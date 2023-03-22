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Новини Війна
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Атака дронів-камікадзе на Київ: сили ППО знищили всі повітряні цілі в небі столиці

зброя,антидронова

Уночі, 22 березня, росіяни атакували столицю України дронами-камікадзе. Завдяки злагодженій роботі ППО всі повітряні цілі були знищені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Київської МВА.

"Ворог не припиняє атаки на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені" , - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Як він зазначив, нічна атака окупантів минула без жертв та руйнувань.

Читайте: Уночі українські військові знищили 16 "Шахедів", – Генштаб

Автор: 

КМДА (2365) Київ (19408) атака (336) дрони (4620)


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З "брянської області"?
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22.03.2023 07:43 Відповісти
Ипануть московию всю нах...
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22.03.2023 07:49 Відповісти
Наши янголи!!!
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22.03.2023 07:45 Відповісти
Це пуйлу товаріщ сі привіз.
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22.03.2023 07:46 Відповісти
Трутні-самогубці.
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22.03.2023 09:05 Відповісти
 
 