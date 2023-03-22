Атака дронів-камікадзе на Київ: сили ППО знищили всі повітряні цілі в небі столиці

Уночі, 22 березня, росіяни атакували столицю України дронами-камікадзе. Завдяки злагодженій роботі ППО всі повітряні цілі були знищені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Київської МВА.

"Ворог не припиняє атаки на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені" , - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Як він зазначив, нічна атака окупантів минула без жертв та руйнувань.

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