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Країни, що межують з Україною, також відчувають негативний вплив на довкілля через війну, - заступник генсека ООН Андерсен

екологія

Російське вторгення має значний вплив і на екологію країн-сусідок України.

Про це заявила заступник генсека ООН Інгер Андерсен в інтерв'ю Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ

Україна попередньо оцінює екологічні збитки, завдані РФ, більш ніж у 2 трильйони гривень.

"Я думаю, що розуміння цього не в останню чергу тому, що транскордонні впливи, очевидно, викликають занепокоєння в низці країн, які безпосередньо межують з Україною. Через кордон пролягають ліси. Вода тече в сусідню країну. Водоносні артерії з'єднані під землею і морське середовище знаходиться там, де йому хочеться. Вітри віють так, як віють", - сказала Андерсен.

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Автор: 

ООН (3336) екологія (1346)


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Якщо мають на увазі дерунів і московію, то нехай не турбується, а решта країн знають ,що таке запах війни.
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22.03.2023 08:06 Відповісти
 
 