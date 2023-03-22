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Пентагон: США передадуть Україні старішу версію Abrams. Танки будуть вже восени

танк,abrams,m1a2

США передадуть Україні старішу версію танків Abrams, ніж планувалося початково, щоб здійснити постачання вже до осені 2023 року.

Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Представник Пентагону сказав, що Штати змінили курс і передадуть Україні 31 танк M1-A1 Abrams замість нових варіантів M1-A2, як планувалося раніше.

Він наголосив, що це рішення Пентагон ухвалив у тісній співпраці з Україною.

Читайте: США планують прискорити процес передачі танків Abrams Україні, - Кірбі

Райдер сказав, що надсилання модифікації M1-A1 дозволить значно прискорити терміни постачання. Танки мають бути в Україні до осені цього року.

Він додав, що США також нададуть Україні сучасну броню та системи озброєння, які дуже схожі за можливостями з M1-A2, включно з великокаліберним кулеметом 50-го калібру та 120-мм гармату.

Також читайте: Євросоюз може збільшити на 3,5 млрд євро фонд, із якого фінансує зброю для України, - Боррель

Раніше США планували відправити Україні 31 новіший танк M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два.

Автор: 

зброя (7435) Пентагон (1415) допомога (8288) США (22473) танк (2058)


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Топ коментарі
+13
Є така приказка: коли хочуть - шукають можливості, а коли не хочуть - причини.
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22.03.2023 08:02
+9
На складах в США близько 3000 штук танків М1-A1 і М1-А2 стоїть. Колись США за кілька днів в Ірак перекинули 1500 танків. Це було в 1991 році.
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22.03.2023 07:59
+9
А чого обурюватися? В 1993 році Чорновіл казав(кандидат в Президенти 1994), що в Украхни є 3-4 роки,щоб вступити в НАТО, поки Рашці не до нас. Ні-ні, ми з Рашкой "братья". Вибрали Кучму. Хто порізав,розпродав наші 8 тісяч танків? А тепер американці винні? Самі долбо*би! За свої гріхи і страждаєм!!!
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22.03.2023 08:54
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Пентагон: США передадуть Україні старішу версію Abrams. Танки будуть вже восени. "

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле» - Путин
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22.03.2023 07:57 Відповісти
170 тыс. дохлых "ванюш" тому порукой.
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22.03.2023 08:04 Відповісти
я навіть уявити не можу що замовляю Джон Дір , а мені відповідають що можуть поставити лише через рік ...
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22.03.2023 07:58 Відповісти
Згадайте склільки Tesla чекали замовники. Не коректне порівняння.
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22.03.2023 09:17 Відповісти
звісно що не коректне . бо Теслу і Джон Дір треба ще зібрати , а тут готові танки ! та ще в кількості 31 штук ! з такими темпами постачання зброї війну не виграти , а кількість жертв зросте в рази .
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22.03.2023 09:24 Відповісти
заспокою вас)) Джон Дір є у наявності, хіба що вас зацікавить якийсь ексклюзив індивідуальної зборки, усе серійне поставка місяць залежно від регіону...
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22.03.2023 09:32 Відповісти
Абрамсы тоже в наличии - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - около 650 M1A1 SA, 1605 M1A2 SEPv2, около 390 M1A2 SEPv3 (более 3450 M1A1/M1A2 на хранении)
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22.03.2023 10:43 Відповісти
хіба я цьому сумнівався))
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22.03.2023 10:49 Відповісти
На складах в США близько 3000 штук танків М1-A1 і М1-А2 стоїть. Колись США за кілька днів в Ірак перекинули 1500 танків. Це було в 1991 році.
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22.03.2023 07:59 Відповісти
Є така приказка: коли хочуть - шукають можливості, а коли не хочуть - причини.
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22.03.2023 08:02 Відповісти
США хочуть перемоги України, але бояться поразки роcії.
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22.03.2023 08:18 Відповісти
Не тринди.Перекидання озброєнь в Ірак йшло кілька місяців і вже тоді кричали чому так довго.
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22.03.2023 08:23 Відповісти
Дайте посилання.
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22.03.2023 08:25 Відповісти
Яке ще посилання???.Вага танку Абрамс 60 тон,саме перекидання 4000 танків до портів займе більше місяця, а ще потрібно переправити силу силенну ***********,горючки.Сама підготовка до вторгнення зайняла 3 місяці.А якщо вже потрібне посилання то потрібно набрати Операция "Буря в пустыне"
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22.03.2023 08:45 Відповісти
Не чотири тисячі,а півтори тисячі танків.З місяці підготовка,скільки тривала висадка в Ірак?Хіба три місці висаджувались,в самий Ірак?
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22.03.2023 09:12 Відповісти
Читай,якщо вмієш:"

Наземные силы МНС насчитывали 16 дивизий (до 800 тысяч человек), более 4000 танков, свыше 3700 орудий и миномётов. Армейская авиация имела около 2000 боевых вертолётов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%C2%BB#cite_note-rian-1 [1]

Военно-морской флот МНС имел до 170 кораблей.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%C2%BB#cite_note-rian-1 [1]
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22.03.2023 09:20 Відповісти
Абрамсів було 1500 штук.
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22.03.2023 09:22 Відповісти
Там була міжнаціональна коаліція і всі озброєння потрібно було перевезти,навіть ті ж гелікоптери і літаки.
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22.03.2023 09:54 Відповісти
Все одно це дуже швидко і безприцендентно.Я за кілька днів образно написав. Потрібно було це одразу сказати.
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22.03.2023 10:03 Відповісти
США победили Ирак за две недели.
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22.03.2023 16:49 Відповісти
1500 танків за кілька днів? що за маячня? це не можливо, навіть якщо би американці володіли технологією телепортації. там тільки підготовка до їх перевезення тривала майже півроку. і ще кілька місяців саме транспортування.
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22.03.2023 09:14 Відповісти
Вся війна тривала 6 місяців.
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22.03.2023 09:23 Відповісти
правда? ти справді дурак? чи прикидуєшся? війна в Перській затоці почалася в серпні 90-го року, а операція "Буря в пустелі" почалася в січні 91-го року. ось скільки часу знадобилося на підготовку та транспортування. сам порахуєш, скільки це днів? чи потрібна допомога?
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22.03.2023 09:31 Відповісти
Де подивитися інформацію,скільки саме техніки перекинулось?
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22.03.2023 09:35 Відповісти
скільки би не перекинулося, на підготовку знадобилося більше, ніж півроку, а ніяк не кілька днів, як ти пишеш. при тому, що в підготовці приймала ціла коаліція з найпотужніших країн світу. і сили готувалися для разової операції, а не для довгої війни.
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22.03.2023 09:41 Відповісти
Кілька днів це образно я сказав,маючи на увазі дуже швидко.31 один танк як зараз,будуть пів року перекидати,це що? І така операція би знищила армію москалів на нашій території.Я не думав,що світ допустить велику і криваву війну в Європі.
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22.03.2023 09:45 Відповісти
бачу, треба справді розжовувати. уся проблема не у танках, а в інфраструктурі. 31 танк - це вже батальйон, який готується не для разової операції, а для постійного використання, тобто їм потрібне постійне супроводження, починаючи від витратних матеріалів, такі як паливо та мастила, запчастини, так і обладнання - станки, ручний інструмент, електроніка. чи через кожну дрібну поломку вантажити цей танк на корабель та тягти до США? танки - це остання ланка в ланцюгу, їх будуть везти, коли буде підготовлена загальна база для їх обслуговування та використання. і плани зробити це до осені - дуже амбітні, якщо їх реалізують - це дуже і дуже добре. і питання тут не в кількості танків, а в можливості їх обслуговувати. кількість буде рости пропорційно саме цій можливості, зможе українська армія утримувати 100 "абрамсів", поставлять 100, зможе утримувати 200 - притягнуть і 200.
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22.03.2023 10:23 Відповісти
А для Леопардів 1,чи 2 нічого не потрібно? Спочатку була відмовка,що танк важкий,але ж Леопард майже стільки важить.Потім що там броня уранова,то потрібно їх переробляти.Потім вже інше.Я не чув таких відмовок від британців,щодо Челенджера.Просто Челенджерів реально мало і то їх Британія майже 10 відсотків надасть.
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22.03.2023 10:46 Відповісти
з "леопардами", як і з "челленджерами" теж далеко все не просто. і танк на дизельному двигуні, а не газотурбінний, як у "абрамса" та і на ремонт можна до Польщі відтягти, а не за океан. але все одно кілька місяців знадобилося, щоби створити базу для роботи з цими танками, хоча вони значно ближчі конструктивно до тієї техніки, яку використовують та обслуговують ЗСУ. а "абрамси" ж від неї такі далекі, як космічні кораблі від самоката.
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22.03.2023 10:58 Відповісти
Абрамси і в Європі базуються.В Балтійських країнах постійно на навчаннях.Значить і є вся інфраструктура для них.
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22.03.2023 11:31 Відповісти
ну невже це так складно? вони там в одиничній кількості і не воюють. для їх використання кілька років готувались танкісті, інженери та механіки в штатах в рамках НАТО. зараз в Україні це все хочуть стиснути до кількох місяців.
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22.03.2023 11:39 Відповісти
Відео є,де ешелонами тягли там Абрамси і Бредлі.Танки це не літаки,набагато все легше зробити.Вже пройшло кілька місяців,від коли танки домовилися надати.
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22.03.2023 12:13 Відповісти
А ЭТИМ ТАНКАМ НЕ НУЖНЫ РАСХОДНИКИ?
Премьер Британии Риши Сунак заявлял, что https://www.unian.net/weapons/premer-britanii-sdelal-vazhnye-zayavleniya-po-tankam-i-istrebitelyam-dlya-vsu-12137919.html танки Challenger 2 попадут на фронт в Украине в марте.
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22.03.2023 11:10 Відповісти
Старый американский танк борозды не испортит (с)
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22.03.2023 08:02 Відповісти
але і війну не виграє .
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22.03.2023 08:11 Відповісти
Дивно це виглядає. М'яко кажучи.
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22.03.2023 08:05 Відповісти
Згодиться на кримську компанію. І не факт що їх буде 30 а не 300.
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22.03.2023 09:19 Відповісти
Боюся запитати: восени ЯКОГО РОКУ??? 🤬
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22.03.2023 08:12 Відповісти
Восени?
Якого року?
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22.03.2023 08:15 Відповісти
нехай спершу побудують тут заводи по їх обслуговуванню та ремонту. Одним слововм чергове бла..бла..бла. Краще безпілотників та снарядів з мінами дайте
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22.03.2023 08:17 Відповісти
завод для обслуговування 31 танка ? не жирно ?
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22.03.2023 08:23 Відповісти
а ти думаєш гаражні механіки Петро з Миколою поремонтують їх біля лінії фронту??? Почитай інтернет, подивись відео про ці танки і зрозумієш про що я кажу
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22.03.2023 08:26 Відповісти
коли в мене виходить з ладу Джон Дір 2015-2018 року випуску з ******** електронікою приїжджають сервісні механіки Петро з Миколою і ремонтують . скільки Джон Дір працює в Україні 31 штука ? їх тисячі працює в країні . чому завод Джон Дір не збудували ? завод для обслуговування 31 танка виробництва 80-тих років це смішно !
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22.03.2023 08:38 Відповісти
ще порівняйте літак Ф-16 з Ан-2 для повної картини дурні про яку ви пишете.
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22.03.2023 08:42 Відповісти
дядько ******** Джон Дір це рівень Ф-16 ! а мова йде про танки 80-х років ще й в кількості 31 штука ! тож хто з нас пише дурню ?
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22.03.2023 08:52 Відповісти
та нехай по вашому - я визнаю, ******** Джон Дір це як Ф-16, навіть літає, навіть краще бо і ті Ф-16 старі то розробка кінця 80-х років.
Тоді чому не передасте ваші Джони Діри в ЗСУ??? Літали би та бомбили кацапів, а то просимо все ті Ф-16 навколішки???
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22.03.2023 09:04 Відповісти
Джон Дір мирна техніка . ЗСУ просили Камази і отримали їх . щоб не просити треба було 8 років займатись обороною , а перед цим 20 років берегти те що мали .
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22.03.2023 09:15 Відповісти
давай тепер ще згадаємо як нам було тепер файно якщо б ми усі досі зберегли свою цноту, маємо що маємо, постійне згадування про молодість міцнішою ерекцію не робить...
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22.03.2023 09:45 Відповісти
Будуть з старішими версіями Т34 воювати вже).
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22.03.2023 08:17 Відповісти
Розрахунок на те щоб вони по можливості не брали участь в бойових діях. Інших відмазок придумати важко, враховуючи навіть те що серйозний ремонт їм можна проводити наприклад в Польщі.
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22.03.2023 08:24 Відповісти
В новіших версіях M1 Abrams мають броню зі збідненого урану.
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22.03.2023 08:47 Відповісти
А чого обурюватися? В 1993 році Чорновіл казав(кандидат в Президенти 1994), що в Украхни є 3-4 роки,щоб вступити в НАТО, поки Рашці не до нас. Ні-ні, ми з Рашкой "братья". Вибрали Кучму. Хто порізав,розпродав наші 8 тісяч танків? А тепер американці винні? Самі долбо*би! За свої гріхи і страждаєм!!!
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22.03.2023 08:54 Відповісти
за ядерну зброю навіть не згадуємо, таке враження що нами керували або москалі або українці олігофрени...
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22.03.2023 09:37 Відповісти
темпи такі, що навіть не смішно..
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22.03.2023 09:12 Відповісти
31 is 13 after some fights.

They should probably replace Leopard tanks,
that went to the Eternal Hunting Grounds.
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22.03.2023 14:54 Відповісти
Якобы танк M1A2 отсутствует в армии США...
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22.03.2023 16:47 Відповісти
 
 