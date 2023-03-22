Пентагон: США передадуть Україні старішу версію Abrams. Танки будуть вже восени
США передадуть Україні старішу версію танків Abrams, ніж планувалося початково, щоб здійснити постачання вже до осені 2023 року.
Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Представник Пентагону сказав, що Штати змінили курс і передадуть Україні 31 танк M1-A1 Abrams замість нових варіантів M1-A2, як планувалося раніше.
Він наголосив, що це рішення Пентагон ухвалив у тісній співпраці з Україною.
Райдер сказав, що надсилання модифікації M1-A1 дозволить значно прискорити терміни постачання. Танки мають бути в Україні до осені цього року.
Він додав, що США також нададуть Україні сучасну броню та системи озброєння, які дуже схожі за можливостями з M1-A2, включно з великокаліберним кулеметом 50-го калібру та 120-мм гармату.
Раніше США планували відправити Україні 31 новіший танк M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два.
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«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле» - Путин
Наземные силы МНС насчитывали 16 дивизий (до 800 тысяч человек), более 4000 танков, свыше 3700 орудий и миномётов. Армейская авиация имела около 2000 боевых вертолётов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%C2%BB#cite_note-rian-1 [1]
Военно-морской флот МНС имел до 170 кораблей.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%C2%BB#cite_note-rian-1 [1]
Премьер Британии Риши Сунак заявлял, что https://www.unian.net/weapons/premer-britanii-sdelal-vazhnye-zayavleniya-po-tankam-i-istrebitelyam-dlya-vsu-12137919.html танки Challenger 2 попадут на фронт в Украине в марте.
Якого року?
Тоді чому не передасте ваші Джони Діри в ЗСУ??? Літали би та бомбили кацапів, а то просимо все ті Ф-16 навколішки???
They should probably replace Leopard tanks,
that went to the Eternal Hunting Grounds.