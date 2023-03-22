Минулої доби росіяни випустили понад 200 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонщини, - ОВА
Російські загарбники 47 разів обстріляли Херсонську область. 8 разів був обстріляний Херсон.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 248 снаряди з важкої артилерії та "Градів".
Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів. 51 снаряд влучив у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів дві особи зазнали поранень.
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аилупка 😡