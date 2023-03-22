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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби росіяни випустили понад 200 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонщини, - ОВА

херсонщина

Російські загарбники 47 разів обстріляли Херсонську область. 8 разів був обстріляний Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 248 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів. 51 снаряд влучив у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні. 

Внаслідок ворожих обстрілів дві особи зазнали поранень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу випустили 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів" по Херсонщині, загинула 1 людина, 7 - зазнали поранень, - ОВА

Автор: 

обстріл (28196) Херсон (3329) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5701)


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Москальня клята біснується , а результат нульовий для кремлівського
аилупка 😡
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22.03.2023 08:05 Відповісти
 
 