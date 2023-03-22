Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 167 490 (+920 за добу), 3 557 танків, 2 589 артсистем, 6 887 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 167 490 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3557 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6887 (+8) од,

артилерійських систем – 2589 (+3) од,

РСЗВ – 509 (+2) од,

засоби ППО ‒ 272 (+2) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2183 (+16),

крилаті ракети ‒ 909 (+2),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5434 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 270 (+4).

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