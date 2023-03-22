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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 167 490 (+920 за добу), 3 557 танків, 2 589 артсистем, 6 887 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

генштаб

Станом на ранок 22 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 167 490 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3557 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6887 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2589 (+3) од,
  • РСЗВ – 509 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 272 (+2) од,
  • літаків  – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2183 (+16),
  • крилаті ракети  ‒ 909 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5434 (+6) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 270 (+4).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 167 490 (+920 за добу), 3 557 танків, 2 589 артсистем, 6 887 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) ліквідація (3854) знищення (7135) техніка (1819) втрати (4381)


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Топ коментарі
+18
Мда. День "Победи" в травні відзначать 200 000-ним 200 -тим. Страна рабов....
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22.03.2023 08:14
+10
30 одиниць техніки і під 1000 чумардосів. Помітно поступове вирізання ППО, спецтехніки, арти і танків, а це не може не радувати. Слава ЗСУ!
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22.03.2023 08:54
+5
с огромным упоением жду цифру 200 тысяч утилизированных свинорылых козломордов кацапского посола...
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22.03.2023 10:12
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Бинго!!! 🇺🇦
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22.03.2023 08:14 Відповісти
Мда. День "Победи" в травні відзначать 200 000-ним 200 -тим. Страна рабов....
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22.03.2023 08:14 Відповісти
Минуло два тижні, а каZZапський аналоговнЄт у вигляді тягача з корабельною баштою нічого не змінив.
Як кажуть у Одесі: коли хто помер-то надовго, коли срусня-йолопи, то назавжди
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22.03.2023 08:34 Відповісти
Ты про что?) Кацапы снова в шапито сыграли где то?
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22.03.2023 09:34 Відповісти
30 одиниць техніки і під 1000 чумардосів. Помітно поступове вирізання ППО, спецтехніки, арти і танків, а це не може не радувати. Слава ЗСУ!
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22.03.2023 08:54 Відповісти
с огромным упоением жду цифру 200 тысяч утилизированных свинорылых козломордов кацапского посола...
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22.03.2023 10:12 Відповісти
Да свяжись с генштабом и завтра напечатают миллион.
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22.03.2023 12:22 Відповісти
к маю будут - можешь сходить к гадалке...
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22.03.2023 23:31 Відповісти
блін, а я звик до вдвіччі (а то й втриччі!) вищих показників знищеної орківської техніки!
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22.03.2023 13:51 Відповісти
берегут коробочки - мяса не жалко...\пока оно не начнёт тормозить...\
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22.03.2023 23:32 Відповісти
 
 