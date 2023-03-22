Японія виділить $30 млн на нелетальне озброєння і $470 млн на сектор енергетики України

Японія ухвалила рішення про виділення $30 млн на постачання нелетального озброєння в Україну і має намір спрямувати ще $470 млн на відновлення української енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава японського уряду Фуміо Кісіда на пресконференції з президентом України в Києві у вівторок.

"Японія вирішила виділити 470 млн доларів односторонньої грантової допомоги, зокрема, для сектора енергетики та інших галузей, а також допомогу в 30 млн доларів для постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО", - заявив Кісіда.

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Японія, як він зазначив, налаштована підтримувати Україну й надалі.