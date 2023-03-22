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Японія виділить $30 млн на нелетальне озброєння і $470 млн на сектор енергетики України

буча,кісіда

Японія ухвалила рішення про виділення $30 млн на постачання нелетального озброєння в Україну і має намір спрямувати ще $470 млн на відновлення української енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава японського уряду Фуміо Кісіда на пресконференції з президентом України в Києві у вівторок.

"Японія вирішила виділити 470 млн доларів односторонньої грантової допомоги, зокрема, для сектора енергетики та інших галузей, а також допомогу в 30 млн доларів для постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО", - заявив Кісіда.

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Японія, як він зазначив, налаштована підтримувати Україну й надалі.

Автор: 

гроші (962) допомога (8288) Японія (1197) Кісіда (64)


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Люблю Японію) 💜
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22.03.2023 08:27 Відповісти
який сектор?? це для підняття тарифу?
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22.03.2023 08:43 Відповісти
Він напевно не чув що зешобло вже вирішило всі проблеми в енергетиці - підняттям тарифів. Там ще США передавало 300 млн на відновлення енергосистеми і Європа. Так де ж ці гроші, якщо мерзотники зібрались стягнути останнє у людей?
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22.03.2023 09:51 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу, Японіє.
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22.03.2023 10:24 Відповісти
Щира подяка Японії за допомогу. Стосовно того, що кошти виділені на енергетику, то крім Японії величезні суми та обладнання надали США та ЄС, причому, ці гроші не позика і їх непотрібно віддавати. Відтак, всі балачки про необхідність підняти тарифи в рази через пошкодження інфраструктури банальнае бажання наживи на громадянах України.
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22.03.2023 12:08 Відповісти
 
 