Чоловік у Німеччині носив на роботу футболку з літерою "Z". Суд зобов’язав його задонатити українцям

У місті Вісбаден, Німеччина, суд зобов’язав чоловіка заплатити штраф організації, яка надає допомогу українцям через те, що він ходив на роботу у футболці з літерою "Z", яка символізує вторгнення РФ в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Чоловік став носити на роботу одяг із "рашистською" символікою, який йому подарував його товариш росіянин, бо його роботодавець вивісив над будівлею компанії прапор України.

Підсудному - 49 років. Він має російське коріння, але з 1992 року живе в Німеччині та є громадянином цієї країни. Працює він електриком.

На суді чоловік заявив, що споживав всю інформацію з російських ЗМІ і думав, що в Україні прийшли до влади "нацисти". Після того, як на війні загинув син його близького друга, він почав дивитися більше новин у німецьких ЗМІ.

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Чоловіка зобов’язали здійснити п'ять платежів по 300 євро альянсу організацій Deutschland hilft, які збирають донати для допомоги постраждалим від війни українцям.