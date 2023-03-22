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Новини
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Чоловік у Німеччині носив на роботу футболку з літерою "Z". Суд зобов’язав його задонатити українцям

рашизм,зе,символіка,зет,футболка

У місті Вісбаден, Німеччина, суд зобов’язав чоловіка заплатити штраф організації, яка надає допомогу українцям через те, що він ходив на роботу у футболці з літерою "Z", яка символізує вторгнення РФ в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Чоловік став носити на роботу одяг із "рашистською" символікою, який йому подарував його товариш росіянин, бо його роботодавець вивісив над будівлею компанії прапор України.

Підсудному - 49 років. Він має російське коріння, але з 1992 року живе в Німеччині та є громадянином цієї країни. Працює він електриком.

На суді чоловік заявив, що споживав всю інформацію з російських ЗМІ і думав, що в Україні прийшли до влади "нацисти". Після того, як на війні загинув син його близького друга, він почав дивитися більше новин у німецьких ЗМІ.

Дивіться: Росіянин, що мешкає в Німеччині, під пісню про Путіна лається, їдучи вздовж колони бронетехніки: "Вы куда это везете, долбо#бы?! П#дарасы! Въ#бать бы из артилерии!". ВIДЕО

Чоловіка зобов’язали здійснити п'ять платежів по 300 євро альянсу організацій Deutschland hilft, які збирають донати для допомоги постраждалим від війни українцям.

Автор: 

Німеччина (7318) рашизм (57) штраф (1851)


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Топ коментарі
+42
30 років жити в нормальному середовищі серед притомних людей і залишитись лайном. Кацапи детектед.🤷
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22.03.2023 08:24
+26
Це навіть ТАМ...а що вже говорити про ТУТ...
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22.03.2023 08:31
+25
Суддя мудра людина.Слава ЗСУ!
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22.03.2023 08:29
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30 років жити в нормальному середовищі серед притомних людей і залишитись лайном. Кацапи детектед.🤷
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22.03.2023 08:24 Відповісти
Це навіть ТАМ...а що вже говорити про ТУТ...
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22.03.2023 08:31 Відповісти
Da viruss RUSKI ņeļečitsa , eta davno dakazanno učonimi , nu iesļi toka svincom.....
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22.03.2023 08:31 Відповісти
Проти генетики не попреш. Тим більше він сказав що інформацію отримував з кацапських каналів-а там ще те зомбувавння.
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22.03.2023 08:40 Відповісти
І заплатить для ЗСУ. Головою думати ніхто не забороняє
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22.03.2023 08:29 Відповісти
Суддя мудра людина.Слава ЗСУ!
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22.03.2023 08:29 Відповісти
Може хер суддя читав аса пушкіна в оригіналі?
"Зачем стадам плоды Свободы?
Их нужно стричь.... "
Припису суду носити зюгу далі і продовжувати донатити не було? 😂
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22.03.2023 08:46 Відповісти
Треба було зобов'язати падкого на екстремальні дебільні розваги кацапа одягнути ту майку з тою літерою, а також будьонівкою на дурній макітрі здійснювати променвд по поліоні, де наші воїни вчаться працювати на Мардерах. Цілий тиждень. Або до першої його крові.
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22.03.2023 08:34 Відповісти
Бреше покидьок!Все він знає та розуміє.
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22.03.2023 08:38 Відповісти
Та увімкніть вже рубильника тому електрику хто- небуть щоб ніхто не бачив !..
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22.03.2023 08:42 Відповісти
ДЕПОРТУВАТИ, та позбавити громадянства, за розпалювання ненависті, і заклики до війниі та насилля!!!! ОТ, чого вони сцуться найбільше, вернутись в радниє *****!!!!
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22.03.2023 08:44 Відповісти
це "бесчеловечно" ! 😂
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22.03.2023 08:48 Відповісти
Нарешті я зрозумів шо означає у кацапсин літера Z, це Zадрот
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22.03.2023 08:50 Відповісти
Шкода що генетика Раші це ненависть, живучи в європейській країні Генетику не підмінеш,Шарікови по всій Європі "хороший руський -це мертвий руський"!!
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22.03.2023 08:52 Відповісти
30 рашист живет в Германии моет унитазы фашистам, при етом дрочит на рузкиймир. А вы говорите ва всем винавата безальтернативная прапаганда кремля. Никогда рашисты не поменяются. И как только закончится ета война они будут готовиться к следующей чтобы взять реванш
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22.03.2023 09:02 Відповісти
А хто носить свастику ті донатять Ізраїлю?
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22.03.2023 09:08 Відповісти
Оце я розумію тролинг.А може навіть булінг.🤔🤔🤔
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22.03.2023 09:09 Відповісти
Що ще раз свідчить про те, що "рускій" - психічний розлад, а не національність...
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22.03.2023 09:12 Відповісти
.......лайно кацапське залишиться кацапським лайном до самої смерті....огидно друге що таке саме лайно воно виховує в німеччіні.....
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22.03.2023 09:12 Відповісти
У меня вопрос, а как отличить рашиста с Z от фаната Зорро?
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22.03.2023 09:20 Відповісти
Fanat Zoro budet za Ukrainu i protiv nacistko-fashistkoi roSSiji...
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22.03.2023 10:34 Відповісти
Судья назначил худшее для кацапа, ахаха. Теперь за его деньги на фронте укокошат какую нибудь зетку
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22.03.2023 09:31 Відповісти
Такі дегенерати зустрічаються у всій Європі. Учора в Франції бачів оселю у глибинці, на якій висіла тряпка в аквафреші з двоголовою куркою. І це при тому, що французи підтримують Україну, біля багатьох мерій міст та містечок є українськи прапори, проводять фестивалі на нашу підтримку, тощо... Якщо у кацапа лайно у голові, то це назавжди.
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22.03.2023 09:34 Відповісти
Це не покарання за підтримку фашизму, це - ніби штраф за неправильну парковку. За таке у країнах ЄС для кацапів повинно бути справжнє покарання з реальним строком. В іншому випадку фашизм у них знову почне процвітати.
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22.03.2023 09:47 Відповісти
На лбу татуху ему сделать и пусть всюжизнь платит)))
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22.03.2023 09:50 Відповісти
бо його роботодавець вивісив над будівлею компанії прапор України. (с)

Роботодавцю варто замислитись , а чи потрібен його підриємству такий працівник?
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22.03.2023 11:17 Відповісти
Normally it is day-set,
according to the wage.

5 days x 300 € ....

300 € x 22 working days ≈ 6'600 € monthly wage.
300 € x 30 monthly days ≈ 9'000 € monthly wage.

An electronic engineer would earn that much,
but not a simple electrician.

Wages are some 15 to 25 € an hour for craftsmen,
x 180 working hours per month ≈ half the
6 to 9 tsd Euros.

Before Taxes, Social Security, Pension insurances.
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22.03.2023 15:45 Відповісти
Треба в Бахмут його...електрику лагодити на місець
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22.03.2023 18:21 Відповісти
 
 