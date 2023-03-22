Чоловік у Німеччині носив на роботу футболку з літерою "Z". Суд зобов’язав його задонатити українцям
У місті Вісбаден, Німеччина, суд зобов’язав чоловіка заплатити штраф організації, яка надає допомогу українцям через те, що він ходив на роботу у футболці з літерою "Z", яка символізує вторгнення РФ в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Чоловік став носити на роботу одяг із "рашистською" символікою, який йому подарував його товариш росіянин, бо його роботодавець вивісив над будівлею компанії прапор України.
Підсудному - 49 років. Він має російське коріння, але з 1992 року живе в Німеччині та є громадянином цієї країни. Працює він електриком.
На суді чоловік заявив, що споживав всю інформацію з російських ЗМІ і думав, що в Україні прийшли до влади "нацисти". Після того, як на війні загинув син його близького друга, він почав дивитися більше новин у німецьких ЗМІ.
Чоловіка зобов’язали здійснити п'ять платежів по 300 євро альянсу організацій Deutschland hilft, які збирають донати для допомоги постраждалим від війни українцям.
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"Зачем стадам плоды Свободы?
Их нужно стричь.... "
Припису суду носити зюгу далі і продовжувати донатити не було? 😂
Роботодавцю варто замислитись , а чи потрібен його підриємству такий працівник?
according to the wage.
5 days x 300 € ....
300 € x 22 working days ≈ 6'600 € monthly wage.
300 € x 30 monthly days ≈ 9'000 € monthly wage.
An electronic engineer would earn that much,
but not a simple electrician.
Wages are some 15 to 25 € an hour for craftsmen,
x 180 working hours per month ≈ half the
6 to 9 tsd Euros.
Before Taxes, Social Security, Pension insurances.