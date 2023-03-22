Російський флот у Севастополі вночі атакували надводні безпілотники, рух водного транспорту зупинено. ВIДЕО

Окупанти заявили про ранкову атаку надводних безпілотників по бухті Севастополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рано вранці наш флот відбив атаку надводних безпілотників. Загалом до цієї години знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО по повітряній цілі", - написав у своєму Telegram-каналі так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

Він зазначив, що російські військові кораблі не постраждали.

"Від вибухів знищених ворожих морських безпілотників у будівлях на Леніна 2, у будинку Москви повибивало шибки. Люди не постраждали", - додав Развожаєв

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