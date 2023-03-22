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Російський флот у Севастополі вночі атакували надводні безпілотники, рух водного транспорту зупинено. ВIДЕО
Окупанти заявили про ранкову атаку надводних безпілотників по бухті Севастополя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рано вранці наш флот відбив атаку надводних безпілотників. Загалом до цієї години знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО по повітряній цілі", - написав у своєму Telegram-каналі так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.
Він зазначив, що російські військові кораблі не постраждали.
"Від вибухів знищених ворожих морських безпілотників у будівлях на Леніна 2, у будинку Москви повибивало шибки. Люди не постраждали", - додав Развожаєв
Топ коментарі
+46 Alex Sav #513490
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+41 ZoV KobZona
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+38 Garry Grant
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Навпроти мого дому був такий собі Севастопольский парк (на місті кладовища, де ховали тих, хто помер у госпіталі у тій війні) - там була алея Героїв Севастополя та в її кінці великий пам'ятник з пушками: місто дитячих забав влітку і снігова горка взимку. Все виглядало, як справжня перемога. Поки книжки не почнеш читати...
А багато хто з моїх однолітків книжки не читав, і так і не зрозумів, що не перемога то була...
Очевидно,що після частково успішної операції 29 жовтня (за рахунок ефекту несподіванки),ЧФ РФ врахував недоліки в обороні,й відтоді атаки морськими безпілотними човнами будуть малоефективними.
Кошти,витрачені на вундервафлю,можна було спрямувати на корисніші проекти.
Без твого керівництва і цінних порад цю війну не виграти.
, який ви створили для нас
украінців , в нашій краіні 😠
Питання :,, за що "?
Те саме стосується
Працюєте, крви, по одній методичці.
Блін, подумала, що мінус три москальські ******** ! )))
Але, може, я й не помиляюсь: як не потопили, то пошкодили точно.