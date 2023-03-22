УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10455 відвідувачів онлайн
Новини Війна
570 0

Минулої доби росіяни вбили на Донеччині чотирьох цивільних, ще п’ятеро осіб дістали поранення, - ОВА

донеччина

Минулої доби, 21 березня, російські окупанти вбили 4 та поранили 5 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 21 березня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у місті Часів Яр, 1 у Красногорівці і 1 у Бахмуті.
Ще 5 людей в області дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також дивіться: Ворог обстріляв із артилерії та завдав ракетного удару по Авдіївці, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни вбили на Донеччині чотирьох цивільних, ще п’ятеро осіб дістали поранення, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1777) Донецька область (8308) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 