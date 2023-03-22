Минулої доби росіяни вбили на Донеччині чотирьох цивільних, ще п’ятеро осіб дістали поранення, - ОВА
Минулої доби, 21 березня, російські окупанти вбили 4 та поранили 5 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 21 березня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у місті Часів Яр, 1 у Красногорівці і 1 у Бахмуті.
Ще 5 людей в області дістали поранення", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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