Росіянам у Литві можуть заборонити подаватися на громадянство та купувати нерухомість
Сейм Литви у першому читанні ухвалив законопроєкт, який забороняє громадянам РФ та Білорусі подавати заяви на громадянство, а також купувати нерухомість.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Законопроєкт підтримали 113 депутатів, ніхто не проголосував проти.
На думку авторів закону, цей обмежувальний захід не пропонує скасувати можливість набуття громадянства Литовської Республіки, а лише тимчасово призупинити прийом заяв та прийняття рішень про прийняття до громадянства.
Якщо законопроєкт ухвалять остаточно, у візових службах Литви за кордоном перестануть приймати заяви від громадян РФ та Білорусі, за винятком випадків, коли посередником виступає МЗС Литви. Крім обмежень на подання заяв на громадянство, поправки забороняють фізособам з Росії та створеним ними юрособам купувати нерухомість у Литві.
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Всегда мне нравились литовцы. Когда то у меня были в подчинении Кицориуй и Бартащавичус (в написании могу ошибиться, много времени прошло) так отличные были и солдаты и как люди. Оба старшими сержантами ушли на дембель. А сруское тупое чмо из Люберец ушло в дисбат. На 2 года.