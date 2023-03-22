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Новини
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Росіянам у Литві можуть заборонити подаватися на громадянство та купувати нерухомість

литва,русские,росіяни

Сейм Литви у першому читанні ухвалив законопроєкт, який забороняє громадянам РФ та Білорусі подавати заяви на громадянство, а також купувати нерухомість.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Законопроєкт підтримали 113 депутатів, ніхто не проголосував проти.

На думку авторів закону, цей обмежувальний захід не пропонує скасувати можливість набуття громадянства Литовської Республіки, а лише тимчасово призупинити прийом заяв та прийняття рішень про прийняття до громадянства.

Читайте: Сейм Литви ухвалив резолюцію "Про обмеження впливу терористичної Росії"

Якщо законопроєкт ухвалять остаточно, у візових службах Литви за кордоном перестануть приймати заяви від громадян РФ та Білорусі, за винятком випадків, коли посередником виступає МЗС Литви. Крім обмежень на подання заяв на громадянство, поправки забороняють фізособам з Росії та створеним ними юрособам купувати нерухомість у Литві.

Автор: 

громадянство (1070) Литва (2377) нерухомість (883) росія (64911)


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Топ коментарі
+8
Гоніть з Литви москолоту. Потім казатимуть подавай їм москальське нарєчіє. Пусти свиню за стіл - вона і ратиці на стіл.
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22.03.2023 09:12
+5
о...ЦЕ вже нормальне рішення! Гнати кацапів !!!
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22.03.2023 09:01
+5
Так потрібно зробити і в УКРАЇНІ. На завжди.
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22.03.2023 09:04
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МОЛОДЦЫ!
Всегда мне нравились литовцы. Когда то у меня были в подчинении Кицориуй и Бартащавичус (в написании могу ошибиться, много времени прошло) так отличные были и солдаты и как люди. Оба старшими сержантами ушли на дембель. А сруское тупое чмо из Люберец ушло в дисбат. На 2 года.
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22.03.2023 08:53 Відповісти
це було б чудово
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22.03.2023 08:57 Відповісти
о...ЦЕ вже нормальне рішення! Гнати кацапів !!!
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22.03.2023 09:01 Відповісти
Так потрібно зробити і в УКРАЇНІ. На завжди.
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22.03.2023 09:04 Відповісти
не сміши))) хто це зробить?)) какаяразніца на каком язикє разґаварівать?...
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22.03.2023 10:33 Відповісти
Гоніть з Литви москолоту. Потім казатимуть подавай їм москальське нарєчіє. Пусти свиню за стіл - вона і ратиці на стіл.
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22.03.2023 09:12 Відповісти
Литовці - розумні люди, захищають власну безпеку, не дуже покладаючись на чиюсь допомогу. Не здивуюсь, якщо вони кожного росіянина, що там вже окопався, взяли під пильний нагляд.
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22.03.2023 10:00 Відповісти
Все вірно. Спочатку московити купують нерухомість, потім кричать, що їм прищемлюють у використанні московитської мови, потім кричать путін введи війська.
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22.03.2023 10:10 Відповісти
За литовців можна тільки порадіти. Про купівлю нерухомості - це просто необхідно !
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22.03.2023 12:02 Відповісти
 
 