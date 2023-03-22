Росіянам у Литві можуть заборонити подаватися на громадянство та купувати нерухомість

Сейм Литви у першому читанні ухвалив законопроєкт, який забороняє громадянам РФ та Білорусі подавати заяви на громадянство, а також купувати нерухомість.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Законопроєкт підтримали 113 депутатів, ніхто не проголосував проти.

На думку авторів закону, цей обмежувальний захід не пропонує скасувати можливість набуття громадянства Литовської Республіки, а лише тимчасово призупинити прийом заяв та прийняття рішень про прийняття до громадянства.

Читайте: Сейм Литви ухвалив резолюцію "Про обмеження впливу терористичної Росії"

Якщо законопроєкт ухвалять остаточно, у візових службах Литви за кордоном перестануть приймати заяви від громадян РФ та Білорусі, за винятком випадків, коли посередником виступає МЗС Литви. Крім обмежень на подання заяв на громадянство, поправки забороняють фізособам з Росії та створеним ними юрособам купувати нерухомість у Литві.