Вночі у Житомирській області збили три безпілотники, є пошкодження об’єкта інфраструктури, - ОВА

Під час нічної повітряної тривоги у Житомирській області силами ППО збито три БПЛА.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони.

Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області", - йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих від цього інциденту немає.

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