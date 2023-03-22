Налагоджено виробництво артилерійського снаряду 122-мм за кордоном, партію вже відвантажили ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж
"Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зазначається, що це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.
Партію вже відвантажили ЗСУ.
"Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15200 м). Замовленню Міноборони України передували заводські випробування, на яких Укроборонпром підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряду", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони також зазначили, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного "радянського" зразку.
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Тоже мне фата-моргана: корпуса снарядов производят в г. Костенец (Болгария) на заводе корпорации "Терем" ("Терем-Холдинг ЕАД" - что уж это по-болгарски значит, не знаю). Ну и снаряжают где-то там же в Болгарии (но, наверное, не в Костенце - завод в черте города: его можно увидеть на фотографиях города, галерея которых размещена на городском сайте ).
Вот так, с помощью интернета и сообразительности, в течение 15 минут, раскрываются все страшные военные тайны.
И, к стати, о Болгарии, что бы "2 раза не бегать": если бы ваш "Укроборонпром" делал что-нибудь кроме презентаций (каковые он делает просто прекрасно - судя по его сайту), то, вот прямо на сегодняшний день, ВСУ имело бы самоходные 120-мм минометные дивизионы во всех механизированных бригадах (болгары делали самоходные минометы на базе БМП-1, которых у вас полно, и которые никому не нужны, как БМП).