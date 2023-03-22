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Налагоджено виробництво артилерійського снаряду 122-мм за кордоном, партію вже відвантажили ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

"Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.

Партію вже відвантажили ЗСУ.

"Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15200 м). Замовленню Міноборони України передували заводські випробування, на яких Укроборонпром підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряду", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони також зазначили, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного "радянського" зразку.

Також читайте: "Укроборонпром" почав виробляти 120-мм міни спільно з країною НАТО. ФОТОрепортаж

Налагоджено виробництво артилерійського снаряду 122-мм за кордоном, партію вже відвантажили ЗСУ, - Міноборони 01
Налагоджено виробництво артилерійського снаряду 122-мм за кордоном, партію вже відвантажили ЗСУ, - Міноборони 02
Налагоджено виробництво артилерійського снаряду 122-мм за кордоном, партію вже відвантажили ЗСУ, - Міноборони 03

Автор: 

боєприпаси (2262) Міноборони (7304) Укроборонпром (1732) артилерія (783)


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Топ коментарі
+10
Я даже видел, как их возят !!!
Но где и когда - тайна....
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22.03.2023 09:28
+9
Зачем? Снаряд выполняет свою роль? Снаряд соответствует всем ттх? Если да, то не имеет значения, по какой технологии он сделан.
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22.03.2023 11:37
+6
бракує ше сфоткати намери фур, графік, і маршрут опублікувати!!!! 😡😡ДБЛИ БЛД!!
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22.03.2023 09:39
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С одной из стран НАТО....
Тоже мне фата-моргана: корпуса снарядов производят в г. Костенец (Болгария) на заводе корпорации "Терем" ("Терем-Холдинг ЕАД" - что уж это по-болгарски значит, не знаю). Ну и снаряжают где-то там же в Болгарии (но, наверное, не в Костенце - завод в черте города: его можно увидеть на фотографиях города, галерея которых размещена на городском сайте ).
Вот так, с помощью интернета и сообразительности, в течение 15 минут, раскрываются все страшные военные тайны.

И, к стати, о Болгарии, что бы "2 раза не бегать": если бы ваш "Укроборонпром" делал что-нибудь кроме презентаций (каковые он делает просто прекрасно - судя по его сайту), то, вот прямо на сегодняшний день, ВСУ имело бы самоходные 120-мм минометные дивизионы во всех механизированных бригадах (болгары делали самоходные минометы на базе БМП-1, которых у вас полно, и которые никому не нужны, как БМП).
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23.03.2023 02:26 Відповісти
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