Зеленський про нічну атаку окупантів: "Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на злочинні удари"

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, реально мир наближають успіхи українських сил на землі, у небі та в морі.

"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - підсумував президент.

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