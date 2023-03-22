Зеленський про нічну атаку окупантів: "Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на злочинні удари"
Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.
"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, реально мир наближають успіхи українських сил на землі, у небі та в морі.
"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - підсумував президент.
Топ коментарі
+16 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар22.03.2023 09:23
+10 5 копійок
показати весь коментар22.03.2023 09:31
+8 Дмитро Бойко #551451
показати весь коментар22.03.2023 09:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще не поїхав?
А коли намагаєшся побачити "мир", розміновуєш, відводиш війська, розформовуєш військові частини, зупиняєш всі програми розробки та виготовлення озброєнь, щоб все ж побачити, то отримуєш кров вбитих українців на власних руках. Так, вова?