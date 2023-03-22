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Новини Війна
2 002 11

Зеленський про нічну атаку окупантів: "Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на злочинні удари"

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, реально мир наближають успіхи українських сил на землі, у небі та в морі.

"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - підсумував президент.

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Автор: 

Зеленський (23667) обстріл (28196)


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Топ коментарі
+16
А хто першим почав шукати мир в очах пуйла, а?
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22.03.2023 09:23
+10
Вже не заглядаєш в очко ВВХ?
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22.03.2023 09:31
+8
От падло зелене, а як же просто перестать стрілять та мир в очах у *****
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22.03.2023 09:29
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А хто першим почав шукати мир в очах пуйла, а?
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22.03.2023 09:23 Відповісти
Як то кажуть, чи я би корова мичала
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22.03.2023 09:30 Відповісти
Ти про Сі в мацквє розскажи!
Ще не поїхав?
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22.03.2023 09:24 Відповісти
Це такий є китайський мирний план? Уродський такий планчик...
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22.03.2023 09:28 Відповісти
От падло зелене, а як же просто перестать стрілять та мир в очах у *****
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22.03.2023 09:29 Відповісти
щоразу коли мені говорять про продажність моїх холуїв-у мене затикаються вуха і очі
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22.03.2023 09:30 Відповісти
Вже не заглядаєш в очко ВВХ?
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22.03.2023 09:31 Відповісти
Когось очікує доля яника ( в кращому випадку )))
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22.03.2023 09:55 Відповісти
Дорого нам обходиться це опудало дегенеративне
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22.03.2023 10:08 Відповісти
"Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві..." Джерело:

А коли намагаєшся побачити "мир", розміновуєш, відводиш війська, розформовуєш військові частини, зупиняєш всі програми розробки та виготовлення озброєнь, щоб все ж побачити, то отримуєш кров вбитих українців на власних руках. Так, вова?
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22.03.2023 10:22 Відповісти
 
 