Склад із боєприпасами та ворожу техніку знищено за добу на Кінбурнській косі, - ОК "Південь"

За минулу добу ЗСУ знищили на півдні танк росіян, дві одиниці автобронетехніки, два дрони-розвідники й склад з боєприпасами.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За минулу бойову добу було знищено один танк противника, дві одиниці автобронетехніки, два дрони-розвідники, які вони намагалися знов використати для виявлення наших позицій, спостережний пункт на лівому березі ворожого підрозділу і склад з боєприпасами на Кінбурнській косі. Тобто, можемо говорити про те, що певний час на Очаківському напрямку буде трохи тихіше", - заявила вона.

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Гуменюк зазначила, що українські захисники продовжують контрбатарейне протистояння і роботу щодо того, щоб відсунути ворога на лівому березі якомога далі, щоб його засоби ураження не сягали правобережжя та не заважали мирним мешканцям відновлювати регіон після деокупації.