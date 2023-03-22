Росія вивела на бойове чергування у Чорне море два ракетоносії, - ОК "Південь"

У Чорному морі перебувають 13 кораблів Росії, серед них є два надводних ракетоносії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Корабельне угруповання знову нарощене. Загальна кількість - 13 кораблів у Чорному морі. Але ракетоносіїв серед них два надводних, як і було минулої доби. Вони, наростивши таку присутність вогневого ураження, на цьому поки зупинилися. Щодо надводних ракетоносіїв, то їхнє спорядження може сягати до 16 ракет. Рівень ракетної небезпеки залишається на високому рівні", - заявила вона.

Також Гуменюк зазначила, що нічна атака шахедами, без використання морського базування ракет, може свідчити, що росіяни починають суттєво економити морські ракети й приберігають високоточну зброю.

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"Те, що вони зараз намагаються використовувати тактику, коли спочатку ввечері йде атака на південний регіон за допомогою авіації, пізніше серед ночі - атака "шахедами" по інших регіонах, по північній, північно-східній частині України – це намагання зменшити зосередженість сил нашої ППО",- зазначила керівниця об’єднаного пресцентру.