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Новини Війна
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На війні загинув керівник громадської ініціативи "Моя Мовна Стійкість" Руслан Стороженко (Творецький)

У боях за Україну загинув керівник громадської ініціативи "Моя Мовна Стійкість", координатор модераторів челенджу "Навчай українською" Руслан Творецький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська ініціатива "Моя Мовна Стійкість" на сторінці у фейсбуку.

Творецький у перший день повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати Україну зі зброєю, але продовжував координувати ініціативу з фронту.

"Пропагував українську мову, відстоював її та створив середовище, де кожен, хто хоче перейти на українську, знаходив підтримку", – пишуть про загиблого товариші з ініціативи.

"Руслан Стороженко (псевдо Творецький) був засновником та рушієм багатьох патріотичних ініціатив. Один із провідних активістів київського осередку"Національного Альянсу", підтримував патріотичний дитячий табір "Поклик Яру", створив та рухав громадську ініціативу "Моя Мовна Стійкість", боровся за українську мову та Українську державу, наголошував на важливості національно-патріотичного виховання молоді", - написала про  загиблого директорка радіо "На хвилі Корсуня" Галина Добровольська.

На війні загинув керівник громадської ініціативи Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецький) 01

Фото: Цензор.НЕТ
На війні загинув керівник громадської ініціативи Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецький) 02

 Фото: Цензор.НЕТ
На війні загинув керівник громадської ініціативи Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецький) 03

 Фото: Цензор.НЕТ
На війні загинув керівник громадської ініціативи Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецький) 04

Фото: Цензор.НЕТ
На війні загинув керівник громадської ініціативи Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецький) 05

Фото: Цензор.НЕТ

Поховають Руслана Стороженка у місті Корсуні-Шевченківському.

Підтримати сім‘ю Творця:

4149 5100 3167 0310

Мама: Стороженко Світлана Василівна

На війні загинув керівник громадської ініціативи Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецький) 06
На війні загинув керівник громадської ініціативи Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецький) 07

Автор: 

втрати (4381) ЗСУ (7496)


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Топ коментарі
+22
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22.03.2023 09:58
+20
Царство Небесне...
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22.03.2023 09:49
+20
цвіт нації, найкращі люд гинуть, а ми завзято будували дороги...
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22.03.2023 09:55
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Царство Небесне...
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22.03.2023 09:49 Відповісти
цвіт нації, найкращі люд гинуть, а ми завзято будували дороги...
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22.03.2023 09:55 Відповісти
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22.03.2023 09:58 Відповісти
ну а хто тоді служитиме нороду якщо його справжні слуги підуть на війну...
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22.03.2023 10:22 Відповісти
На жаль, 73% виборців обрали своїх катів. Хотіли по приколу, а накликали війну
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19.04.2023 22:41 Відповісти
"Руслан Стороженко (псевдо Творецький) був засновником та рушієм багатьох патріотичних ініціатив.
Один із провідних активістів київського осередку"Національного Альянсу", підтримував патріотичний дитячий табір "Поклик Яру", створив та рухав громадську ініціативу "Моя Мовна Стійкість", боровся за українську мову та Українську державу, наголошував на важливості національно-патріотичного виховання молоді", -https://www.facebook.com/galinadobro написала про загиблого директорка радіо "На хвилі Корсуня" Галина Добровольська."

Джерело:
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22.03.2023 10:08 Відповісти
Українці гинуть.
Гній, наділений владою "мудрими 73%", який вимагав "НА РУССКОМ СО МНОЙ ГОВОРИ" живе та жирує.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNXmrvfvhSyJl02AedlYz2d6UPJzD4l9dHUpz-1eEMLg&s
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22.03.2023 10:09 Відповісти


"У 2015-2020 роках канал UATV мовив на базі ДП ІА https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC Укрінформу як українське державне мульти-мовне іномовлення, що вело мовлення 5-ма мовами: українською, англійською, арабською, кримськотатарською та російською мовами.
З січня 2020 по березень 2021 року канал UATV фактично не діяв.
У березні 2021 року ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» (материнська компанія телеканалів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC Дім/Дом та UATV російською) перезапустило іномовлення як російськомовний телеканал державного іномовлення України під брендом UATV російською."
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22.03.2023 12:09 Відповісти
На ОЦЕ зараз, коли іде страшна війна, в армії купа незакритих потреб, ідуть мільйони з податків українців:

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1638251028737843203
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22.03.2023 12:25 Відповісти
Це огидно. Реально огидно.
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22.03.2023 12:35 Відповісти
На жаль гинуть найкращі патріоти ,а всяка паскуда "какая разница" продовжує бикувати.
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22.03.2023 10:26 Відповісти
R.I.P...
Слава ЗСУ!
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22.03.2023 10:42 Відповісти
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22.03.2023 12:03 Відповісти
Світла пам'ять Герою України 😪😪😪
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22.03.2023 12:13 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.03.2023 12:27 Відповісти
С.У.М.
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22.03.2023 13:17 Відповісти
Світла пам'ять.

Боляче, що гинуть свідомі, розумні, творчі, освічені люди, які дуже потрібні Україні для розбудови держави.
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22.03.2023 23:34 Відповісти
Підтримай Українське Майбутнє за яке віддав життя Руслан СТОРОЖЕНКО (ТВОРЕЦЬ) https://www.youtube.com/@user-xm9ux1cj5h/videos
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23.03.2023 11:53 Відповісти
 
 