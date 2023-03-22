На війні загинув керівник громадської ініціативи "Моя Мовна Стійкість" Руслан Стороженко (Творецький)

У боях за Україну загинув керівник громадської ініціативи "Моя Мовна Стійкість", координатор модераторів челенджу "Навчай українською" Руслан Творецький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська ініціатива "Моя Мовна Стійкість" на сторінці у фейсбуку.

Творецький у перший день повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати Україну зі зброєю, але продовжував координувати ініціативу з фронту.

"Пропагував українську мову, відстоював її та створив середовище, де кожен, хто хоче перейти на українську, знаходив підтримку", – пишуть про загиблого товариші з ініціативи.

"Руслан Стороженко (псевдо Творецький) був засновником та рушієм багатьох патріотичних ініціатив. Один із провідних активістів київського осередку"Національного Альянсу", підтримував патріотичний дитячий табір "Поклик Яру", створив та рухав громадську ініціативу "Моя Мовна Стійкість", боровся за українську мову та Українську державу, наголошував на важливості національно-патріотичного виховання молоді", - написала про загиблого директорка радіо "На хвилі Корсуня" Галина Добровольська.

Фото: Цензор.НЕТ



Фото: Цензор.НЕТ



Фото: Цензор.НЕТ



Фото: Цензор.НЕТ



Фото: Цензор.НЕТ

Поховають Руслана Стороженка у місті Корсуні-Шевченківському.

Підтримати сім‘ю Творця:

4149 5100 3167 0310

Мама: Стороженко Світлана Василівна



