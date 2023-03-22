На війні загинув керівник громадської ініціативи "Моя Мовна Стійкість" Руслан Стороженко (Творецький)
У боях за Україну загинув керівник громадської ініціативи "Моя Мовна Стійкість", координатор модераторів челенджу "Навчай українською" Руслан Творецький.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська ініціатива "Моя Мовна Стійкість" на сторінці у фейсбуку.
Творецький у перший день повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати Україну зі зброєю, але продовжував координувати ініціативу з фронту.
"Пропагував українську мову, відстоював її та створив середовище, де кожен, хто хоче перейти на українську, знаходив підтримку", – пишуть про загиблого товариші з ініціативи.
"Руслан Стороженко (псевдо Творецький) був засновником та рушієм багатьох патріотичних ініціатив. Один із провідних активістів київського осередку"Національного Альянсу", підтримував патріотичний дитячий табір "Поклик Яру", створив та рухав громадську ініціативу "Моя Мовна Стійкість", боровся за українську мову та Українську державу, наголошував на важливості національно-патріотичного виховання молоді", - написала про загиблого директорка радіо "На хвилі Корсуня" Галина Добровольська.
Фото: Цензор.НЕТ
Поховають Руслана Стороженка у місті Корсуні-Шевченківському.
Підтримати сім‘ю Творця:
4149 5100 3167 0310
Мама: Стороженко Світлана Василівна
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Один із провідних активістів київського осередку"Національного Альянсу", підтримував патріотичний дитячий табір "Поклик Яру", створив та рухав громадську ініціативу "Моя Мовна Стійкість", боровся за українську мову та Українську державу, наголошував на важливості національно-патріотичного виховання молоді", -https://www.facebook.com/galinadobro написала про загиблого директорка радіо "На хвилі Корсуня" Галина Добровольська."
Джерело:
Гній, наділений владою "мудрими 73%", який вимагав "НА РУССКОМ СО МНОЙ ГОВОРИ" живе та жирує.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNXmrvfvhSyJl02AedlYz2d6UPJzD4l9dHUpz-1eEMLg&s
"У 2015-2020 роках канал UATV мовив на базі ДП ІА https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC Укрінформу як українське державне мульти-мовне іномовлення, що вело мовлення 5-ма мовами: українською, англійською, арабською, кримськотатарською та російською мовами.
З січня 2020 по березень 2021 року канал UATV фактично не діяв.
У березні 2021 року ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» (материнська компанія телеканалів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC Дім/Дом та UATV російською) перезапустило іномовлення як російськомовний телеканал державного іномовлення України під брендом UATV російською."
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1638251028737843203
Слава ЗСУ!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Боляче, що гинуть свідомі, розумні, творчі, освічені люди, які дуже потрібні Україні для розбудови держави.