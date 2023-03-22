Вторгнення РФ в Україну було шоком, але не стало несподіванкою, - Столтенберг

НАТО було готове, коли російські танки ввійшли в Україну.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Вторгнення, яке здійснив Путін, було шоком, але не стало несподіванкою", - зазначив він, назвавши його "кульмінацією моделі агресивної поведінки".

Генсек Альянсу додав, що відколи Росія здійснила окупацію Криму у 2014 році, в НАТО було здійснено найістотніше зміцнення колективної оборони за останнє покоління.

"Отже, коли російські танки ввійшли в Україну, ми були напоготові. За лічені години наші оборонні плани набули чинності, від Балтійського до Чорного морів. Під командування НАТО було передано 40 000 військовослужбовців, забезпечено значну присутність у повітрі й на морі, а кількість бойових груп НАТО подвоєно з чотирьох до восьми", - додав Столтенберг.

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