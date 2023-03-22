Вторгнення РФ в Україну було шоком, але не стало несподіванкою, - Столтенберг
НАТО було готове, коли російські танки ввійшли в Україну.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Вторгнення, яке здійснив Путін, було шоком, але не стало несподіванкою", - зазначив він, назвавши його "кульмінацією моделі агресивної поведінки".
Генсек Альянсу додав, що відколи Росія здійснила окупацію Криму у 2014 році, в НАТО було здійснено найістотніше зміцнення колективної оборони за останнє покоління.
"Отже, коли російські танки ввійшли в Україну, ми були напоготові. За лічені години наші оборонні плани набули чинності, від Балтійського до Чорного морів. Під командування НАТО було передано 40 000 військовослужбовців, забезпечено значну присутність у повітрі й на морі, а кількість бойових груп НАТО подвоєно з чотирьох до восьми", - додав Столтенберг.
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У НАТО нехватка снарядов чтобы нас обеспечить, половина танков не боеготовы, снижать закупки газа у росии пришлось целый год. К чему они готовились? К быстрой сдаче Украины и новой "перезагрузке" еврокуколды херовы.
Мы с ними в одной лодке, но еврокуки предпочли что ничего страшного не произошло когда появилась информация о готовящейся атаке, можно дальше с рашкой торговать, не строить свой ОПК, не вводить санкции.
про зелебоба мне не нужно рассказывать
поэтому будем честны, пока зелебоба разминировал чонгар,
еврокуки из НАТО даже не задумывались о том чтобы усилить свой ОПК, отказаться от газа из рашки, ввести превентивные санкции, а продолжали дружить с рашкой и дружно строили СП-2 после Крыма.
В Германии сухопутные войска составляют 60 тысяч человек, это 0 для противостояния рашке. Что было сделано немцами после информации от разведки США для усиления обороны? ничего
1) кормили ввх газоеврами
2) уничтожали свою армию (в часности Германия)
3) продавали высокотехнологичные товары двойного назначения в рф
4) продавали средства разгона протестующих в рф
5) когда пришла война задумались о производстве снарядов только через год
как следствие если бы Украина пала, еврокуки оказались бы в очень большой беде так как уже осенью ***** двигал бы границы прибалтики окрыленный импотентностью НАТО
и тут совершенно не важно что делал Зеленский и в целом Украина
A togda kakaja dlja vas raznica chto delala ES i NATO?
🤦
-О, наши пришли. Как вы быстро от границы до Киева доехали!
-Наши, наши. Это я, Залужный.