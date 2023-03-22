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Новини Війна
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Вторгнення РФ в Україну було шоком, але не стало несподіванкою, - Столтенберг

окупанти

НАТО було готове, коли російські танки ввійшли в Україну.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Вторгнення, яке здійснив Путін, було шоком, але не стало несподіванкою", - зазначив він, назвавши його "кульмінацією моделі агресивної поведінки".

Генсек Альянсу додав, що відколи Росія здійснила окупацію Криму у 2014 році, в НАТО було здійснено найістотніше зміцнення колективної оборони за останнє покоління.

"Отже, коли російські танки ввійшли в Україну, ми були напоготові. За лічені години наші оборонні плани набули чинності, від Балтійського до Чорного морів. Під командування НАТО було передано 40 000 військовослужбовців, забезпечено значну присутність у повітрі й на морі, а кількість бойових груп НАТО подвоєно з чотирьох до восьми", - додав Столтенберг.

Читайте: Змістовний діалог у форматі НАТО-Росія неможливий, - Столтенберг

Автор: 

путін (23750) росія (64911) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+8
Поки що у нас проблема зі снарядами, а не в НАТО..
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22.03.2023 10:27
+5
вони від шоку відійшли в депресію...
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22.03.2023 10:30
+4
Нам НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! Надо свое производство боеприпасов, а не то реально будем асфальтом бросать.
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22.03.2023 10:21
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если оно было готово то где производство снарядов?
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22.03.2023 10:14 Відповісти
Поки що у нас проблема зі снарядами, а не в НАТО..
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22.03.2023 10:27 Відповісти
В статье про НАТО а не про нас.

У НАТО нехватка снарядов чтобы нас обеспечить, половина танков не боеготовы, снижать закупки газа у росии пришлось целый год. К чему они готовились? К быстрой сдаче Украины и новой "перезагрузке" еврокуколды херовы.
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22.03.2023 10:42 Відповісти
Так вони нам допомагають не зі шкодою для себе. На рахунок неготових танків - дуже скептично ставлюся до подібної інфо
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22.03.2023 10:58 Відповісти
Если они нам не будут помогать, неважно с ущербом себе или без, то граница РФ будет уже с ними и ***** будет посылать уже Украинцев на мясо для захвата прибалтики, после прибалтики польши, а потом васстаннавление ГДР.

Мы с ними в одной лодке, но еврокуки предпочли что ничего страшного не произошло когда появилась информация о готовящейся атаке, можно дальше с рашкой торговать, не строить свой ОПК, не вводить санкции.
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22.03.2023 15:19 Відповісти
Воно то так, але зі шкодою для себе буде в останню чергу. Частину причин чому такви описали самостійно.
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22.03.2023 15:21 Відповісти
Vapros ne k NATO, a tem kto obrezal dengi na oboronu Ukraini, svernul raketnie razrabotki, proizvodstvo, prizval na shashliki i mesto oboronoe proizvotstvo stroil darogi, a potom nezarval miosti pri napodeniji nacistko-fashistkoi roSSiji... Vopros kto ze Ukraine etomu vinovat? A NATO zashtishtjaet svoix, kogda vidit chto vlast Ukraini negotovitca napodeniju roSSiji i pritom oskarbljaet tex kto preduprezdaet ix...
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22.03.2023 11:05 Відповісти
Абсолютно точно. ЗЕ шваль какое фуфло только не делала, только не делала то что было нужно делать.
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22.03.2023 14:24 Відповісти
Posle pobedi nad nacistkoi roSSiji, nadobudet Ukrainskomu narodu setim razbiratsa po daroge v ES...
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22.03.2023 14:31 Відповісти
Конечно. Думаю там имело место и саботаж и коррупция и предательство и некомпетентность.
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22.03.2023 14:33 Відповісти
Eto rishat Ukrainskim grazdanam, sostarani neochen to pravilno iz Latvija... Xotja otslezivaja situaciju godami, slushaja ne tolko Maraton ZE, poevljaetca voprosi.
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22.03.2023 14:41 Відповісти
Я марафон ЗЕ, вообще не слушаю, у нас его не транслируют. ))) Да и не интересен он мне. Вопросы конечно появятся, всегда видна только верхушка айсберга, а основная его часть под водой.
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22.03.2023 14:44 Відповісти
Я в свое время был в Риге, 2 недели. Жил на станции Шкиратаву, оттуда добирался электричкой в управление железной дороги. До сих пор помню, неподалеку от ж\д станции Шкиратаву, универсам.
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22.03.2023 14:47 Відповісти
Ne samie krasivie mesta, univermag eshtjo sovkovix vremjon peredelaniji, a esli dalse k Daugave po primoi darogi, to sovremenie uze budut Ranshe nedaliko zil u samoi Daugavi, teper perebralsa centr...
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22.03.2023 14:56 Відповісти
в этой статье речь о НАТО

про зелебоба мне не нужно рассказывать
поэтому будем честны, пока зелебоба разминировал чонгар,
еврокуки из НАТО даже не задумывались о том чтобы усилить свой ОПК, отказаться от газа из рашки, ввести превентивные санкции, а продолжали дружить с рашкой и дружно строили СП-2 после Крыма.

В Германии сухопутные войска составляют 60 тысяч человек, это 0 для противостояния рашке. Что было сделано немцами после информации от разведки США для усиления обороны? ничего
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22.03.2023 15:25 Відповісти
Esli Ukraina sama nezabotilas o svoei zashtite, to kakie pretenziji k NATO? Ja toze uprekaju ob oshbki staroi ES, no i Ukraina s nachala voini 2014 godov nezakrila neftenuju, gazavuju trubu, biznes prodalzalsja roSSijoi okupirovavshim Ukrainskiji Krim i tak dale... A chevo togda xotet ot drugix stran, esli prezident Ukraini vsex poslal dalshe kogda priezdjali predupridit o napadeniji nacistkoi roSSiji, ne nachil gotovitsa, a prizval na shashliki...
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22.03.2023 15:57 Відповісти
Такие что они не заботились о своей безопасности

1) кормили ввх газоеврами
2) уничтожали свою армию (в часности Германия)
3) продавали высокотехнологичные товары двойного назначения в рф
4) продавали средства разгона протестующих в рф
5) когда пришла война задумались о производстве снарядов только через год

как следствие если бы Украина пала, еврокуки оказались бы в очень большой беде так как уже осенью ***** двигал бы границы прибалтики окрыленный импотентностью НАТО

и тут совершенно не важно что делал Зеленский и в целом Украина
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22.03.2023 17:03 Відповісти
A togda kakaja dlja vas raznica chto delala ES i NATO?
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22.03.2023 17:38 Відповісти
в статье о НАТО обсуждаем НАТО, вы

A togda kakaja dlja vas raznica chto delala ES i NATO?

🤦
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22.03.2023 17:45 Відповісти
Ja vam uze pisal... Dosvidanija...
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22.03.2023 17:46 Відповісти
Відходьте вже від шоку,та давайте далекобійну зброю,знищимо підарасів нарешті,щоб ваші шоковані заячі дупи не страждали у майбутньому.
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22.03.2023 10:16 Відповісти
вони від шоку відійшли в депресію...
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22.03.2023 10:30 Відповісти
Ну хоч хтось був готовии .
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22.03.2023 10:20 Відповісти
Нам НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! Надо свое производство боеприпасов, а не то реально будем асфальтом бросать.
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22.03.2023 10:21 Відповісти
та да, самі справяца і без України єслі што.
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22.03.2023 10:34 Відповісти
Они в самом деле справятся. НАТО уничтожит Московию за две-три недели. Только ядерный армагеддон станет реальностью.
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22.03.2023 10:51 Відповісти
Почитайте книгу Віктора Суворова "Самогубство". Хоч книга і про події минулого століття, але вона дуже допоможе зрозуміти події наших днів. Напад Гітлера як і ху#ла був на всі сто самогубством із самого початку і він не мав жодного шансу на перемогу і мало хто міг повірити, у те, що він піде на такий самогубчий шаг. Віктор Суворов робить величезний аналіз того, чому Гітлер не мав жодного шансу за будь яких обставин та переконливо пояснює те, щому він таки наважився на цей крок
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22.03.2023 10:25 Відповісти
Я теж очікував не такого масштабне вторгнення, бо кацапи недорозвинені та й не вистачить сил. Але, як показала практика, я був правий, вони застрягли дуже швидко.
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22.03.2023 10:28 Відповісти
У 1918 мабуть те ж саме казали.
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22.03.2023 10:30 Відповісти
Така хитра комбінація - сподівпниц, тобто очікуваний шок! 😁 І часто аони там той шок очікують? Вони від іього кайф ловлять? Дурня! Якщо шок, то однозначно несподівпний. Сподівпного шокв бути не може.
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22.03.2023 10:35 Відповісти
Ukraine prezident prizval na shashliki mesto oboroni svoei strani!!! A Nato to vremja gotovilos, preduprezdala Zelenskova!!! Kakie togda mogut bit prtrnziji k NATO?
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22.03.2023 10:52 Відповісти
24 февраля. ЗЕ просыпается от взрывов и видит в полутьме фигуру в военной форме.
-О, наши пришли. Как вы быстро от границы до Киева доехали!
-Наши, наши. Это я, Залужный.
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22.03.2023 14:26 Відповісти
для Оп теж не було шоку чи несподіванки.Але є нюанс.
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22.03.2023 12:15 Відповісти
 
 