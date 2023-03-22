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Новини Війна
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Сержанти зможуть не тільки займати офіцерські посади, але й отримувати відповідні військові звання, - нардеп "Голосу", воїн Костенко про законопроєкт 8339

зсу

Військовослужбовці, які не мають вищої освіти, можуть отримати молодше офіцерське звання. Раніше вони і так могли займати офіцерські посади, але звань при цьому не отримували. Тепер цю ситуацію виправлено законопроєктом 8339.

Про це заявив секретар комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"У нас зараз у війську не вистачає офіцерського складу, але є сержанти. Ми ще раніше дозволили сержантам займати офіцерські посади, але при цьому вони не отримували військові звання. Бо відповідно до українського законодавства, офіцер має мати вищу освіту. І зараз, відповідно до нового закону, якщо людина має досвід бойових дій, якщо вона три місяці на посаді і безпосередньо керує бійцями, то в командира є право без вищої освіти присвоїти такій людині первинне офіцерське звання, наприклад, молодший лейтенант", - пояснив він.

За словами Костенка, йдеться поки про молодші офіцерські звання. Отримання вищих - вже після здобуття освіти.

"Зараз командир взводу це - молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант. Командир роти - це капітан. Як мінімум, до командира взводу, старшого лейтенанта, така людина без вищої освіти може служити. Далі - буде додаткове навчання. Цю систему вже будуть проробляти в Збройних Силах і Міністерстві оборони, щоб ці люди в перспективі могли рости по службі", - додав парламентар.

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Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) ЗСУ (7496) Костенко Роман (204)


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Топ коментарі
+1
як в США-там сержант в армії БОГ!
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22.03.2023 10:31
+1
Раніше після прапорщика можна було молодшого отримати. Нічого нового, хоч би звання змінили, а то знову совок
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22.03.2023 10:31
+1
у якому це совку прапорщик міг молодшого лейтенанта отримати?)))) хіба що після 90 року)) бо у радянській армії без військового училища офіцерів не було...
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22.03.2023 10:41
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як в США-там сержант в армії БОГ!
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22.03.2023 10:31 Відповісти
Раніше після прапорщика можна було молодшого отримати. Нічого нового, хоч би звання змінили, а то знову совок
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22.03.2023 10:31 Відповісти
у якому це совку прапорщик міг молодшого лейтенанта отримати?)))) хіба що після 90 року)) бо у радянській армії без військового училища офіцерів не було...
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22.03.2023 10:41 Відповісти
Так, бо я тоді і була там. Для мене майстер-сержант звучить краще.
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22.03.2023 11:01 Відповісти
То вона переплутала з страшим прапорщиком.
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22.03.2023 12:08 Відповісти
раніше під час бойових дій (напр. афганська війна) навіть рядовий срочник міг відразу отримати молодшого лейтенанта якщо займав відповідну посаду (напр. був комсоргом батальйону чи окремої роти і виконував обов'язки замполіта)
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22.03.2023 10:44 Відповісти
рядовій виконував обов'зки замполіта роти?))) та ви діти зовсім *********...)))
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22.03.2023 10:46 Відповісти
тим рядовим був я
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22.03.2023 10:57 Відповісти
В мене був один, розказував що рядовим був замісником командира взводу. Такої посади в СА не було. Неофіційно були сержанти-замки в учебках для того щоб взводному (капітану) не треба було часто ходити на службу.
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22.03.2023 13:19 Відповісти
Надо хоть краткосрочные курсы для сержантов-кандидатов на офицерские звания организовать..Офицер даже военного времени обязан знать самое необходимое по военным наукам..,особенно по тактике
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22.03.2023 20:29 Відповісти
 
 