Сержанти зможуть не тільки займати офіцерські посади, але й отримувати відповідні військові звання, - нардеп "Голосу", воїн Костенко про законопроєкт 8339

Військовослужбовці, які не мають вищої освіти, можуть отримати молодше офіцерське звання. Раніше вони і так могли займати офіцерські посади, але звань при цьому не отримували. Тепер цю ситуацію виправлено законопроєктом 8339.

Про це заявив секретар комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"У нас зараз у війську не вистачає офіцерського складу, але є сержанти. Ми ще раніше дозволили сержантам займати офіцерські посади, але при цьому вони не отримували військові звання. Бо відповідно до українського законодавства, офіцер має мати вищу освіту. І зараз, відповідно до нового закону, якщо людина має досвід бойових дій, якщо вона три місяці на посаді і безпосередньо керує бійцями, то в командира є право без вищої освіти присвоїти такій людині первинне офіцерське звання, наприклад, молодший лейтенант", - пояснив він.

За словами Костенка, йдеться поки про молодші офіцерські звання. Отримання вищих - вже після здобуття освіти.

"Зараз командир взводу це - молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант. Командир роти - це капітан. Як мінімум, до командира взводу, старшого лейтенанта, така людина без вищої освіти може служити. Далі - буде додаткове навчання. Цю систему вже будуть проробляти в Збройних Силах і Міністерстві оборони, щоб ці люди в перспективі могли рости по службі", - додав парламентар.

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