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Новини Агресія Росії проти України
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Коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську затримала СБУ

сбу

Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Корегувальником ворожого вогню виявився працівник заводу у Краматорську. Російська спецслужба дистанційно залучила його до співпраці на початку березня цього року.

СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року. Крім того, він розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області. Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ. Зібрану розвідінформацію він надсилав "зв’язковому" агенту.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Його тримають під вартою. Слідчі дії тривають.

Автор: 

Краматорськ (649) СБУ (12770) Донецька область (8308) державна зрада (1678)


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От саме таким і повинно займатися СБУ!
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22.03.2023 10:33 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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22.03.2023 10:40 Відповісти
віддайте його родичам загиблих
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22.03.2023 10:41 Відповісти
Скільки ж цієї колоборанської паскуди розвелось ,особливо на Донбасі де зруновані міста ,а воно тупа нікчемна істота чекає"русского мира".
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22.03.2023 11:05 Відповісти
Чому для цих уродів не збільшують терміни покарання і конфіскації майна?
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22.03.2023 11:19 Відповісти
це якісь дистильовані покидьки..., саме на таких спирається вся кацапська влада й саме з таких вона й складається...
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22.03.2023 11:29 Відповісти
Навіщо затримали?? Прикопали б тварюку по тихому.
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22.03.2023 11:51 Відповісти
Kill them all!
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22.03.2023 22:51 Відповісти
 
 