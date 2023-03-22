Коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську затримала СБУ

Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Корегувальником ворожого вогню виявився працівник заводу у Краматорську. Російська спецслужба дистанційно залучила його до співпраці на початку березня цього року.

СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року. Крім того, він розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області. Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ. Зібрану розвідінформацію він надсилав "зв’язковому" агенту.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Його тримають під вартою. Слідчі дії тривають.