УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10412 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 610 10

Нічна атака РФ показує, наскільки Путін зацікавлений у мирі, - посол США Брінк

київщина

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала нічну атаку окупантів.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Після всіх вчорашніх розмов у Москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі абсолютно ясно показують, наскільки президент Путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав", - зазначила дипломат.

Також читайте: Зеленський про нічну атаку окупантів: "Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на злочинні удари"

Автор: 

обстріл (28196) путін (23750) росія (64911) США (22473) Брінк (224)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Оголошено набір у цей дурдом...

показати весь коментар
22.03.2023 10:38
+8
йбанутого пєдофіла путіна, не очікуючи суду, треба знищти нахй.
показати весь коментар
22.03.2023 10:37
+5
Кацапів влаштовує мир лише на умовах капітуляції-окупації та знищення України. Тому кацапи ідуть за своїм крейсером! А мордор має розпастися!
показати весь коментар
22.03.2023 10:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
йбанутого пєдофіла путіна, не очікуючи суду, треба знищти нахй.
показати весь коментар
22.03.2023 10:37 Відповісти
Оголошено набір у цей дурдом...

показати весь коментар
22.03.2023 10:38 Відповісти
Зібрати цей кодляк разом і спалити до тла 😡
показати весь коментар
22.03.2023 12:24 Відповісти
Кацапів влаштовує мир лише на умовах капітуляції-окупації та знищення України. Тому кацапи ідуть за своїм крейсером! А мордор має розпастися!
показати весь коментар
22.03.2023 10:54 Відповісти
нічна атака рашистських окупантів вказує на "китайське благословення" дальнішої війни в Україні і вбивство українців.
показати весь коментар
22.03.2023 11:28 Відповісти
А то вони без цього благословення не вбивають - от навіщо таке писати?
показати весь коментар
22.03.2023 12:15 Відповісти
"растуди" , включи мозги і дай собі відповідь на ось таке запитання-"Чи розпочинав би війну в Україні куйло всія 3,14рації і всесвітній терорист,та вбивця якщо би, перед олімпіадою, на зустрічі з китайськими негідниками не отримав від них благословення(завірення).що вони не будуть вмішуватися в цю рашистську бойню в Україні ,а у випадку чого ,ще й допоможуть куйлу вбивати український народ і руйнувати Україну зброєю???? коли знайдеш правильну відповідь, тоді своє "от навіщо таке писати? змиєш в унітаз
показати весь коментар
22.03.2023 19:45 Відповісти
Це типу атвєточка за Джанкой - ну, така собі, хоча шкода загиблих. Біснуваті, що поробиш...
показати весь коментар
22.03.2023 12:14 Відповісти
Ху@ло , йо@ нуте на всю голову плєшиве чмо , з трясущими руками і
ногами , які викручує при сидінні !!
Ніяк , падлюка , не здохне 😠

показати весь коментар
22.03.2023 12:22 Відповісти
Брінк не тупи. Путін всьо. Він вже нічого не вирішує. Косокий Пиня прилітав прийняти без бою капітуляцію рашки перед Китаєм. Отримавши ресурси він заодно успадкував війну і тепер буде її тягнути поки Байден не попросить. Війну він, як великий імператор, хоче припинити демонструючи свою велич для всього світу, одним кивком пальця, отримавши від США якісь поступки для Китаю.
показати весь коментар
22.03.2023 12:28 Відповісти
 
 