Нічна атака РФ показує, наскільки Путін зацікавлений у мирі, - посол США Брінк
Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала нічну атаку окупантів.
Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Після всіх вчорашніх розмов у Москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі абсолютно ясно показують, наскільки президент Путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав", - зазначила дипломат.
Топ коментарі
+12 Иллария Соняшникова
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+8 Yakov Yakov #551834
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+5 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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ногами , які викручує при сидінні !!
Ніяк , падлюка , не здохне 😠