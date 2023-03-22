Нічна атака РФ показує, наскільки Путін зацікавлений у мирі, - посол США Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала нічну атаку окупантів.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Після всіх вчорашніх розмов у Москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі абсолютно ясно показують, наскільки президент Путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав", - зазначила дипломат.

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