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Новини Війна
13 005 11

Нічна атака "шахедів": З-під завалів гуртожитку на Київщині дістали тіло четвертої жертви. ВІДЕО+ФОТО

Кількість жертв російської атаки дронами на Київщині зросла до 4 осіб.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів. Четвертою жертвою став 40-річний водій. Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття", - зазначив він.

Також читайте: Атака "шахедів" на Київщині: кількість постраждалих зросла до 20, доля п’яти залишається невідомою, - Нєбитов. ФОТО

Нічна атака шахедів: З-під завалів гуртожитку на Київщині дістали тіло четвертої жертви 01
Нічна атака шахедів: З-під завалів гуртожитку на Київщині дістали тіло четвертої жертви 02

Автор: 

Київська область (4003) Нєбитов (187)


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Топ коментарі
+10
ОКО ЗА ОКО
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22.03.2023 11:18
+7
Де сказано , що там військові знаходяться ?
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22.03.2023 11:45
+6
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22.03.2023 12:01
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22.03.2023 11:18 Відповісти
Та ні- за одного нашого, сотню їхніх
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22.03.2023 15:06 Відповісти
Блдь, якась гнида здала розташування військових.
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22.03.2023 11:35 Відповісти
Де сказано , що там військові знаходяться ?
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22.03.2023 11:45 Відповісти
а чого вони туди мітили??? можливо там вже і не було військових, можливо там проїздом розміщувались тимчасово, або раніше не важливо - скорше якась падла здала інформацію
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22.03.2023 15:14 Відповісти
дитина 11 років поранена
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22.03.2023 11:49 Відповісти
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22.03.2023 12:01 Відповісти
Каким было наше ПВО неэффективным против мопедов, таким и осталось.
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22.03.2023 12:49 Відповісти
Так чого ти без діла сидиш? Взяв в руки берданку і на полювання!
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22.03.2023 13:23 Відповісти
Сегодня, 22 марта, в пресс-службе Генштаба ВСУ отчитались о ночной "охоте" на вражеские дроны. Всего было выпущен 21 беспилотник, 16 были уничтожены. При этом над Киевом и областью были поражены все вражеские объекты. Воздушная тревога была объявлена в Центральной, Западной и Северной Украине. Многие местные власти сообщили об успешной работе ПВО. Пока более подробной информации нет. Глава Киевской ГВА Сергей Попко заявил, что все дроны, летевшие в сторону столицы, были уничтожены силами ПВО. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/270211_1679463308
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22.03.2023 13:00 Відповісти
А звідки була атака, з білорусі? Якщо так, то може вже пора влупити щось у відповідь?
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22.03.2023 13:01 Відповісти
 
 