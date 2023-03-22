Нічна атака "шахедів": З-під завалів гуртожитку на Київщині дістали тіло четвертої жертви. ВІДЕО+ФОТО

Кількість жертв російської атаки дронами на Київщині зросла до 4 осіб.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів. Четвертою жертвою став 40-річний водій. Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття", - зазначив він.

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