Окупанти засудили кримчанина Стеценка до 12 років ув’язнення за нібито роботу на розвідку України

Російські окупанти засудили жителя Сімферополя Станіслава Стеценка до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у "державній зраді" Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє окупаційний "Крыминформ" з посиланням на кримське управління ФСБ РФ.

Як запевняють окупанти, Стеценко протягом тривалого часу "з використанням спеціального антенного і приймального обладнання отримував за завданням спецслужб України інформацію про польоти російської військової авіації в районі Кримського півострова" та пересилав отримані відомості "представникам української розвідки через захищений месенджер".

Також у ФСБ стверджують, що "за виконання завдань Стеценко отримав загалом 1300 доларів США".

Станіслава Стеценка затримали в анексованому Криму до повномасштабного вторгнення Росії в Україну – у червні 2021 року.

Його звинуватили в "державній зраді" (ст. 275 КК РФ).

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22 грудня 2022 року так званий "Верховний суд Республіки Крим" визнав Стеценка винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років з обмеженням волі на 1 рік з відбуванням основного покарання у виправній колонії суворого режиму.

21 березня 2023 року Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі (РФ) залишив чинним вирок "Верховного суду Республіки Крим".