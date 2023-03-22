Екскомандиру "Беркуту" Пацеляку повідомлено про підозру в організації теракту та умисних вбивств мітингувальників на Майдані у 2014 році, - Офіс Генпрокурора

Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській області Ростиславу Пацеляку за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центральній частині м. Києва повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

"За даними слідства, підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ та ГУМВС України в м. Києві, для залякування населення організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Його метою було перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України. Протестувальники планували публічно висловити підтримку голосуванню народних депутатів за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень Президента", - йдеться в повідомленні.

Експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП "Беркут" спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Такі дії колишнього командира батальйону "Беркуту" призвели до вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 5, середньої тяжкості – 43, легких – 77.

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На цей час за вказаними подіями до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, у тому числі колишнього Міністра внутрішніх справ України, його заступника, керівництво ГУМВС України в м. Києві, а також виконавців з-поміж співробітників МОП "Беркут".

Пацеляка звинувачують у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.