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Новини
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Екскомандиру "Беркуту" Пацеляку повідомлено про підозру в організації теракту та умисних вбивств мітингувальників на Майдані у 2014 році, - Офіс Генпрокурора

пацеляк

Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській області Ростиславу Пацеляку за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центральній частині м. Києва повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

"За даними слідства, підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ та ГУМВС України в м. Києві, для залякування населення організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Його метою було перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України. Протестувальники планували публічно висловити підтримку голосуванню народних депутатів за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень Президента", - йдеться в повідомленні.

Експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП "Беркут" спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Такі дії колишнього командира батальйону "Беркуту" призвели до вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 5, середньої тяжкості – 43, легких – 77.

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На цей час за вказаними подіями до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, у тому числі колишнього Міністра внутрішніх справ України, його заступника, керівництво ГУМВС України в м. Києві, а також виконавців з-поміж співробітників МОП "Беркут".

Пацеляка звинувачують у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Автор: 

Беркут (532) майдан (763) Євромайдан (957) злочини проти Майдану (309) Пацеляк Ростислав (7)


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Топ коментарі
+11
Умнічки які!
Скільки ще триватиме це окозамилювання? Ви цю гніду спочатку з парашки виковиряйте!
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22.03.2023 11:29
+10
Він де ? в Москві ? Тоді можна !
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22.03.2023 11:28
+6
Спочатку зєля їх відпустив на фєдєрашку, а тепер робить «морду» патріота та дає хід справі, яка була заморожена, з початку його каденції???
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22.03.2023 11:35
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Він де ? в Москві ? Тоді можна !
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22.03.2023 11:28 Відповісти
Може пора вже саджати?

А не « повідомляти»…
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22.03.2023 14:32 Відповісти
Умнічки які!
Скільки ще триватиме це окозамилювання? Ви цю гніду спочатку з парашки виковиряйте!
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22.03.2023 11:29 Відповісти
т а т а р о в, агов!
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22.03.2023 11:34 Відповісти
Його поки не бачать, він ще не в Москві і не в Монако.
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22.03.2023 11:48 Відповісти
Спочатку зєля їх відпустив на фєдєрашку, а тепер робить «морду» патріота та дає хід справі, яка була заморожена, з початку його каденції???
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22.03.2023 11:35 Відповісти
Не всіх Зеля відпустив на Засрашку. В його ОПі працюють такі собі смірнов, єлдак, татаров. Останній фальшував справи і допомагав зеку організовувати розгін і вбивство Майдану і нічого, сьогодні герой і вирішує решту долі українців.
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22.03.2023 13:53 Відповісти
рассмєші коміка
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22.03.2023 11:37 Відповісти
Оперативно..й десяти років не пройшло. Можуть працювати коли захочуть.
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22.03.2023 11:42 Відповісти
🤣🤣🤣
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22.03.2023 11:49 Відповісти
Не пройшло і десять років....
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22.03.2023 12:00 Відповісти
9 лет спустя такое может и нужно, но война теперь, иные методы нужно--- перестрелять! Если далеко цель--- за деньги растреляют. И Мосад тут не при чем. Методу такому века. Так победим! Все остальное от лукавого.
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22.03.2023 23:01 Відповісти
 
 