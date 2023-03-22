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Новини Війна
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Повітряні сили про зльоти МіГів у Білорусі: Намагаються тримати Україну в напрузі

міг

У Білорусі злітають МіГ-31, які є носіями ракет "кинджал", для того, щоб тримати Україну в напрузі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Всі вже знають, коли лунає повітряна тривога, зліт з білоруського аеродрому винищувача МіГ-31К, який є носієм "кинджалу", відпрацьовує пальне та повертається на аеродром. Тривогаа стихає. Мусимо реагувати на ці сигнали, тому що бачимо, що "кинджали" противник час від часу застосовує", - пояснив він.

За словами Ігната, винищувач МіГ може літати по колу та "відпрацьовувати пальне".

"Таким чином він загрожує усій території України, "кинджал" може летіти в будь-яку точку. ... Він просто спалює весь керосин і сідає. Тим часом вся карта "в тривозі". Зрозуміло, що це впливає і на людей, психологічний фактор. Зрозуміло, що й економіка від цього дещо страждає, ворог про це знає і робить це для того, щоб тримати країну в напрузі", - додав речник Повітряних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача МіГ може підштовхнути партнерів до F-16, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4113) Білорусь (7922) Ігнат (786) повітряна тривога (901)


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Топ коментарі
+9
А почему в бсср не гудят тревоги, когда взлетают самолеты ВСУ?
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22.03.2023 11:43
+8
Але Узеленськи розказують, що Белорусія з Україной не воює.
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22.03.2023 11:38
+6
Ну так и не делайте того, что хочет враг? Может перестать просаживать экономику из-за взлета Миг-31 в Мачулищах? Выступить с обращением, мол о взлете будет предупреждение, но без тревоги и закрытия всего и вся. Осознанный риск - вместо тупой реакции на ничего.
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22.03.2023 12:05
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Але Узеленськи розказують, що Белорусія з Україной не воює.
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22.03.2023 11:38 Відповісти
А почему в бсср не гудят тревоги, когда взлетают самолеты ВСУ?
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22.03.2023 11:43 Відповісти
У нас що, немає літака з ракетами, щоб також дрочити партяночну дроч?
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22.03.2023 11:45 Відповісти
Маячня якась ...
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22.03.2023 11:48 Відповісти
Щось теж не розумію, треба знищити цей аеродром, і інші, яким чином це вже не хай наші військові мислять!!! Цей розвідувальний літак же пошкодили, от і решта треба!!!
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22.03.2023 11:51 Відповісти
Одиного разу достатньо бахнути по Муділіщу Блєворусіі , щоби він заглох назавжди 😡
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22.03.2023 12:00 Відповісти
Ну то може прийшов час перестати як мінімум паралізувати громадський транспорт? Чи хер з нею, з економікою, насрать на психіку, головне аби у чинуші срака була прикрита?
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22.03.2023 12:03 Відповісти
Ну так и не делайте того, что хочет враг? Может перестать просаживать экономику из-за взлета Миг-31 в Мачулищах? Выступить с обращением, мол о взлете будет предупреждение, но без тревоги и закрытия всего и вся. Осознанный риск - вместо тупой реакции на ничего.
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22.03.2023 12:05 Відповісти
Це законна ціль чи ні? Знищіть його нарешті.
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22.03.2023 12:21 Відповісти
 
 