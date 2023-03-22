Повітряні сили про зльоти МіГів у Білорусі: Намагаються тримати Україну в напрузі

У Білорусі злітають МіГ-31, які є носіями ракет "кинджал", для того, щоб тримати Україну в напрузі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Всі вже знають, коли лунає повітряна тривога, зліт з білоруського аеродрому винищувача МіГ-31К, який є носієм "кинджалу", відпрацьовує пальне та повертається на аеродром. Тривогаа стихає. Мусимо реагувати на ці сигнали, тому що бачимо, що "кинджали" противник час від часу застосовує", - пояснив він.

За словами Ігната, винищувач МіГ може літати по колу та "відпрацьовувати пальне".

"Таким чином він загрожує усій території України, "кинджал" може летіти в будь-яку точку. ... Він просто спалює весь керосин і сідає. Тим часом вся карта "в тривозі". Зрозуміло, що це впливає і на людей, психологічний фактор. Зрозуміло, що й економіка від цього дещо страждає, ворог про це знає і робить це для того, щоб тримати країну в напрузі", - додав речник Повітряних сил.

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