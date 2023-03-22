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Новини Війна
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Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали "український мирний план", але обмінялися думками щодо "китайської ініціативи", - Пєсков

путін,сі,цзіньпін

Президент РФ Володимир Путін не обговорював з китайським колегою Сі Цзіньпінем "мирний план" України.

Про це повідомив речник кремлівського диктатор Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Путін не обговорював із лідером Китаю український мирний план - був обмін думками щодо китайської ініціативи", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ISW: Путін не зміг домовитися з Сі Цзіньпіном про бажане партнерство

Автор: 

Китай (4501) Пєсков (1606) путін (23750) росія (64911) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+12
Перекладаю:
Сі: "Дурєнь, бросай ружьйо да вспливай поскорєй!"
Ху: "Я рускій, я іду до конца, я рускій, я уже бєз яйца..."

Добрий результат зустрічі!
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22.03.2023 11:48
+8
Таке враження, що московити заплатили тільки за приїзд.
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22.03.2023 11:53
+8
"Путін не обговорював із лідером Китаю український мирний план - був обмін думками щодо китайської ініціативи", - сказав Пєсков
У перекладі на "людську мову:
- Китайці сказали - "Уйобуйте з України, поки вас не одмудохали остаточно, але ми вирішили ще "побикувать"!
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22.03.2023 11:54
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Всем по..ую на тебя и твои заявления, ершик.
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22.03.2023 11:48 Відповісти
Перекладаю:
Сі: "Дурєнь, бросай ружьйо да вспливай поскорєй!"
Ху: "Я рускій, я іду до конца, я рускій, я уже бєз яйца..."

Добрий результат зустрічі!
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22.03.2023 11:48 Відповісти
"цап-царап", як любить приговарювати буйло, і рашки вже нема
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23.03.2023 07:14 Відповісти
Ну ось і добре. Всім дякую. Всі вільні.)
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22.03.2023 11:49 Відповісти
Таке враження, що московити заплатили тільки за приїзд.
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22.03.2023 11:53 Відповісти
"Путін не обговорював із лідером Китаю український мирний план - був обмін думками щодо китайської ініціативи", - сказав Пєсков
У перекладі на "людську мову:
- Китайці сказали - "Уйобуйте з України, поки вас не одмудохали остаточно, але ми вирішили ще "побикувать"!
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22.03.2023 11:54 Відповісти
А той суньхуйвчай так і не подзвонив зєдєпукіна???? Зрозумів що зі своїм планом він може йти за монголоїдним кораблем!!!!
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22.03.2023 11:55 Відповісти
Найбільше зацікавленим до китайського плану виглядає Зе. Таке відчуття що хоче швидше здати країну, першому хто запропонує план.

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22.03.2023 12:02 Відповісти
Оманські договорняки підганяють!
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22.03.2023 12:08 Відповісти
Воно й не дивно. Різниця між Ze та ліліпутіним-20 років єдиного мараХВону.
І перший рік вже минув.
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22.03.2023 12:59 Відповісти
Якось пох.. .що там ці два підара обговорювали.
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22.03.2023 12:02 Відповісти
Пообсуждали а теперь можете друг другу в позе 69 повылизывать анусы. Насрать на ваши планы
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22.03.2023 12:06 Відповісти
Судя по потоку информации, невольно возникает вопрос:
"А китайский мирный план был на кокаине, героине или на маковой соломке? Может, химия?".
Очень уж знатно их вставило.
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22.03.2023 12:17 Відповісти
війна йде в Україні , тому не може бути їнших "планів" крім українського
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22.03.2023 12:33 Відповісти
Сі соблаговоліл донести до холуя своє бачення. Холоп мовчки сучив ратицями, бо своєї думки холуям "по штату не положено", тільки власника.
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22.03.2023 12:56 Відповісти
Скоріш за все ***** не почув те шо хтів, тому під*****вник таке й сказав шо нє Абгаварьєвалі...
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22.03.2023 13:00 Відповісти
как преданно и подобострастно плешивое бункерное чмо заглядывает в глаза своему великому китайскому господину))

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22.03.2023 13:12 Відповісти
Кацапи мають обговорювати свої проблеми, яких є багато, а буде і ще більше, а ми, українці якось без вас будемо обговорювати свої проблеми і успіхи.
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22.03.2023 13:49 Відповісти
普京许洛 - (Путін *****)
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22.03.2023 14:01 Відповісти
 
 