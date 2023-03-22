Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали "український мирний план", але обмінялися думками щодо "китайської ініціативи", - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін не обговорював з китайським колегою Сі Цзіньпінем "мирний план" України.

Про це повідомив речник кремлівського диктатор Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Путін не обговорював із лідером Китаю український мирний план - був обмін думками щодо китайської ініціативи", - сказав він.

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