Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали "український мирний план", але обмінялися думками щодо "китайської ініціативи", - Пєсков
Президент РФ Володимир Путін не обговорював з китайським колегою Сі Цзіньпінем "мирний план" України.
Про це повідомив речник кремлівського диктатор Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Путін не обговорював із лідером Китаю український мирний план - був обмін думками щодо китайської ініціативи", - сказав він.
Топ коментарі
+12 Михайло Сергієнко #551872
показати весь коментар22.03.2023 11:48
+8 Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар22.03.2023 11:53
+8 Яр Холодний
показати весь коментар22.03.2023 11:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сі: "Дурєнь, бросай ружьйо да вспливай поскорєй!"
Ху: "Я рускій, я іду до конца, я рускій, я уже бєз яйца..."
Добрий результат зустрічі!
У перекладі на "людську мову:
- Китайці сказали - "Уйобуйте з України, поки вас не одмудохали остаточно, але ми вирішили ще "побикувать"!
І перший рік вже минув.
"А китайский мирный план был на кокаине, героине или на маковой соломке? Может, химия?".
Очень уж знатно их вставило.