Російському військовослужбовцю, який у березні 2022 року розстріляв цивільну особу в автомобілі на Київщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Російські військові 2 березня 2022 року у Бучанському районі Київщини розстріляли зі снайперської гвинтівки цивільну особу, яка знаходилася за кермом легкового автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"2 березня 2022 року приблизно о 17:00 військовослужбовці РФ, перебуваючи в Бучанському районі Київської області зі снайперської спеціальної гвинтівки "Винторіз" без будь-яких попереджень, розстріляли цивільну особу, яка знаходилася за кермом легкового автомобіля. Надалі вони витягнули його з автівки та здійснили контрольний постріл в голову. Тіло заховали в каналізаційному колодязі.", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановлено та повідомлено про підозру військовослужбовцю збройних сил РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

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