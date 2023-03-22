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Новини Агресія Росії проти України
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Російському військовослужбовцю, який у березні 2022 року розстріляв цивільну особу в автомобілі на Київщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

військовослужбовець

Російські військові 2 березня 2022 року у Бучанському районі Київщини розстріляли зі снайперської гвинтівки цивільну особу, яка знаходилася за кермом легкового автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"2 березня 2022 року приблизно о 17:00 військовослужбовці РФ, перебуваючи в Бучанському районі Київської області зі снайперської спеціальної гвинтівки "Винторіз" без будь-яких попереджень, розстріляли цивільну особу, яка знаходилася за кермом легкового автомобіля. Надалі вони витягнули його з автівки та здійснили контрольний постріл в голову. Тіло заховали в каналізаційному колодязі.", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановлено та повідомлено про підозру військовослужбовцю збройних сил РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: 

армія рф (17185) воєнні злочини (1848) Офіс Генпрокурора (3236)


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Навіщо замилювати їх морди ? Якщо це вимога закону, то все одно вона не діє бо інші джерела показують їх морди без затуманення.
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22.03.2023 11:52 Відповісти
Чому пика не в фокусі?!!!

Кого ви захищаєте?
Від кого? Від народу України
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22.03.2023 14:29 Відповісти
Гадаю, що усі російські злочинці , кому відвигають звинувачення, будуть розстріляни фсб, ЩОБ НЕ МАТИ СВІДКІВ КАЦАПСЬКИХ Злочінів.

тому треба побільше звинувачень проти орків- щоб вони там друг друга перестріляли
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22.03.2023 11:59 Відповісти
цікаво, а як повідомили? У якій формі? Чи цей нелюдь полонений?
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22.03.2023 12:45 Відповісти
*****, от за що він розстріляв людину? Автівку забрав чи що? То озброєній людині цілком ймовірно чоловік би і так віддав авто. ***** - кацапи ****** нежить, дикуни чортові.
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22.03.2023 12:47 Відповісти
Треба починати з того чувака який міни зняв. А ці заочники до сраки. Прокуровів на війну, щоб не витрачали гроші задарма.
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22.03.2023 13:06 Відповісти
 
 