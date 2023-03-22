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Греція та Португалія на пів року продовжили тимчасовий захист для українців

біженці,українці

Греція та Португалія продовжуватимуть надавати тимчасовий захист українцям ще протягом 6 місяців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Нове рішення уряду передбачає продовження статусу тимчасового захисту для переміщених осіб із України у Греції. Усі відповідні дозволи на проживання продовжені ще на шість місяців, з 4 березня по 4 вересня.

У заяві Єврокомісії йдеться, що Греція видала 21 964 дозволи на тимчасовий захист у 2022 році. З них 69% (15059) були видані жінкам і 31% (6905) - чоловікам. 70,4% посвідки на проживання видали дорослим, 29,6% - неповнолітнім.

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За даними Міністерства міграції та притулку, серед українських біженців були такі вікові групи:

  • 24% - неповнолітні віком до 13 років;
  • 5,6% - неповнолітні віком 14-17 років;
  • 24,2% - дорослі віком від 18 до 34 років;
  • 37,2% - дорослі віком від 35 до 64 років;
  • 9% - дорослі віком від 65 років.

Також на пів року продовжили тимчасовий захист для українських біженців у Португалії.

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У зв'язку з цим Комісія ЄС повідомила, що з початку війни в Україні Португалія надала тимчасовий захист 58 414 переселенцям з України, з них 34 099 жінок, 24 315 чоловіків, а неповнолітні становлять 25%.

Найбільше дозволів на проживання видали у муніципалітетах Лісабон, Кашкайш, Порту, Сінтра та Албуфейра.

Автор: 

біженці (1857) Греція (599) Португалія (206) українці (2536)


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Португальці навіть прику єлі трохи. Нещасні українці біженці оселились виключно на Рівьєрі. Португальській Рівьєрі.
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22.03.2023 12:39 Відповісти
Більше 5 млн. біженців, сотні тисяч вбитих, сотні тисяч поранених, більше 120 лярдів допомоги від країн НАТО, величезні санкції від яких і сам Захід страждає, тисячі зруйнованих сел та міст, страшенний шкода екології і т. і., і це ще не кінець... і всього цого можна було запобігти всього лише приєднав Україну до НАТО...
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22.03.2023 12:42 Відповісти
"...з 4 березня по 4 вересня..." якого року?
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22.03.2023 14:23 Відповісти
Деректива передбачає продовження на 6 міс.Але вже більшість країн продовжили на рік.А деякі як Іспанія одразу давали на 2 роки.
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22.03.2023 14:37 Відповісти
 
 