Греція та Португалія на пів року продовжили тимчасовий захист для українців

Греція та Португалія продовжуватимуть надавати тимчасовий захист українцям ще протягом 6 місяців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Нове рішення уряду передбачає продовження статусу тимчасового захисту для переміщених осіб із України у Греції. Усі відповідні дозволи на проживання продовжені ще на шість місяців, з 4 березня по 4 вересня.

У заяві Єврокомісії йдеться, що Греція видала 21 964 дозволи на тимчасовий захист у 2022 році. З них 69% (15059) були видані жінкам і 31% (6905) - чоловікам. 70,4% посвідки на проживання видали дорослим, 29,6% - неповнолітнім.

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За даними Міністерства міграції та притулку, серед українських біженців були такі вікові групи:

24% - неповнолітні віком до 13 років;

5,6% - неповнолітні віком 14-17 років;

24,2% - дорослі віком від 18 до 34 років;

37,2% - дорослі віком від 35 до 64 років;

9% - дорослі віком від 65 років.

Також на пів року продовжили тимчасовий захист для українських біженців у Португалії.

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У зв'язку з цим Комісія ЄС повідомила, що з початку війни в Україні Португалія надала тимчасовий захист 58 414 переселенцям з України, з них 34 099 жінок, 24 315 чоловіків, а неповнолітні становлять 25%.

Найбільше дозволів на проживання видали у муніципалітетах Лісабон, Кашкайш, Порту, Сінтра та Албуфейра.