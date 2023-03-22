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Новини Війна
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Вступ України до НАТО наразі малоймовірний, оскільки країна перебуває у стані війни, - посол ФРН Фельдгузен

фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає дуже малоймовірним наразі вступ до НАТО України, яка перебуває в стані війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прийняти до НАТО країну, яка перебуває у стані війни, мені здається, нині дуже і дуже малоймовірним, але все-таки дискусія дуже активно ведеться". - зазначила дипломат.

За словами посла, не варто недооцінювати роль генерального секретаря НАТО, який активно виступає на підтримку України.

"Результат саміту я не можу сказати, але ця війна дуже багато чого змінила, зокрема німецьку позицію", - додала вона.

Фельдгузен також зазначила, що якщо президент Зеленський, якого запросили взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі, зможе прибути туди особисто, то це була б гарна можливість провести переговори з лідерами країн.

Також читайте: Столтенберг планує провести засідання Комісії Україна-НАТО на зустрічі міністрів закордонних справ

Автор: 

НАТО (6408) членство в НАТО (1714) Фельдгузен (111)


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Топ коментарі
+2
Вона правду сказала. Краще чути гірку правду, ніж солодку брехню, особливо від українських посадовців.
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22.03.2023 12:35
+2
Офіційно юридично ми не в стані війни ! Бо (стан війни)-передбачає дуже багато дискомфорту для нашої влади( Тому дефакто так ми в стані війни -де юре ні ! Тож нехай не брешуть людям які не знають формальностей !
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22.03.2023 13:12
+1
....і кола по калюжі.
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22.03.2023 12:32
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....і кола по калюжі.
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22.03.2023 12:32 Відповісти
О що скаже пані Ангела "Штазі"?
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22.03.2023 12:34 Відповісти
вона спить і переживае як там Україна, де вона, чи в Нато, чи не в Нато.
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22.03.2023 12:41 Відповісти
Гарячий привіт від муттер Меркель!!!

Ця фрау говорить не від себе особисто,

а від Шольця та Піздоріуса.

Як завжди, « двойние стандарти а ля путін ферштейн» в дії…
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22.03.2023 14:18 Відповісти
Вона правду сказала. Краще чути гірку правду, ніж солодку брехню, особливо від українських посадовців.
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22.03.2023 12:35 Відповісти
"пані"Анко, може досить пи......ти?
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22.03.2023 12:39 Відповісти
Ми знаємо це і без тебе.
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22.03.2023 12:51 Відповісти
Офіційно юридично ми не в стані війни ! Бо (стан війни)-передбачає дуже багато дискомфорту для нашої влади( Тому дефакто так ми в стані війни -де юре ні ! Тож нехай не брешуть людям які не знають формальностей !
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22.03.2023 13:12 Відповісти
плутаєте де факто і де юре
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22.03.2023 14:54 Відповісти
ні
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22.03.2023 17:44 Відповісти
хаха, у нас військовий стан, а это две большие разницы. так что так можно?
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22.03.2023 13:16 Відповісти
Наконец то...
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22.03.2023 13:55 Відповісти
 
 