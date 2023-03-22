Вступ України до НАТО наразі малоймовірний, оскільки країна перебуває у стані війни, - посол ФРН Фельдгузен
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає дуже малоймовірним наразі вступ до НАТО України, яка перебуває в стані війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Прийняти до НАТО країну, яка перебуває у стані війни, мені здається, нині дуже і дуже малоймовірним, але все-таки дискусія дуже активно ведеться". - зазначила дипломат.
За словами посла, не варто недооцінювати роль генерального секретаря НАТО, який активно виступає на підтримку України.
"Результат саміту я не можу сказати, але ця війна дуже багато чого змінила, зокрема німецьку позицію", - додала вона.
Фельдгузен також зазначила, що якщо президент Зеленський, якого запросили взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі, зможе прибути туди особисто, то це була б гарна можливість провести переговори з лідерами країн.
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Ця фрау говорить не від себе особисто,
а від Шольця та Піздоріуса.
Як завжди, « двойние стандарти а ля путін ферштейн» в дії…