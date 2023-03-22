УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10491 відвідувач онлайн
Новини
1 593 4

Жителі визволених територій до кінця квітня отримають виплати від міжнародних донорів, - Верещук

выплаты,матпомощь

Жителі визволених територій Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської області до кінця квітня отримають виплати від міжнародних донорів.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про виплати від Міжнародної організації з міграції й Товариства Червоного Хреста України. Вони продовжують надходити через Укрпошту жителям звільнених територій.

Читайте: Із 1 квітня відбудеться перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють

Міжнародні донори запевнили, що потреба у виплаті фінансової допомоги буде повністю закрита. Мінреінтеграції тримає процес виплат на контролі.

"Люди, які пережили окупацію, обов’язково отримають грошову допомогу до кінця квітня. Виплати передбачені для всіх цих людей, незалежно від віку і статі", - наголосила Верещук.

Також читайте: Агентство ООН у справах біженців поновило реєстрацію на виплату допомоги українцям

У Міністерстві нагадали, на разову фінансову допомогу у розмірі 1200 гривень від Червоного Хреста і 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції може розраховувати кожен, хто не виїжджав зі звільнених регіонів до моменту звільнення.

Автор: 

виплати (1034) МОМ (20) Червоний Хрест (402) Верещук (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
через верещук та зелену касу?
показати весь коментар
22.03.2023 12:55 Відповісти
Це наслідки твоєї діяльності, верещалка, але і тут платите не ви, а захід. То чого ти сюди лізеш?
показати весь коментар
22.03.2023 13:33 Відповісти
Ганьба!

Це не « виплати» по 100$, це Знущання!

Це не докір Міжнародним донорам-
це ганьба «владі» України та особисто «міністру» Верещук.

Вона це не тільки пусте місце в укряді- вона це людина яка дескредетуе Україну.

Верещукам та верещучкам не місто у Владі. Там повинні бути Відповідальні та Розумні…
показати весь коментар
22.03.2023 13:48 Відповісти
Блин... И смешно и плакать хочется... 2200 грн... около 55 долларов? То есть бл... И слов то нормальных нет. Т.е 3 месяца под оккупацией, - на те 55 баксов... Нет, ну это просто жесть. Ну может я конечно дохрена жру, но мне 1500 грн нужно чтоб купить пожрать на неделю, а еще обувь, одежда, проезд и т.д. Так это в Сумах не после оккупации. А после оккупации у людей накапливается огромное количество потребностей. 55 баксов... которые еще нужно заслужить.... Нет слов.
показати весь коментар
22.03.2023 16:29 Відповісти
 
 