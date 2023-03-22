Жителі визволених територій до кінця квітня отримають виплати від міжнародних донорів, - Верещук

Жителі визволених територій Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської області до кінця квітня отримають виплати від міжнародних донорів.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про виплати від Міжнародної організації з міграції й Товариства Червоного Хреста України. Вони продовжують надходити через Укрпошту жителям звільнених територій.

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Міжнародні донори запевнили, що потреба у виплаті фінансової допомоги буде повністю закрита. Мінреінтеграції тримає процес виплат на контролі.

"Люди, які пережили окупацію, обов’язково отримають грошову допомогу до кінця квітня. Виплати передбачені для всіх цих людей, незалежно від віку і статі", - наголосила Верещук.

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У Міністерстві нагадали, на разову фінансову допомогу у розмірі 1200 гривень від Червоного Хреста і 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції може розраховувати кожен, хто не виїжджав зі звільнених регіонів до моменту звільнення.