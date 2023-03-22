Зеленський про обстріл Запоріжжя: Ракета влучила в багатоповерховий будинок, треба швидше перемогти російський терор

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар окупантів по житловому будинку в Запоріжжі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей.



Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", - наголосив він.

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