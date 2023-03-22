Зеленський про обстріл Запоріжжя: Ракета влучила в багатоповерховий будинок, треба швидше перемогти російський терор
Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар окупантів по житловому будинку в Запоріжжі.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей.
Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", - наголосив він.
Топ коментарі
+13 18c49ed2
показати весь коментар22.03.2023 13:01
+9 5 копійок
показати весь коментар22.03.2023 13:03
+6 Michael Corvin
показати весь коментар22.03.2023 13:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На другий рік великої війни вітчизняні приватні виробники озброєнь не можуть розкрити весь свій потенціал. https://www.epravda.com.ua/publications/2023/03/22/698283/
Зеленський відмовився назвати путіна "вбивцею".
Як передає "http://novynarnia.com Новинарня ", таке питання після великої пресконференції, що відбувалася в четвер, 20 травня, на заводі ДП "Антонов", главі держави поставила журналістка "Прямого каналу" Олена Курбанова. У цей час Зеленський, його помічники, охоронці та Курбанова вже йшли до виходу. Після звернення журналістки, яка спитала: "Чи можете ви назвати Путіна вбивцею, так або ні?" - один із помічників президента парирував: "Це некоректне питання".
Сам зеленський після паузи відповів: "Це питання… Давайте я вам відповім… Через ваше питання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили?"Курбанова зазначила, що "вже по сто вбивають", але Зеленський далі не продовжив діалог і пішов.