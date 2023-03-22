У боях за Україну загинув віцечемпіон юнацької Олімпіади-2018 з боксу Максим Галінічев

У боях на Луганщині загинув український боксер, 22-річний Максим Галінічев.

Про це повідомила Федерація боксу України, інформує Цензор.НЕТ.

"Перспективний український боксер вигравав "золото" чемпіонату Європи серед молоді 2017 року, був срібним призером юнацьких Олімпійських Ігор 2018 року та срібним призером чемпіонату Європи до 22-х років 2021-го року", - йдеться у повідомленні.

В травні 2022 року Максим свідомо відмовився від участі в чемпіонаті Європи і пішов добровольцем в десантно-штурмові війська.

Він двічі був поранений, але знову й знову повертався на війну.

Максим загинув 10 березня 2023 року на Луганщині.

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Родину Максима можна підтримати, перевівши його матері Світлані Дмитрівні кошти на картку 4441 1144 4420 0776.