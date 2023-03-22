УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10380 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 137 17

У боях за Україну загинув віцечемпіон юнацької Олімпіади-2018 з боксу Максим Галінічев

максим,галінічев

У боях на Луганщині загинув український боксер, 22-річний Максим Галінічев.

Про це повідомила Федерація боксу України, інформує Цензор.НЕТ.

"Перспективний український боксер вигравав "золото" чемпіонату Європи серед молоді 2017 року, був срібним призером юнацьких Олімпійських Ігор 2018 року та срібним призером чемпіонату Європи до 22-х років 2021-го року", - йдеться у повідомленні.

В травні 2022 року Максим свідомо відмовився від участі в чемпіонаті Європи і пішов добровольцем в десантно-штурмові війська.

Він двічі був поранений, але знову й знову повертався на війну.

Максим загинув 10 березня 2023 року на Луганщині.

Також читайте: На війні загинув керівник громадської ініціативи "Моя Мовна Стійкість" Руслан Стороженко (Творецький)

Родину Максима можна підтримати, перевівши його матері Світлані Дмитрівні кошти на картку 4441 1144 4420 0776.

Автор: 

бокс (168) втрати (4381)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
22.03.2023 13:27
+17
показати весь коментар
22.03.2023 13:23
+12
Vi4na Pam'yat'...🙏
показати весь коментар
22.03.2023 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vi4na Pam'yat'...🙏
показати весь коментар
22.03.2023 13:23 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 13:23 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 13:27 Відповісти
Лохаченку Василий поц !
показати весь коментар
22.03.2023 14:05 Відповісти
він зрадник, і зрадники всі, хто його намагаються і досі виправдовувати.
показати весь коментар
22.03.2023 14:59 Відповісти
Спочивай з миром, Воїне!
показати весь коментар
22.03.2023 15:09 Відповісти
Сонечко ((((.. Як же болячє.. Молодий хлопець завсім, ще й діточок напевне не мав(((. Плачу..
показати весь коментар
22.03.2023 15:19 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
22.03.2023 16:13 Відповісти
duze bolj4e 😰
spiv4uttja ridnym 😨
vi4na pam´jat´Geroju 🙏
показати весь коментар
22.03.2023 18:50 Відповісти
Світла пам'ять Захиснику України.
Спочивай у кращому світі.
показати весь коментар
22.03.2023 23:27 Відповісти
 
 