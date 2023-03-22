Передача снарядів зі збідненим ураном Україні не є ядерною ескалацією, - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наполягає на відсутності ядерної ескалації у війні в Україні у зв’язку з передачею Києву снарядів зі збідненим ураном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання - це Росія. Немає ніякої загрози для Росії, мова йде виключно про допомогу Україні в її захисті", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Велика Британія постачатиме України снаряди зі збідненим ураном.

Водночас російський диктатор Путін вважає ескалацією рішення міноборони Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Міністерство оборони Британії заявило, що Путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про постачання Україні боєприпасів, що містять збіднений уран.

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