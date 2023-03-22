Передача снарядів зі збідненим ураном Україні не є ядерною ескалацією, - глава МЗС Великої Британії Клеверлі
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наполягає на відсутності ядерної ескалації у війні в Україні у зв’язку з передачею Києву снарядів зі збідненим ураном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання - це Росія. Немає ніякої загрози для Росії, мова йде виключно про допомогу Україні в її захисті", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Велика Британія постачатиме України снаряди зі збідненим ураном.
Водночас російський диктатор Путін вважає ескалацією рішення міноборони Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.
Міністерство оборони Британії заявило, що Путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про постачання Україні боєприпасів, що містять збіднений уран.
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Первыми поставщиками снарядов с обедненным ураном в ВСУ были россияне. ВСУ затрофеели огромное количество танков Т-80БВМ армии рФ с этими снарядами на борту.
Россияне в Украине с самого начала войны применяют снаряды с обедненным ураном. Но им это не помогло. И теперь истерят, когда ВСУ получили такие снаряды от Британии. Истерят, так как знают, что украинцы воюют намного лучше русских.
Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд "Свинец-2", разработанный госкорпорацией «Ростех» в 2019 году на базе БОПС «Свинец» образца 1991 года, имеет сердечник с урановым сплавом. «Свинец-2» способен пробивать 300 мм преграды, в отличие от штатного БОПС, пробивающего 200 мм. Дальность действия - 2 километра.
Загадывать нельзя. А вдруг такие снаряды будут применены в Украине ? Не дай бог конечно. Поскольку последствия для населения, проживающего поблизости, серьезны, включая онкологические и наследственные заболевания, преждевременные роды. Хотя почему только для населения ? Страдают и сами военнослужащие.
https://brom.ua/ru/vojna-ukrainy-i-rossii-2022-chast-5
стаття за 23 рік, ******* та з нашого змі. Читаємо та розуміємо, що раша в Україні такі снаряди не застосовувала. Все, питання закрите. І нам не варто починати, бо точно атомну бомбу на голову скинуть.
То, по ходу, хороші снаряди. Треба брати!
мало оприлюднити цю інфу.
Собака гавкає, а караван йде!
Навпаки - після попадання снаряду зі збідненого урану рівень радіації в танку лише понизиться!