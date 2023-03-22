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Передача снарядів зі збідненим ураном Україні не є ядерною ескалацією, - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

танк

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наполягає на відсутності ядерної ескалації у війні в Україні у зв’язку з передачею Києву снарядів зі збідненим ураном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання - це Росія. Немає ніякої загрози для Росії, мова йде виключно про допомогу Україні в її захисті", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Велика Британія постачатиме України снаряди зі збідненим ураном.

Водночас російський диктатор Путін вважає ескалацією рішення міноборони Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Міністерство оборони Британії заявило, що Путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про постачання Україні боєприпасів, що містять збіднений уран.

Читайте: Російський наступ під Бахмутом починає слабшати, - британська розвідка

Автор: 

боєприпаси (2262) Велика Британія (5541) ядерна безпека (559) Клеверлі (78)


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Топ коментарі
+17
Ray

@Ray_net_ua

Первыми поставщиками снарядов с обедненным ураном в ВСУ были россияне. ВСУ затрофеели огромное количество танков Т-80БВМ армии рФ с этими снарядами на борту.
Россияне в Украине с самого начала войны применяют снаряды с обедненным ураном. Но им это не помогло. И теперь истерят, когда ВСУ получили такие снаряды от Британии. Истерят, так как знают, что украинцы воюют намного лучше русских.
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22.03.2023 13:32
+12
Постачання снарядів зі збідненим ураном спровокувало ланцюгову реакцію підпалу кацапських пердаків з виділенням енергії еквівалентним ядерної зброї.
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22.03.2023 13:39
+9
Навіщо виправдовуватися перед кацапами?
Собака гавкає, а караван йде!
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22.03.2023 13:49
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Ray

@Ray_net_ua

Первыми поставщиками снарядов с обедненным ураном в ВСУ были россияне. ВСУ затрофеели огромное количество танков Т-80БВМ армии рФ с этими снарядами на борту.
Россияне в Украине с самого начала войны применяют снаряды с обедненным ураном. Но им это не помогло. И теперь истерят, когда ВСУ получили такие снаряды от Британии. Истерят, так как знают, что украинцы воюют намного лучше русских.
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22.03.2023 13:32 Відповісти
Цей снаряд називається 3БМ60 "Свинец-2". Ось цитата з кацапського сайту:

Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд "Свинец-2", разработанный госкорпорацией «Ростех» в 2019 году на базе БОПС «Свинец» образца 1991 года, имеет сердечник с урановым сплавом. «Свинец-2» способен пробивать 300 мм преграды, в отличие от штатного БОПС, пробивающего 200 мм. Дальность действия - 2 километра.
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22.03.2023 13:42 Відповісти
Старый совковый "Свинец", ну который 3БМ59, тоже на обедненном уране... Просто кацапы, когда орут про Югославию, про свое "культурно" забывают...
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22.03.2023 16:35 Відповісти
це можна розказувати будь-кому у світі, але не кацапам, їм скажуть, що це ядерна зброя, для них це буде ядерна зброя, на жаль вони не думають, бо нічим, вони тільки підтримують війну та свого фюрера...
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22.03.2023 13:35 Відповісти
Так як і передача касетних *********** не була б порушенням жодної Конвенції щодо цієї зброї, бо Україна її не підписувала. Чому б нам офіційно не підкинути хоча б символічну кількість, що б зрушити воз з місця і слідом нам би надали чи подали касетні ********** і інші країни
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22.03.2023 13:39 Відповісти
Постачання снарядів зі збідненим ураном спровокувало ланцюгову реакцію підпалу кацапських пердаків з виділенням енергії еквівалентним ядерної зброї.
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22.03.2023 13:39 Відповісти
почнеться з кацапських горящих пердаків на форумах, а закінчиться атомною бомбою в реале нам на голову. перспектива не дуже.
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22.03.2023 13:48 Відповісти
И? А наличие таких снарядов у кацапов вас не смущает? Если кацапы захотят применить ЯО, они будут искать повод? Или придумают его?)
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22.03.2023 16:40 Відповісти
наявність та застосування це різні речі. У кацапів повно ядерної зброї, але вони її не застосовують. І нам не варто. Моя думка - е звичайні снаряди і хай ними стріляють один одного.
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22.03.2023 17:07 Відповісти
Всмысле? Кацапы еще с 14-го года ПРИМЕНЯЮТ эти снаряды против нас, а под Харьковом мы их затрофеили в огромных количествах... Самый верхний комент, с картинкой, прочтите) Там указана маркировка этих снарядов... Инфа легко гуглится... Я проверял... И, да... Эти снаряды к ЯО не имеют отношение) Ну как и морская свинка к морю)
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22.03.2023 17:23 Відповісти
я гуглил- нічого про застосування таких снарядів у орків немае. У статті вище написано про можливість застосування та не більше. Пізніше ще погуглю, а краще скинь посилання про застосування таких снарядів орками.
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22.03.2023 17:29 Відповісти
Да пожалуйста) Пол минуты поисков по указанной маркировке и с указанием, что трофеи) https://twitter.com/zloy_odessit/status/1624340629319831553
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22.03.2023 17:52 Відповісти
у твіттері пишуть такі ж, як і ми з тобою - що захотів, те й написав. Посилання на інформаційну зми треба, я особисто нічого не знайшов про використання орками таких снарядів.
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22.03.2023 17:57 Відповісти
Делаем такой запрос "трофейные снаряды 3БМ60 "Свинец-2 фото" и наслаждаемся... И куча ссылок на радости кацапов, что они ПРИМЕНЯЮТ эти снаряды....
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22.03.2023 18:18 Відповісти
Сами эти снаряды похожи на ракеты, имеют оперение для стабилизации полета и включают, как уже было сказано, урановую начинку. И хотя радиоактивный материал служит не для поражения живой силы непосредственно, но при массовом применении, представляет собой серьезную опасность, поскольку может загрязнить территорию военных действий и потребовать затратных и долгих мероприятий по деактивации участка.
Загадывать нельзя. А вдруг такие снаряды будут применены в Украине ? Не дай бог конечно. Поскольку последствия для населения, проживающего поблизости, серьезны, включая онкологические и наследственные заболевания, преждевременные роды. Хотя почему только для населения ? Страдают и сами военнослужащие.
https://brom.ua/ru/vojna-ukrainy-i-rossii-2022-chast-5

стаття за 23 рік, ******* та з нашого змі. Читаємо та розуміємо, що раша в Україні такі снаряди не застосовувала. Все, питання закрите. І нам не варто починати, бо точно атомну бомбу на голову скинуть.
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22.03.2023 18:29 Відповісти
И обратите внимание на дату публикации) Почти через полгода после того как затрофеили) И поставки из Британие это ОТВЕТКА, не более) И почему бриты не сообщили, что кацапы применяют, это вопрос... Может ждут пару дней подрывания кацапских пердаков, а потом их мордой мокнут, посмотрим... Сомневаюсь, что это проблема коммуникации военных и дипломатов)
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22.03.2023 18:01 Відповісти
англійці ведуть свою гру і можуть провокувати, а розхлобуватися доведеться нам. Це давно пора зрозуміти. Нам точно користі від таких снарядів не будуть і перебіг війни ми ними не переламаемо, але нажремся урану запросто і очі потім повилазять у всіх.
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22.03.2023 18:07 Відповісти
Ага))) Это английцы провоцируют?) Понятно... Когда капитулируем, чтобы кацапы чего не применили???
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22.03.2023 18:20 Відповісти
так кацапи і не збираються нічого страшного застосовувати, допоки нам чогось такого не підсунуть під ніс. Ось і підсовують вже, а ти радісний, що типу вундервафля нова, і переможемо скоро. Головою думай чим це загрожуе.
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22.03.2023 18:33 Відповісти
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22.03.2023 13:49 Відповісти
В кацапів вже істерика. В уйобка соловьйова в студії один кацап навіть в обморок упав.
То, по ходу, хороші снаряди. Треба брати!
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22.03.2023 13:42 Відповісти
Нафіг їм про це розказали, тепер зберуть ООН і будуть плакати
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22.03.2023 13:44 Відповісти
Там якийся депутат Британського Парламента надіслав депутатський запит на адресу МО ВБ. МО ВБ
мало оприлюднити цю інфу.
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22.03.2023 13:48 Відповісти
Почули слово уран і волосся дибером у них встало. Безграмотні чикісти, блд. Та хоч би в якийсь довідник заглянули, то знали б, що збіднений уран це майже хімічно чистий уран-238, який отримують після сепарації природного урану на уран-235 (збройний уран). Десь читав, що в США такого збідненого урану сотні тисяч тонн.
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22.03.2023 13:46 Відповісти
у быдла необразованного триггер на слово уран. Аааа....урааааааннннн
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22.03.2023 17:59 Відповісти
Путін вчився на трійки. Звідки йому це знати. Або навіть якщо йому це пояснили, то він свідомо дезинформує свій "нарід".
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23.03.2023 10:26 Відповісти
Навіщо виправдовуватися перед кацапами?
Собака гавкає, а караван йде!
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22.03.2023 13:49 Відповісти
100%
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22.03.2023 13:51 Відповісти
тільки те саме хотів написати
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22.03.2023 13:53 Відповісти
Может не надо каждый раз прежде чем что-то дать свистеть об этом на каждом углу. Зачем они это делают?
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22.03.2023 14:03 Відповісти
Уран, уран.... Та кацапы до сих пор считают, что морская свинка живёт в море, а докторская колбаса из докторов......
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22.03.2023 14:11 Відповісти
Боевая часть почти каждого вида авиационных ракет для поражения целей имеет в своем составе урановые стержни, общей массой 2.5 килограмма. ЭТО ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА, применяемая ВО ВСЕХ АВИАЦИОННЫХ РАКЕТАХ советского и постсоветского периода. Этот вой на болотах не больше чем еще один повод истерии рашки
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22.03.2023 15:00 Відповісти
до чого ці виправдання? не усе оно чим вбивати російських вбивць і вироків? вони не питали ні в кого, чим прийшли нас вбивати.
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22.03.2023 16:35 Відповісти
Є ідея! Хай кацапи у танки садять виключно тих солдат які народилися та виросли у Киштимі (Свердловська обл) Челябінськ-40 (завод "Маяк") Чебеньках (Оренбуржжя) Балаково Ті вже так тої радіації нахваталися що вже нічого не бояться (Киштим - предтеча Чорнобилю Вибух в 50-х роках) "Маяк" - переробка радіоактивних матеріалів Чебеньки - військові навчання з застосуванням ядерного вибуху Балаково - "бракована" АЕС що постійно викидає раіактивні матеріали у повітря!
Навпаки - після попадання снаряду зі збідненого урану рівень радіації в танку лише понизиться!
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22.03.2023 16:42 Відповісти
Кило бананов более радиоактивно, чем кило обедненного урана, вот это поворот!
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22.03.2023 18:03 Відповісти
 
 