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У "Чесно" нагадали, що петиція до Президента проти 5655 не розглядається вже 100 днів

будинок,будівництво

Ігнорувати петиції, які в умовах воєнного стану залишилися чи не єдиним шляхом доступу громадян до прийняття рішень, неприпустимо. Проте Президент вже 100 днів не реагує на петицію з вимогою накласти вето на законопроєкт 5655 про "містобудівну реформу".

Про це йдеться у публікації Руху "Чесно" на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.

"100 днів на розгляді перебуває петиція з вимогою ветувати містобудівну "реформу". Жодної реакції від президента Володимира Зеленського громадяни не отримали, попри визначені законодавством десять робочих днів на розгляд", - йдеться у публікації.

Координаторка Руху "Чесно" Віта Думанська зазначає, що ігнорування інструменту петицій, який під час воєнного стану чи не єдиний дає громадянам доступ до прийняття рішень, є неприпустимим.

"За таких умов складно говорити про дотримання державою принципів відкритості. Офіс президента має зробити все, щоб інструмент петицій запрацював як має, а уряд та Верховна Рада мають не імітувати бурхливу діяльність, а серйозно ставитись до напрацювання ключових політик, яких вимагає суспільство", - зазначає Думанська.

У лютому Рух "Чесно" проводив дослідження, як працює інструмент петицій і чи рахується з думкою громадян Офіс президента. На той момент на розгляді перебували 13 петицій, усі вони не були розглянуті в наданий законом десятиденний строк на відповідь, йдеться у публікації.

Війна, як і пандемія, стала нагодою закрити дані та блокувати громадський контроль за роботою політиків, чиновників і суддів, зазначають в "Чесно". І підкреслюють, що за будь-яких умов, у тому числі в умовах війни, єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Як повідомлялося, за проєкт № 5655 Верховна Рада проголосувала майже мінімальною кількістю голосів (228 із необхідних 226) ще 8 грудня. В "Чесно" нагадують, що для отримання голосів були залучені фігуранти Реєстру держзрадників з колишньої ОПЗЖ, зокрема Нестор Шуфрич та Олександр Качний.

Проти містобудівної "реформи" виступили громадський сектор, ЗМІ та органи місцевого самоврядування. Петиція з вимогою ветувати скандальний законопроєкт набрала необхідні 25 тисяч голосів за кілька годин, а загалом її підтримали понад 42 тисячі громадян. Також на ризиках цього проєкту у спілкуванні з представниками "Великої сімки" наголосила НАЗК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асоціація міст України: В Європарламенті назвали закон 5655 перешкодою для вступу України до ЄС

Автор: 

містобудування (58) петиція (320) ЧЕСНО (110)


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Топ коментарі
+15
"Я вам ничего не должен" ©
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22.03.2023 13:45
+14
Чхати хотів президент на такі петиції. Особливо коли вони стосуються шкурних питань д'єрмака, а значить і його особисто.
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22.03.2023 13:41
+9
Зеля ніколи не читає петіції ! Він на них музикальний інструмент ложив !
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22.03.2023 13:40
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Зеля ніколи не читає петіції ! Він на них музикальний інструмент ложив !
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22.03.2023 13:40 Відповісти
"Не на часі! Дайте мівіну доїсти!"
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22.03.2023 17:43 Відповісти
Чхати хотів президент на такі петиції. Особливо коли вони стосуються шкурних питань д'єрмака, а значить і його особисто.
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22.03.2023 13:41 Відповісти
Так відповідь завжди стандартна: "Доручив розглянути Шмигалю".
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22.03.2023 13:44 Відповісти
"Я вам ничего не должен" ©
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22.03.2023 13:45 Відповісти
це він нічого нам винен не був до інавгурації, але після того як склав присягу - винен і аж бігом. Це ми йому нічого не винні, ми йому не присягали.
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22.03.2023 14:51 Відповісти
Ми зелі ничого не винні.
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22.03.2023 13:49 Відповісти
Хоче спустити на гальмах
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22.03.2023 13:56 Відповісти
Відповідь Зеленського на ваші петиції

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22.03.2023 13:58 Відповісти
дуже мило, але він не має права, хиба ж ми силою колись пхали його в Президенти? Виліз? Чудово! Най виконує свої обов"язки.
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22.03.2023 14:52 Відповісти
Не надо во всем винить Зелю. В стране много неприкасаемых, к кому даже Зеленский не входит без стука. Не разрешают значит.
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22.03.2023 13:59 Відповісти
От фігня яка-не діє,на крокодила,молитва! Спробуйте йому "поезію" почитати-мо "пройме"!
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22.03.2023 14:01 Відповісти
Там дуже велике бабло грає і тому держава безсила. Шуляк не дарма обмовилась про $100000. Видно така такса була у депутатів за голос.
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22.03.2023 14:02 Відповісти
Чхати він хотів на цю петицію. ЗЕкоманда прийшла до влади за баблом і якщо хтось вважає, що зможе зупинити будівельну мафію петиціями - дуже помиляється. Через війну вони отримали величезні можливості і максимально використають їх у власних інтересах.
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22.03.2023 14:04 Відповісти
Дайте йому ще сто днів.
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22.03.2023 14:08 Відповісти
забудовники занесли торбу Єрмаку- і все готово! Та й як Зеля може відповісти,коли текст йому не написали?
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22.03.2023 14:08 Відповісти
Зеля говорит,что он никому ничего не должен
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22.03.2023 14:13 Відповісти
А я вам нічєго нє должєн. Я прєзідєнт!
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22.03.2023 14:15 Відповісти
«Кожен з нас - президент!»
/цитати відомих людей/
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22.03.2023 14:30 Відповісти
власно тому й винен, бо став Президентом, його силою в Президенти ніхто не пхав. У Презиента є обов"язки і відповідальність.
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22.03.2023 14:54 Відповісти
Не надійтесь. Нема в нього відчуття відповідальності. В нього комплекс самозванця. Розуміє, що обманом повезло посісти таке місце. І крім хапати все похапцем, поки не викинули, нічого в цій голові нема. Жив так завжди. Війна трохи змінила. Але трохи.
Перед виборами була дискусія, і розумні люди казали, що коли побачить, що може виграти, то зніме свою кандидатуру. Бо розуміє, що не компетентний, і відповідальність на себе за країну та народ не візьме. Ага. результат бачимо.
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22.03.2023 16:17 Відповісти
Зе-банду геть!
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22.03.2023 14:16 Відповісти
Коли петиція та, що потрібна - миттєво створюється/публікується/набирає голоси/позитивна відповідь.
Спробуйте створити і підписати невдобну для них петицію, пізнаєте много нового)
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22.03.2023 14:20 Відповісти
президент i його банда х#! положили на закони, i на Конституцiю, i на громадян. "на часi" тiльки "крадiвництво" i самопиар. замiсть законiв у нас "рєволюцiонная цєлєсообразность".
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22.03.2023 14:24 Відповісти
...походу, Найвэлычнившивый тупо в доле.. может даже уже свою долю где-то (и даже не в Украине, а где-то рядом с дерьмаком) пристроил
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22.03.2023 14:43 Відповісти
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22.03.2023 15:04 Відповісти
Залити зелю бітоном і зробити з нього памятник на честь строітелей.
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22.03.2023 16:01 Відповісти
якби це був президент він би відразу зреагував на петицію а так коли ним крутить підсипає йому можливо щось Єрмак то так і маємо як хоче єрмак керує владою підар єрмак
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22.03.2023 16:10 Відповісти
Звісно, Єрмак єдиний злодій а Зеля увесь таки собі білий та пухнастий. Ну не вірю, що у Зе немає ричагів на Єрмака. Аж ні разу. Якщо навіть припустити, що Єрмак як справжній злодюга ФСБшник тримає Зе за яйця за якісь компромат, а сім'ю в заручниках - то один дзвінок (навіть смс) Байдену, та назавтра Єрмак зникає в невідомий час та напрямку.
Але ж ні. Єрмак при владі. І Зе незважаючи на галас народу - пояснить чи спражвні закиди американської розвідки стосовно Єрмака - мовчить.
Тому звісно Зе в долі, він про все знає, він все прикриває. Отже так.
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22.03.2023 18:30 Відповісти
 
 