Ракетний удар по Запоріжжю: 33 постраждалі, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя відомо про 33 постраждалих. Масштаби руйнування уточнюються.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро - у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

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Згодом очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що кількість постраждалих збільшилася.

"Наразі відомо про 33 постраждалі особи, одна людина померла… Є інформація, що у квартирі, куди саме було влучання, можуть бути люди, попередньо - літня пара", - сказав він.







