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Ракетний удар по Запоріжжю: 33 постраждалі, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя відомо про 33 постраждалих. Масштаби руйнування уточнюються.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро - у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів", - йдеться в повідомленні. 

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Згодом очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що кількість постраждалих збільшилася. 

"Наразі відомо про 33 постраждалі особи, одна людина померла… Є інформація, що у квартирі, куди саме було влучання, можуть бути люди, попередньо - літня пара", - сказав він.

Ракетний удар по Запоріжжю: 33 постраждалі, зокрема троє дітей (оновлено) 01
Ракетний удар по Запоріжжю: 33 постраждалі, зокрема троє дітей (оновлено) 02
Ракетний удар по Запоріжжю: 33 постраждалі, зокрема троє дітей (оновлено) 03
Ракетний удар по Запоріжжю: 33 постраждалі, зокрема троє дітей (оновлено) 04

Автор: 

Запоріжжя (2258) обстріл (28196)


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Топ коментарі
+24
Це такий мирний план Сі! В жопу собі засуньте свої мирні плани. Щоб вам *****..
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22.03.2023 13:59
+18
Не перестаю повторювати - це та подібне цьому жахіття буде продовжуватися до тих пір, поки росія не отримає адекватної відповіді! На війні зівжди існувало й продовжує існувати правило - "кров-за кров, смерть-за смерть!" Але за більш ніж рік кривавої війни щось не траплялися повідомлення про загибель від ракетних ударів "мирних" мешканців на росії, зокрема жителів Бєлгорода, Курська, Брянскька, Воронєжа й тому подібне!
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22.03.2023 14:49
+11
Результат "миротворчої місії" Сі. Ракетний удар по Запоріжжю: 18 постраждалих, зокрема двоє дітей,
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22.03.2023 13:56
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Знов тривога.
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22.03.2023 13:52 Відповісти
Результат "миротворчої місії" Сі. Ракетний удар по Запоріжжю: 18 постраждалих, зокрема двоє дітей,
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22.03.2023 13:56 Відповісти
Це такий мирний план Сі! В жопу собі засуньте свої мирні плани. Щоб вам *****..
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22.03.2023 13:59 Відповісти
Лютують рашисти, бо від Сі так і не дочекалися військової допомоги та істотної підтримки війни і зганяють злобу на мирних мешканцях
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22.03.2023 14:24 Відповісти
мэни цикаво, хоч одна падла, що голо-Сувала за яныка вси рокы, вызнае сэбэ вынною у цьому? Xs воны нэ пры дилах, то путлер напав ?
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22.03.2023 14:38 Відповісти
Весь той самий лохторат проголосував за зе, який всіх яниковських завів у владу. Ніяких висновків. На всі запитання відповідь - ну і шо?
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22.03.2023 15:01 Відповісти
Ти забув хто привів Багатирьову в секретарі РНБО
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22.03.2023 16:26 Відповісти
да, и Ющ недоотравленый воскресил дваждынесудимого ...
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22.03.2023 18:44 Відповісти
Не перестаю повторювати - це та подібне цьому жахіття буде продовжуватися до тих пір, поки росія не отримає адекватної відповіді! На війні зівжди існувало й продовжує існувати правило - "кров-за кров, смерть-за смерть!" Але за більш ніж рік кривавої війни щось не траплялися повідомлення про загибель від ракетних ударів "мирних" мешканців на росії, зокрема жителів Бєлгорода, Курська, Брянскька, Воронєжа й тому подібне!
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22.03.2023 14:49 Відповісти
А хто на росії худобу рахує? Та й які можуть бути "мирні мешканці" на тій підаросії? Там 200 000 "чоловіків" могилізували... Може й більше - тільки Україна це біосміття рахує....
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22.03.2023 16:29 Відповісти
Ось він "русский мир" і китайський мирний план ,схоже в бункерного чорта агонія після візиту Сі.
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22.03.2023 14:50 Відповісти
Мирный план говорите.
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23.03.2023 09:30 Відповісти
 
 