21 громадянина, які співпрацювали з окупантами, викрито у Херсонській області, - Офіс Генпрокурора

21 житель Херсонської області під час окупації добровільно погодилися співпрацювати з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За даними слідства, підозрювані в період дії воєнного стану добровільно почали співпрацювати з окупаційною владою РФ. Вони обійняли посади в незаконному правоохоронному органі – "Государственная инспекция безопасности дорожного движения главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".

На цих псевдопосадах вони виконували рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором частини території в Херсонській області", - йдеться в повідомленні.

До окупації 13 підозрюваних працювали в територіальних органах Національної поліції України в Херсонській області.

Усім повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

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