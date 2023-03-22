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Новини Агресія Росії проти України
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21 громадянина, які співпрацювали з окупантами, викрито у Херсонській області, - Офіс Генпрокурора

рф,армія,окупанти,окупація

21 житель Херсонської області під час окупації добровільно погодилися співпрацювати з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За даними слідства, підозрювані в період дії воєнного стану добровільно почали співпрацювати з окупаційною владою РФ. Вони обійняли  посади в незаконному правоохоронному органі – "Государственная инспекция безопасности дорожного движения главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".

На цих псевдопосадах вони виконували рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором частини території в Херсонській області", - йдеться в повідомленні.

До окупації 13 підозрюваних працювали в територіальних органах Національної поліції України в Херсонській області.

Усім повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. 

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Автор: 

колабораціонізм (1157) Офіс Генпрокурора (3236) Херсонська область (5701)


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на гіляку запроданців !!!
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22.03.2023 14:02 Відповісти
Так мало? В генпрокуратуре слепые или дана команда не замечать?
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22.03.2023 14:38 Відповісти
Мусора-- самі найперші колаборанти.
Всі йшли в мусарку "деньжат па льогкаму срубіть".
Знаю такого одного, його щоб влаштувати в академію МВС, продали всі свої паї, спадщину і ще кксь муйня.
Але з часом, мусорку прийняла ДБР за хабарі. І знову на виручку прийшла продажам паїв,щоб відмазати мусора. І відмазали. Яке ж це убожество і ********, що мусора чудять, а інші їхні однокурсники їх покривають
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22.03.2023 16:22 Відповісти
 
 