21 громадянина, які співпрацювали з окупантами, викрито у Херсонській області, - Офіс Генпрокурора
21 житель Херсонської області під час окупації добровільно погодилися співпрацювати з російськими загарбниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.
"За даними слідства, підозрювані в період дії воєнного стану добровільно почали співпрацювати з окупаційною владою РФ. Вони обійняли посади в незаконному правоохоронному органі – "Государственная инспекция безопасности дорожного движения главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".
На цих псевдопосадах вони виконували рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором частини території в Херсонській області", - йдеться в повідомленні.
До окупації 13 підозрюваних працювали в територіальних органах Національної поліції України в Херсонській області.
Усім повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
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Всі йшли в мусарку "деньжат па льогкаму срубіть".
Знаю такого одного, його щоб влаштувати в академію МВС, продали всі свої паї, спадщину і ще кксь муйня.
Але з часом, мусорку прийняла ДБР за хабарі. І знову на виручку прийшла продажам паїв,щоб відмазати мусора. І відмазали. Яке ж це убожество і ********, що мусора чудять, а інші їхні однокурсники їх покривають