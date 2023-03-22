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Новини Війна
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Рашисти відкривають нові військові шпиталі та завозять лікарів з РФ на окуповану частину Запорізької області, - Федоров

окупанти

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові постійно зазнають втрат, через що вимушені відкривати нові шпиталі та завозити лікарів.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"19 березня ЗСУ знищило командний пункт, який орки облаштували в одному з підвалів тимчасово окупованого села Мала Білозірка поблизу Василівки. Це постійні "подарунки" рашистам, після яких з'являється все більше військових шпиталів. За останній тиждень відкрились щонайменше два таких шпиталі у селі Веселе та Василівка в дитсадках і школах", - розповів він.

Федоров додав, що заїхала на окуповані території і чергова партія лікарів з РФ. Попередньо, йдеться про 250 лікарів та медсестер.

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Автор: 

окупація (6661) Запорізька область (3560) Федоров Іван (645)


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В 2021 у нас було 57 спецназів різних відомств. В чому проблема? На окупованій території вони мають кошмарити окупантів та зрадників.
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22.03.2023 14:22 Відповісти
Більшість із них вистачало лише на те, аби обвісившись ******** екіпіровкою постояти на якомусь мітингу чи біля входу у державні установи і в сорок років піти на чималу пенсію. Лише незначна частина справді професіонали і вони, здебільшого, задіяні в бойових діях.
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22.03.2023 14:38 Відповісти
От дебилы лишнехромосомные, МОРГИ открывайте, МОРГИ, а не госпитали для своей падали.
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22.03.2023 14:22 Відповісти
треба їх вбити
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22.03.2023 14:29 Відповісти
250 лікарів та медсестер . Це не ті 250 що вивіз за кордон неназваний мільярдер ( з отого журналу) на сімпозіум в Вірменію?
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22.03.2023 14:30 Відповісти
Краще налагодили службу по утилізації.На яку трясцю лікувати біосміття.
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22.03.2023 14:34 Відповісти
 
 