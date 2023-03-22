Рашисти відкривають нові військові шпиталі та завозять лікарів з РФ на окуповану частину Запорізької області, - Федоров

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові постійно зазнають втрат, через що вимушені відкривати нові шпиталі та завозити лікарів.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"19 березня ЗСУ знищило командний пункт, який орки облаштували в одному з підвалів тимчасово окупованого села Мала Білозірка поблизу Василівки. Це постійні "подарунки" рашистам, після яких з'являється все більше військових шпиталів. За останній тиждень відкрились щонайменше два таких шпиталі у селі Веселе та Василівка в дитсадках і школах", - розповів він.

Федоров додав, що заїхала на окуповані території і чергова партія лікарів з РФ. Попередньо, йдеться про 250 лікарів та медсестер.

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