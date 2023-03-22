З початку року засуджено 10 бойовиків: серед них - білоруські найманці, - СБУ

З початку року за матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки засуджено 10 бойовиків, які брали участь у збройній агресії проти України. Суд призначив їм покарання від 8 до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Серед засуджених – співробітник білоруського КДБ. У складі російської приватної військової компанії "Редут" він воював проти Сил оборони на Харківському і Краматорському напрямках. Українські захисники взяли найманця у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року. Він намагався видати себе за "рядового" бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до спецслужби РБ. Однак, співробітники Служби безпеки "розкололи" зловмисника і здобули від нього інформацію про поставлені завдання.

Ще один білоруський найманець отримав реальний термін ув’язнення. Цього разу зловмисником виявився штурмовик приватної військової компанії "Вагнер" з позивним "заспа". У липні минулого року він незаконно прибув на територію Донецької області, а через чотири місяці потрапив у полон військовослужбовців ЗСУ.

Також за ґратами проведе громадянин РФ, який у складі групи вогневої підтримки батальйону "сомалі" обстрілював позиції ЗСУ неподалік селища Піски Донецької області.

Крім цього, засуджено бойовика, який ще у 2015 році вступив до 2-го батальйону 202 полку 2-го армійського корпусу "народної міліції "ЛНР". Як навідник бойової машини він обстрілював українські міста з реактивної системи залпового вогню "Град".

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Усіх зловмисників суд визнав винними за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 ККУ), державну зраду (ст. 111 ККУ), створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3 ККУ), створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 ККУ), найманство (ст. 447 ККУ).