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Новини Агресія Росії проти України
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З початку року засуджено 10 бойовиків: серед них - білоруські найманці, - СБУ

сбу

З початку року за матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки засуджено 10 бойовиків, які брали участь у збройній агресії проти України. Суд призначив їм покарання від 8 до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Серед засуджених – співробітник білоруського КДБ. У складі російської приватної військової компанії "Редут" він воював проти Сил оборони на Харківському і Краматорському напрямках. Українські захисники взяли найманця у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року. Він намагався видати себе за "рядового" бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до спецслужби РБ.  Однак, співробітники Служби безпеки "розкололи" зловмисника і здобули від нього інформацію про поставлені завдання.

Ще один білоруський найманець отримав реальний термін ув’язнення. Цього разу зловмисником виявився штурмовик приватної військової компанії "Вагнер" з позивним "заспа". У липні минулого року він незаконно прибув на територію Донецької області, а через чотири місяці потрапив у полон військовослужбовців ЗСУ.

Також за ґратами проведе громадянин РФ, який у складі групи вогневої підтримки батальйону "сомалі" обстрілював позиції ЗСУ неподалік селища Піски Донецької області. 

Крім цього, засуджено бойовика, який ще у 2015 році вступив до 2-го батальйону 202 полку 2-го армійського корпусу "народної міліції "ЛНР". Як навідник бойової машини він обстрілював українські міста з реактивної системи залпового вогню "Град".

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Усіх зловмисників суд визнав винними за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 ККУ), державну зраду (ст. 111 ККУ), створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3 ККУ), створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 ККУ),  найманство (ст. 447 ККУ). 

Автор: 

бойовик (3414) СБУ (12770) найманець (253) найманці рф (2043)


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Бульбопідори.
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22.03.2023 14:32 Відповісти
Не забувайте, що там і хохлобидла багато воює проти своєї країни.
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22.03.2023 16:10 Відповісти
А що ж наші рідні міліція, прокуратура, суди роблять? Засуджених має бути тисячі і працювати на відбудові народного господарства. Дармоїди.
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22.03.2023 14:45 Відповісти
Сьогодні Саша-колхозан перелякався снарядів зі збідненим ураном і пообіцяв,що коли Вован дасть колхозану ядерну зброю,вдарити нею по Україні....
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22.03.2023 15:50 Відповісти
Шо то за покарання - 8 років. Прийшов в Україну - від 15 до довічного і на самозабезпеченні, як казало *****.
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22.03.2023 16:10 Відповісти
 
 