З портів Великої Одеси вийшли 3 судна з агропродукцією для Африки та Азії, - Мінінфраструктури
22 березня з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 112,4 тисячами тонн агропродукції для Африки та Азії. Також
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.
"17-те судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, вийшло із порту Одеси. Балкер DENIZ M доставить 30 тисяч тонн гуманітарної пшениці до Ефіопії. Під егідою ВПП ООН уже понад півмільйона тонн української пшениці було доставлено до нужденних країн Африки та Азії", - йдеться в повідомленні.
Також сьогодні вийшов балкер BC CALLISTO з 30,5 тисячами тонн пшениці, який прямує до Алжиру. Балкер IOANNIS THEO, який доставить 52 тисячі тонн пшениці до В'єтнаму.
"По "зерновому коридору" рухаються 4 судна під завантаження 122 тисячами тонн агропродукції", - додали в міністерстві.
З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 833 судна, які експортували 25,3 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
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