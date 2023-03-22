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З портів Великої Одеси вийшли 3 судна з агропродукцією для Африки та Азії, - Мінінфраструктури

зерно,корабель

22 березня з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 112,4 тисячами тонн агропродукції для Африки та Азії. Також

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України. 

"17-те судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, вийшло із порту Одеси. Балкер DENIZ M доставить 30 тисяч тонн гуманітарної пшениці до Ефіопії. Під егідою ВПП ООН уже понад півмільйона тонн української пшениці було доставлено до нужденних країн Африки та Азії", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні вийшов балкер BC CALLISTO з 30,5 тисячами тонн пшениці, який прямує до Алжиру. Балкер IOANNIS THEO, який доставить 52 тисячі тонн пшениці до В'єтнаму.

"По "зерновому коридору" рухаються 4 судна під завантаження 122 тисячами тонн агропродукції", - додали в міністерстві.

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З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 833 судна, які експортували 25,3 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Автор: 

корабель (1609) зернові (1234) Мінінфраструктури (2060) зерновий коридор (583)


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Украина для Африки-Азии - зерно, а они нам - ***** без масла
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22.03.2023 14:45 Відповісти
агрохолдинги и их фирмы прокладки в шоколаде, а что пересічним украинцям с этого гешефта перепадет ? красные революционные шаровары ?
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22.03.2023 14:51 Відповісти
Приватний агротрейдер - завжди й зараз виводили гроші в офшор, а нам державі залишали дірку від бублика, розбиті дороги, срач уздовж доріг і регулярно збитих людей. Може якимось можновладцям і платять агротрейдери, тож ті заплющують очі на скарги громадян на розбиті дороги та проблеми. В Одесі від зерновозів люди не можуть нормально жити - це кошмар якийсь не дорогу перейти, не з дому виїхати скрізь ці зерновози стоять, пробки скрізь, а де вони стоять - перетворили все на звалище та туалет. Ці зерновози, як сарана, по всьому приватному сектору їздять, де дороги не розраховані для таких машин. Одесити - проклинатимуть скоро будуть те зерно разом із зерновозами. Ці - горе годувальниці - своє зерно здадуть, а дороги хто робитиме? Чому ці машини не перевіряють на перевантаження вони як мінімум вдвічі перевищують допустимі норми провезення і (про це всі знають), чому вони ночами їздять коли комендантська година і хто їх перевіряє (хто і що під тентом)! Де стоянка зерновозів там ці водії п'ють, і пісні співають їм війна - не війна. І ще одне питання чому цим водіям зерновозам не дають повістки? Чим ці - горе рятувальники(водії зерновозів) - кращі за підприємців, вчителів, лікарів...?
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22.03.2023 17:05 Відповісти
А міністерство не хоче нам повідомити, скільки грошей український бюджет отримає і бажано в валюті...
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22.03.2023 15:21 Відповісти
Наприклад за експорт зерна в Ефіопію бюджет отримує не дохід, а збитки, оскільки це гуманітарний вантаж. Причому в країну, яка на голосуваннях в ООН зазвичай займає антиукраїнську сторону.
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22.03.2023 22:16 Відповісти
Країні це зара не потрібно !
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22.03.2023 19:41 Відповісти
"30 тисяч тонн гуманітарної пшениці до Ефіопії."
Халявне безоплатне зерно для країни яка постійно підтримує Московію у війні з Україною на голосуваннях в ООН.
Це що за зрадництво і заохочення антиукраїнських позицій країн в ООН?
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22.03.2023 22:05 Відповісти
 
 