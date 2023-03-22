У Росії розпочався "трупний голод" через санкції, лікарям не вистачає тіл, щоб відпрацьовувати навички, - "Baza"

Російським лікарям через санкції не вистачає трупів, щоб відпрацьовувати свої навички.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"У Росії розпочався трупний голод. Через санкції лікарям не вистачає кадаврів, щоб відпрацьовувати нові навички. Якщо студенти можуть обійтися формаліновими трупами для навчання, то лікарі, які практикують, крім манекенів використовують кадаврів - так називають тіла померлих людей, з якими медики проводять маніпуляції. З ними працюють, коли потрібно відточити нову навичку або використовувати нове обладнання", - йдеться в повідомленні.

За даними Baza, у Росії не так просто заповідати своє тіло науці, тому вітчизняних кадаврів зазвичай не вистачало. До початку війни проти України з нестачею справлялися за допомогою США - Штати постачають кадаврів для багатьох країн, зокрема й Росії. Однак після 24 лютого 2022 року поставки в РФ припинилися. Пропозицій на ринку банально немає - бо не всі країни постачають кадаврів (наприклад, у мусульманських країнах чи Індії будь-які маніпуляції з трупами заборонені).

"Як розповів керівник приватної анатомічної лабораторії Олексій Іванов, за рік знайти нових постачальників так і не вдалося, а у викладачів кадавр-курсів поступово закінчився матеріал. Тепер російські лікарі змушені їздити до Вірменії, Грузії, Туреччини та Азербайджану, щоб відвідувати курси там", - підсумував Telegram-канал.

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