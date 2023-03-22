У Росії розпочався "трупний голод" через санкції, лікарям не вистачає тіл, щоб відпрацьовувати навички, - "Baza"
Російським лікарям через санкції не вистачає трупів, щоб відпрацьовувати свої навички.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
"У Росії розпочався трупний голод. Через санкції лікарям не вистачає кадаврів, щоб відпрацьовувати нові навички. Якщо студенти можуть обійтися формаліновими трупами для навчання, то лікарі, які практикують, крім манекенів використовують кадаврів - так називають тіла померлих людей, з якими медики проводять маніпуляції. З ними працюють, коли потрібно відточити нову навичку або використовувати нове обладнання", - йдеться в повідомленні.
За даними Baza, у Росії не так просто заповідати своє тіло науці, тому вітчизняних кадаврів зазвичай не вистачало. До початку війни проти України з нестачею справлялися за допомогою США - Штати постачають кадаврів для багатьох країн, зокрема й Росії. Однак після 24 лютого 2022 року поставки в РФ припинилися. Пропозицій на ринку банально немає - бо не всі країни постачають кадаврів (наприклад, у мусульманських країнах чи Індії будь-які маніпуляції з трупами заборонені).
"Як розповів керівник приватної анатомічної лабораторії Олексій Іванов, за рік знайти нових постачальників так і не вдалося, а у викладачів кадавр-курсів поступово закінчився матеріал. Тепер російські лікарі змушені їздити до Вірменії, Грузії, Туреччини та Азербайджану, щоб відвідувати курси там", - підсумував Telegram-канал.
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Жительница Владивостока показала пробку из гробовозок на местном кладбище, где не прекращаются похороны российских военных.
После разгрома 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота под Угледаром во Владивосток пошел нескончаемый поток гробов.
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1638247951267950606
В Рашку не відправляти
Самих трупаків в них вистачає.
Звучить як невдалий жарт. Чого-чого, а трупів на росії вистачає. Хоч свіжих, хоч не дуже.
Дайте мамкє пєльмєнєй, жінці труси з начосом і робіть з Ваньки хоч кадавра, хоч кентавра, вони скажуть, що його ніколи не було.
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
Зустрічаються дві рачихи під корчем І давай ляси точить Ну "слово за словом" - почали вихваляться одна перед одною всім, що в кого є значущого У одної аргументи закінчилися, от вона й каже:
- Ну то й що з того, що у тебе нора глибша і рак вусатіший? Зате я самим Клоковим обідала! А його половина Росії знала!
Египет. Жара, шевелиться не хочется. На берегу Нила лежат 2 крокодила.
Один, приоткрывая глаз, говорит второму
- Куме, а чим ви сьогодні обідали?
- Антилопою.
- А я москалика вполював.
Второй вскакивая
- Та бре!!! А ну дихни.
Імпортозамєщєніє забуксувало.