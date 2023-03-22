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У Росії розпочався "трупний голод" через санкції, лікарям не вистачає тіл, щоб відпрацьовувати навички, - "Baza"

медицина,росія

Російським лікарям через санкції не вистачає трупів, щоб відпрацьовувати свої навички.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"У Росії розпочався трупний голод. Через санкції лікарям не вистачає кадаврів, щоб відпрацьовувати нові навички. Якщо студенти можуть обійтися формаліновими трупами для навчання, то лікарі, які практикують, крім манекенів використовують кадаврів - так називають тіла померлих людей, з якими медики проводять маніпуляції. З ними працюють, коли потрібно відточити нову навичку або використовувати нове обладнання", - йдеться в повідомленні.

За даними Baza, у Росії не так просто заповідати своє тіло науці, тому вітчизняних кадаврів зазвичай не вистачало. До початку війни проти України з нестачею справлялися за допомогою США - Штати постачають кадаврів для багатьох країн, зокрема й Росії. Однак після 24 лютого 2022 року поставки в РФ припинилися. Пропозицій на ринку банально немає - бо не всі країни постачають кадаврів (наприклад, у мусульманських країнах чи Індії будь-які маніпуляції з трупами заборонені).

"Як розповів керівник приватної анатомічної лабораторії Олексій Іванов, за рік знайти нових постачальників так і не вдалося, а у викладачів кадавр-курсів поступово закінчився матеріал. Тепер російські лікарі змушені їздити до Вірменії, Грузії, Туреччини та Азербайджану, щоб відвідувати курси там", - підсумував Telegram-канал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поле під Бахмутом, усіяне трупами російських окупантів. ФОТО

Автор: 

медицина (2114) росія (64911) санкції (11763) труп (99)


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Топ коментарі
+56
пусть используют чмобиков, а для того чтобы сэкономить на заморозке, предлагаю брать еще живых
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22.03.2023 15:14
+25
А позбирати своїх військових яких ЗСУ перетворила в кадаврів не хотять?
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22.03.2023 15:15
+13
ничего страшного, батальйон так батальйон
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22.03.2023 15:29
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пусть используют чмобиков, а для того чтобы сэкономить на заморозке, предлагаю брать еще живых
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22.03.2023 15:14 Відповісти
це м'ясо не годяще, там потрібна дороговартісна обробка трупа. батальйон чмобіків стільки не вартує, скільки один спеціальний труп.
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22.03.2023 15:26 Відповісти
ничего страшного, батальйон так батальйон
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22.03.2023 15:29 Відповісти
Дайте два!
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22.03.2023 17:43 Відповісти
???
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22.03.2023 15:15 Відповісти
пропагандонский вброс - типа патерь нет
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22.03.2023 16:06 Відповісти
А позбирати своїх військових яких ЗСУ перетворила в кадаврів не хотять?
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22.03.2023 15:15 Відповісти
Ані ньє свєжиє та собачками покоцані
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22.03.2023 17:17 Відповісти
Кожен день майже по тисячі свєжих
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22.03.2023 17:45 Відповісти
Так поки кацапи їх позбирають...
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22.03.2023 17:48 Відповісти
Ті десятки тисяч трупів, які повертаються на роZію з України, чим їх не влаштовують?
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22.03.2023 15:15 Відповісти
@распад и неуважение

Жительница Владивостока показала пробку из гробовозок на местном кладбище, где не прекращаются похороны российских военных.

После разгрома 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота под Угледаром во Владивосток пошел нескончаемый поток гробов.

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1638247951267950606
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22.03.2023 15:19 Відповісти
"Пахнут дурно"...
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22.03.2023 15:20 Відповісти
Бо, мабуть, орки остаточно деградували і втратили навіть вміння робити кадаврів з трупів...
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22.03.2023 17:27 Відповісти
Якце не вистачає тіл? Куди ж вони дівають всі ті трупи? Як завжди лишають собачкам?
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22.03.2023 15:16 Відповісти
Тюююю, в Бахмуте улицы завалены падалью русни и все поля с посадками вокруг так же. Пускай туда едут, пока одичавшие свиньи и собаки с лисами, вороньём и ёжиками такой, для парашных лекарей, материал не сожрали.
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22.03.2023 15:17 Відповісти
Мені здається, що справа в тому, що вони просто не вміють робити кадаврів з дохлих чмобиків. Там спеціальна технологія, щоб вони не розкладалися...
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22.03.2023 15:18 Відповісти
Можна ж кожного дня міняти.
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22.03.2023 17:19 Відповісти
В говні , що у руках розпливається- не навчишся.
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22.03.2023 17:23 Відповісти
Та ну нах -- трупів ім не хватає .
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22.03.2023 15:18 Відповісти
Нехай пазабирають те що тут порозкидуване, буде їм надовго
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22.03.2023 15:19 Відповісти
російські кадаври за примхою ***** поперлися в Україну.
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22.03.2023 15:20 Відповісти
А США де такий "товар" бере цікаво,дивна якась демократія? Я тут без політики. І чого русня не використовує своїх неопізнаних 200х
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22.03.2023 15:20 Відповісти
Polnasti oficalno, dobravolno zaveshtjaesh posle smerti svojo telo na nauku, organi, ja toze eto zdelal po zkonam ES... Xotja mojo godami prokurenoe vrjadli prigoditca...
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22.03.2023 15:34 Відповісти
Додай примітку:
В Рашку не відправляти
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22.03.2023 16:43 Відповісти
Tam tolko dlja Latvija... Daze drugie ES neotpravjat
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22.03.2023 17:03 Відповісти
Бо орки деградували і втратили навіть вміння робити кадаврів з трупів...
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22.03.2023 17:25 Відповісти
най живих кацапів беруть та тренуються. хіба нам шкода
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22.03.2023 15:21 Відповісти
А живі кацапи теж "пахнут дурно"
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22.03.2023 15:26 Відповісти
носи позатикають. головне щоб без анастезії тринувались
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22.03.2023 15:31 Відповісти
Україна саме в цьому може значно допомогти!
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22.03.2023 15:23 Відповісти
Хай до ВСУ звернуться, вони допоможуть.
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22.03.2023 15:24 Відповісти
І що "ВСУ",правильно ЗСУ їх збирати будуть?...Вони ж "пахнут дурно"
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22.03.2023 15:29 Відповісти
Что за бред, тысячи вагнеровцев есть.
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22.03.2023 15:27 Відповісти
Таіки не послухали Верещук забрати трупи.
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22.03.2023 15:27 Відповісти
Чмобікі, зеки, звичайні раби расєї
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22.03.2023 15:33 Відповісти
Здуріти можна, кацапи настільки ******* що навіть маючи по тисячі трупів щодня, не можуть отримати достатньо трупів для своїх медиків... відчувається "вялічіє".
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22.03.2023 15:33 Відповісти
У кацапів проблеми з препаратами для обробки трупів.
Самих трупаків в них вистачає.
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22.03.2023 15:41 Відповісти
"у Росії не так просто заповідати своє тіло науці, тому вітчизняних кадаврів зазвичай не вистачало"

Звучить як невдалий жарт. Чого-чого, а трупів на росії вистачає. Хоч свіжих, хоч не дуже.
Дайте мамкє пєльмєнєй, жінці труси з начосом і робіть з Ваньки хоч кадавра, хоч кентавра, вони скажуть, що його ніколи не було.
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22.03.2023 15:35 Відповісти
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22.03.2023 15:39 Відповісти

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22.03.2023 15:52 Відповісти
Зразу багато тем стало зрозумілими і не дуже .Отже США є великим постачальником трупів ...Ага я згадав 2014 рік про несвіжі трупи які падали на Грабово . І трупний голод в рашці ?Ну да черга катафалків біля цвинтаря у Владивостоці ніочьом ..
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22.03.2023 15:40 Відповісти
Кадаври - тіла вмерлих людей. Тому й з тіл орків кадаврів не зробити...
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22.03.2023 15:41 Відповісти
у нас цих кадаврів повно валяються. https://twitter.com/i/status/1629743759431704576 На них не тільки наші кабани тренуються, а навіть і свійські коти.
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22.03.2023 15:44 Відповісти
Сидять вовки в байраці. Один другому каже:
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!



Зустрічаються дві рачихи під корчем І давай ляси точить Ну "слово за словом" - почали вихваляться одна перед одною всім, що в кого є значущого У одної аргументи закінчилися, от вона й каже:
- Ну то й що з того, що у тебе нора глибша і рак вусатіший? Зате я самим Клоковим обідала! А його половина Росії знала!

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22.03.2023 15:54 Відповісти
Вспомнилось.
Египет. Жара, шевелиться не хочется. На берегу Нила лежат 2 крокодила.
Один, приоткрывая глаз, говорит второму
- Куме, а чим ви сьогодні обідали?
- Антилопою.
- А я москалика вполював.
Второй вскакивая
- Та бре!!! А ну дихни.
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22.03.2023 16:56 Відповісти
це така шутка?в них тих тіл,що вони їх можуть експортувати замість нафти
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22.03.2023 15:45 Відповісти
146 млн живих кадаврів по рашці топчуться, а вони заморських хочуть як і все імпортне.
Імпортозамєщєніє забуксувало.
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22.03.2023 15:45 Відповісти
З такою кількістю м"яса, що привозять з України, дуже сумніваюсь у тому, що це правда
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22.03.2023 15:50 Відповісти
Даже трупы у них импортные. Свои наверное типа автоваза.
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22.03.2023 15:56 Відповісти
У кацапів все не так, то не вистачає зеків, хоча сидять не менш як 400 000 голів сидільців, то снарядів . хоча склади ними завалені /правда простроченими по 50 років/, трупи ЧМОБіків теж спрострочені, тепер перестало хватати кадаврів. Цю проблему вирішити легше - треба вбивати під замовлення любого орка і з пилу -жару в анатомічний театр, родичам ладу.
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22.03.2023 16:05 Відповісти
та ну, у кацапів зараз дуже багато трупів, десятки тисяч, не думаю шо в расєї колись буде проблема с трупами
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22.03.2023 16:12 Відповісти
Пусть берёт своих чмобиков, их под Бахмутом навалом. Можно и прямо с военкоматов - там и меньше испорченные будут.
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22.03.2023 16:28 Відповісти
Странный экспорт. Кто же соглашается продать труп родного человека. Да еще в таких количествах, если Америка обеспечивает трупами весь мир.
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22.03.2023 16:38 Відповісти
Це типа заповіту
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22.03.2023 16:48 Відповісти
Україна стала монопольним постачальником кадаврів в МОсковію
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22.03.2023 17:32 Відповісти
Пусть приезжают на передовую,там работы будет много,а может и сами для кого то работой станут.
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22.03.2023 18:37 Відповісти
новина фігня...відкрив виключно для коментарів)
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22.03.2023 20:29 Відповісти
 
 