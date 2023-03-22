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З державного бюджету України на супутниковий зв’язок Starlink "витрачається нуль гривень", - Федоров

starlink,старлінк

Супутниковий інтернет за допомогою систем Starlink повністю фінансується західними донорами України. Зв’язок досі працює для військових, попри заяви SpaceX.

На цьому наголосив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю DW, передає Цензор.НЕТ.

Українські державні структури використовують близько 42 тисяч терміналів супутникового інтернет-зв'язку Starlink.

"Всі Starlink Україна отримала через нашу команду, яка співпрацює з урядами інших країн. Компанія SpaceX забезпечує логістикою, партнери допомагають фінансово, ми отримуємо спеціальну ціну вже з абонплатою", - пояснив він, підкресливши, що з державного бюджету на супутниковий зв'язок "витрачається нуль гривень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": SpaceX обмежила доступ українським дронам до мережі Starlink

Федоров називає компанію SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска одним із найбільш приватних донорів, чий внесок в боротьбу проти російської агресії оцінює у понад 100 мільйонів доларів.

Видання нагадує, що на початку лютого головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотуелл заявила, що Starlink, який українська армія активно використовує у протидії російській агресії, "ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї". За її словами, компанія обмежила можливості керування військовими безпілотниками за допомогою Starlink.

Втім Федоров стверджує, що "з роботоздатністю "старлінків" сьогодні немає проблем". "Вони працюють, всі функції, які вони виконували, вони виконують. Тому в цьому напрямку все під контролем", - запевнив віцепрем'єр. Відповідати на питання DW про конкретні наслідки заяв Шотуелл він відмовився.

Автор: 

Федоров Михайло (873) Starlink (261)


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Топ коментарі
+14
""Всі Starlink Україна отримала через нашу команду"

Маск поганий, Фьодоров молодець! Головне не переплутати
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22.03.2023 16:00
+12
"США і ЄС існують завдяки команді Зеленського !"
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22.03.2023 16:14
+9
А що там з "армією дронів"? Всі кошти розпилили вже?
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22.03.2023 16:03
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""Всі Starlink Україна отримала через нашу команду"

Маск поганий, Фьодоров молодець! Головне не переплутати
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22.03.2023 16:00 Відповісти
Зеленський молодець, бо так Фьодоров не довго буде молодцем.
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22.03.2023 16:26 Відповісти
А що там з "армією дронів"? Всі кошти розпилили вже?
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22.03.2023 16:03 Відповісти
Уявляю, як зельоним липким рученькам хочеться списувати на цьому мільярдами. Аферист Фьодоров спить від цього не зовсім неспокійно.
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22.03.2023 16:10 Відповісти
"...на супутниковий зв'язок Starlink "витрачається нуль гривень."

Всё уходит на дерьмарафон и на ̶р̶а̶с̶п̶и̶л̶ ремонт дорог...
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22.03.2023 16:12 Відповісти
"США і ЄС існують завдяки команді Зеленського !"
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22.03.2023 16:14 Відповісти
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22.03.2023 16:19 Відповісти
Шо ви принижуєте Найвеличнішого? Ви в курсі, шо кожен день сонце сходить за ЙОГО наказом?
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22.03.2023 16:42 Відповісти
а на вас сколько было затрачено? старлинк в каждом туалете обошелся бы дешевле асфальта в квартале95.
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22.03.2023 16:17 Відповісти
Всі Starlink Україна отримала завдяки нашій команді? А волонтери теж входять до вашої команди?
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22.03.2023 16:21 Відповісти
угу, особливо ось, 3 дні тому

НА НАЙГАРЯЧІШИЙ НАПРЯМОК ФРОНТУ: ФОНД ПОРОШЕНКА ПЕРЕДАВ ЗСУ ДРОНИ MAVIC, STARLINK, ВАНТАЖІВКИ DAF

19.03.2023 16:30(с)
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22.03.2023 17:22 Відповісти
Ага, без вашої команди і сонце не сходить..
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22.03.2023 16:29 Відповісти
Зелені краще бюджетні кошти на приватні телеканали перерахують, на якісь шоу Олени Кравець дадуть, книжки про війну найвеличнішого теж задарма ніхто не пише, та й Коломойшу как нє обідєть.
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22.03.2023 16:29 Відповісти
Ох і гикнете ви з своїм старлінком.
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22.03.2023 16:31 Відповісти
за бюджетні-вірю.Зсу з зп платить за старлінки.Платило,поки було чим
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22.03.2023 16:39 Відповісти
І це погано; тут немає чим вихвалятися. Не такі це вже великі кошти (якщо порахуватии скільки тратимо на всяку хню), зате Ілон не тикав би носом і не нив кожен раз, що він оплачує за частину терміналів.
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22.03.2023 16:49 Відповісти
Не зрозумів радощів. Звучить приблизно так: "Ми пройобуєм мільярди бюджетних грошей на телеефір якоїсь зеленої соски, але зажопились заплатити хоч копійку на армію. Знову. Незважаючи навіть на війну." В чому профіт?
Якби ти падло сказав - "ми відмінили всі пільги всім держслужбовцям і скоротили чиновничий апарат на 97%" - оце було б діло, а так - тупий нікчемний пафос, який тільки виглядає як пафос, а насправді є жахливим позорищем.
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22.03.2023 16:50 Відповісти
Какого хра старлінки на державних "пунктах незламності" у Закарпатті?
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22.03.2023 16:55 Відповісти
Зате на гундосий марафон не шкодуємо бюджетних коштів.
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22.03.2023 17:08 Відповісти
У дурного міністра,-й заяви ідіотські.
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22.03.2023 18:18 Відповісти
тобто цей недорозвинутий долбодятел,вихваляється тим що звязок у військах повністю зележить від того оплатять партнери його чи ні,я **** з цього недолугого...
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22.03.2023 22:44 Відповісти
 
 