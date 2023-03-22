Держдеп США нарахував в Україні 19 видів зловживань та порушень з боку російських окупантів

Росіяни обстрілюють школи та лікарні, влаштовують масові позасудові вбивства, затримують, катують та депортують дорослих та дітей, обмежують свободу слова та пересування.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США про ситуацію з правами людини в різних країнах світу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повномасштабна війна Росії проти України, яка почалася в лютому 2022 року, призвела до масових смертей і руйнувань, є повідомлення про вчинення російськими військовими злочинів та інших звірств, зокрема позасудові страти цивільних осіб і жахливі звіти про гендерне насильство, включаючи сексуальне насильство проти жінок і дітей", - відзначив у вступному слові до звіту держсекретар США Ентоні Блінкен.

Читайте: Роспропаганда зізнається, що будинки в Маріуполі окупанти обстрілювали навмисно

В документі йдеться, що станом на грудень минулого року росіяни уразили обстрілами щонайменше 261 медичний заклад та понад 500 шкіл. Там же міститься перелік серйозних порушень прав людини, які вчинили російські війська на окупованих територіях. Це лише ті порушення, щодо яких автори звіту отримували "достовірні повідомлення".

Йдеться, зокрема, про:

масові та незаконні вбивства, зокрема позасудові;

вимушені зникнення людей;

катування та жорстоке, нелюдське або принизливе поводження чи покарання, зокрема, дітей;

свавільний арешт або затримання;

політичні ув’язнення або затримання, зокрема під час операцій "фільтрації", які супроводжувались допитами, катуванням, примусовим розділенням сімей, примусовою депортацією та усиновленням українських дітей до російських родин;

неправомірне втручання в приватне життя;

покарання членів сім'ї за ймовірні провини родича;

серйозні зловживання під час конфлікту, звірства, викрадення, катування та фізичне насильство;

серйозні обмеження свободи вираження поглядів, зокрема, для представників ЗМІ, що супроводжувались насильством або погрозами щодо журналістів, необґрунтовані арешти або переслідування журналістів, цензура;

серйозні обмеження свободи Інтернету;

суттєве втручання у свободу мирних зібрань;

жорсткі обмеження релігійної свободи;

обмеження свободи пересування;

нездатність громадян голосувати на вільних і чесних виборах;

серйозні та необґрунтовані обмеження участі в політичному житті;

серйозні обмеження або переслідування національних і міжнародних правозахисних організацій;

відсутність розслідування та відповідальності за гендерне насильство;

злочини, пов’язані з насильством, проти представників меншин чи корінного населення, як то кримських татар та етнічних українців;

злочини, пов’язані з насильством проти людей ЛГБТ.

Також читайте: Розпочато 67 639 кримінальних проваджень за фактами вчинення в Україні злочинів військовими РФ та їхніми пособниками, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

При цьому, як зазначають у Держдепі, представники української влади були причетні до багатьох злочинів - зокрема, до вбивств, катувань, свавільних арештів, впливу на суддів, обмеження свободи, переслідування людей.

За їхніми словами, державні інституції не вживали адекватних заходів для притягнення до відповідальності чи покарання посадовців, які вчинили порушення, що призвело до атмосфери безкарності.

Також читайте: Російському військовослужбовцю, який у березні 2022 року розстріляв цивільну особу в автомобілі на Київщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

У якості прикладу цього вказується на вбивство у Києві Дениса Кіреєва під час арешту силами СБУ. Він був членом української делегації на переговорах з Росією. Справу досі розслідує Державне бюро розслідувань.