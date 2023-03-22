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Путін ризикує потрапити під арешт, якщо приїде до Бразилії, - міністр МЗС Вієйра

вієйра,мауро

Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що його країна поважає та дотримується рішень Міжнародного кримінального суду. Тому Володимир Путін у разі приїзду до Бразилії ризикував би потрапити під арешт.

Про це повідомляє Tio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи можуть Путіна заарештувати, якщо він приїде до Бразилії, урядовець сказав: "У будь-кого, хто їде до країни, яка є членом МКС, можуть виникнути проблеми, я в цьому не сумніваюся".

Вієйра також підтвердив засудження Бразилією повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Путін приїде до Німеччини, його очікує арешт, - посол Німеччини Фельдгузен

Автор: 

арешт (2520) Бразилія (278) путін (23750) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+15
Дуже добре, найбільша країна Латинської Америки вказує дебілу-царьку на його справжнє місце у цьому світі, і що на нього чекає, коли він потрапить у руки справжнього правосуддя.
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22.03.2023 16:46
+12
Як там кацапи мріяли, БРІКС? Що з їпалом, уроди?
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22.03.2023 16:50
+5
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22.03.2023 16:35
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Путлер пошле на ешафот якогось із двійників, а сам буде спокійно доживати свій час. А війною продовжить керувати якийся патрушев
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22.03.2023 16:34 Відповісти
Двійник легко розколеться. Та і нема в нього двійників - у нього є дублери: з певною схожістю, відповідно загримовані, але далеко не ідентичні.
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22.03.2023 16:52 Відповісти
Нікого він посилати не буде, та й сам ніколи не поїде в країни підписанти Римського статуту. ***** сцикливе, але хитре.
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22.03.2023 17:07 Відповісти
Не хитре, а підступне падло.
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22.03.2023 20:09 Відповісти
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22.03.2023 16:35 Відповісти
А як же "глобальний Південь підтримує Росію"?
Схоже, підтримує тим, що не воювати проти неї...
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22.03.2023 16:36 Відповісти
Ой та навіщо таке говорити-нехай би приїхав і арештували б того "уйла!
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22.03.2023 16:42 Відповісти
Знову тупий Світ
не розуміє геніальних задумок Окурка
щодо захисту території рф
через захоплення України!
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22.03.2023 16:43 Відповісти
Дуже добре, найбільша країна Латинської Америки вказує дебілу-царьку на його справжнє місце у цьому світі, і що на нього чекає, коли він потрапить у руки справжнього правосуддя.
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22.03.2023 16:46 Відповісти
Як там кацапи мріяли, БРІКС? Що з їпалом, уроди?
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22.03.2023 16:50 Відповісти
Ні чого страшного, у *****, багато ******...
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22.03.2023 16:52 Відповісти
То що, "антиимпериалистический поход Глобального Юга" на чолі з ********** накрився мідним тазом?
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22.03.2023 17:08 Відповісти
Вот это так ятаганищк запустил в спину Пуйлу
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22.03.2023 17:22 Відповісти
и бросьте ************ в клетку к диким обезьянам,пускай жарят кремлевского ********............................................
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22.03.2023 17:22 Відповісти
а це вже обідно
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22.03.2023 17:26 Відповісти
хм, норм. Мне казалось Бразилия топит за кацапню. "Не все так адазначна",оказывается!)
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22.03.2023 17:53 Відповісти
Ну так запрошуйте, а не лякайте
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22.03.2023 17:58 Відповісти
Приятно и очень сильно удивлен. Вот уж от кого не ожидал. Какое им вообще до нас может быть дело? У нас 0.01% населения назовет географических соседей Бразилии (ну может 0.05%), у них наверное тоже самое в отношении нас.

Мир стал понимать, что ***** все блефовал и на самом деле у него крайне бедная страна без логистики и без большого запаса природных ресурсов. Только нефть, газ и коррупция в Германии держали их на плаву.
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22.03.2023 18:03 Відповісти
меньшеверьте кремлеботам, коих тут зрадорфилов срущих на все страні подряд, до фига.
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22.03.2023 19:48 Відповісти
А краще вбити "*****" при затримані, та наголосити що то дійсно *****!

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22.03.2023 18:08 Відповісти
Плєшь опустили колеги по БРІКС. Як приємно!
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22.03.2023 18:19 Відповісти
Саме головне-ви його приглашайте, а то вже друге діло.
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22.03.2023 18:25 Відповісти
Тепер пуйлу прийдеться змінити прізвище, тепер він "вОвощ Підарешт - царь усія лаптєногой мокши"
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22.03.2023 18:43 Відповісти
От біда! Нахєра пушилін хату на узбережжі купив.
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22.03.2023 19:39 Відповісти
 
 