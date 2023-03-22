Путін ризикує потрапити під арешт, якщо приїде до Бразилії, - міністр МЗС Вієйра

Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що його країна поважає та дотримується рішень Міжнародного кримінального суду. Тому Володимир Путін у разі приїзду до Бразилії ризикував би потрапити під арешт.

Про це повідомляє Tio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи можуть Путіна заарештувати, якщо він приїде до Бразилії, урядовець сказав: "У будь-кого, хто їде до країни, яка є членом МКС, можуть виникнути проблеми, я в цьому не сумніваюся".

Вієйра також підтвердив засудження Бразилією повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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