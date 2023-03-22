Раді пропонують обмежити використання патріотичної тематики під час реєстрації ТМ та у рекламі

У Раді зареєстрували законопроєкт 9128 "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі".

Як передає Цензор.НЕТ, наразі проєкт закону опрацьовується в профільному комітеті.

У пояснювальній записці ініціатори зазначають, що у традиційних форматах новин, військовопатріотична тематика є матеріалом для створення позитивних стереотипів про українську міць, анекдотів і жартів про ворогів та їхнє керівництво, мотивуючих та іронічних відео та мемів.

Водночас деякі виробники товарів масового споживання "вдаються до недоречного використання трагічних подій війни".

"Ідеться про реєстрацію торговельних марок алкогольних напоїв, продуктів харчування, інших товарів (ТМ Героїчна Буча Комбуча зі смаком цитрусу, насіння редису "Азовсталь" та інші приклади), назви акцій для клієнтів, слогани реклами, які застосовують чи обігрують воєнну тематику у необережний, а подеколи і просто у неприпустимий спосіб", - йдеться в записці.

"На жаль, у таких випадках професійна етика часто не спрацьовує, аби виставити необхідні бар’єри при прийнятті рішень про назви товарів чи запуск рекламних кампаній, знижок, акцій із використанням понять, подій і назв, які мають трагічну конотацію або вимагають особливої шани", - додали автори.

Ініціатори законопроєкту пропонують заборонити реєстрацію торговельних марок, які містять:



- назви подій, пов’язаних із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії;

- назви населених пунктів і місцевостей, що постраждали від російської агресії чи стали символами стійкості та героїзму. Виключення можливе для брендів, які вже були зареєстровані до 24 лютого 2022 року;

- назви бойових дій та військових операцій;

- назви озброєння та військової техніки;

- назви військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань;

- офіційні привітання ЗСУ.

Також читайте: Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм