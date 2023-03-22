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Новини Війна
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Раді пропонують обмежити використання патріотичної тематики під час реєстрації ТМ та у рекламі

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У Раді зареєстрували законопроєкт 9128 "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі".

Як передає Цензор.НЕТ, наразі проєкт закону опрацьовується в профільному комітеті.

У пояснювальній записці ініціатори зазначають, що у традиційних форматах новин, військовопатріотична тематика є матеріалом для створення позитивних стереотипів про українську міць, анекдотів і жартів про ворогів та їхнє керівництво, мотивуючих та іронічних відео та мемів.

Водночас деякі виробники товарів масового споживання "вдаються до недоречного використання трагічних подій війни".

"Ідеться про реєстрацію торговельних марок алкогольних напоїв, продуктів харчування, інших товарів (ТМ Героїчна Буча Комбуча зі смаком цитрусу, насіння редису "Азовсталь" та інші приклади), назви акцій для клієнтів, слогани реклами, які застосовують чи обігрують воєнну тематику у необережний, а подеколи і просто у неприпустимий спосіб", - йдеться в записці.

"На жаль, у таких випадках професійна етика часто не спрацьовує, аби виставити необхідні бар’єри при прийнятті рішень про назви товарів чи запуск рекламних кампаній, знижок, акцій із використанням понять, подій і назв, які мають трагічну конотацію або вимагають особливої шани", - додали автори.

Ініціатори законопроєкту пропонують заборонити реєстрацію торговельних марок, які містять:

- назви подій, пов’язаних із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії;
- назви населених пунктів і місцевостей, що постраждали від російської агресії чи стали символами стійкості та героїзму. Виключення можливе для брендів, які вже були зареєстровані до 24 лютого 2022 року;
- назви бойових дій та військових операцій;
- назви озброєння та військової техніки;
- назви військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань;
- офіційні привітання ЗСУ.

Також читайте: Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм

Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) патріотизм (107) реклама (405)


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Топ коментарі
+9
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22.03.2023 16:57
+8
А також піаритися ''зеленій'' владі на героях ЗСУ!!!
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22.03.2023 16:43
+8
А також заборонити клованам на сцені використовувати військову тематику та одяг! Нехай владу критикують-вони вже досвід мають!
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22.03.2023 16:46
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А також піаритися ''зеленій'' владі на героях ЗСУ!!!
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22.03.2023 16:43 Відповісти
Блин... Важный проект. Еще 2200 грн выплат - и живешь в раю. Ну только мне кажется, что есть гораздо более важные законопроекты?
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22.03.2023 16:43 Відповісти
А також заборонити клованам на сцені використовувати військову тематику та одяг! Нехай владу критикують-вони вже досвід мають!
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22.03.2023 16:46 Відповісти
Цілком логічно, багато маркетологів-уродів появилось
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22.03.2023 16:48 Відповісти
А якщо щурячу отруту називати "хароший руський".
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22.03.2023 16:52 Відповісти
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22.03.2023 16:57 Відповісти
Будь-ласка, припиніть цю *****. Редиска «Азовсталь», горілка «Бахмут», морозиво «Окоп під Ізюмом», коктейль «Розстріл у Бучі». Просто. Припиніть. *****. Це неправильно. Ви це робите не з почуття патріотизму. Ви це робите з бажання збільшити продажі. У вас корисливий мотив. Корисливий мотив у бізнесу бути зобов'язаний, і тут питань нема. Але є дуже чітка межа. Там, де ваша заслуга і ваш вчинок - ок. Де не ваш - не ок. Все просто. Прибуток або частина прибутку на підтримку ЗСУ? Супер. Це ваше рішення, це ваш прибуток і ваш вчинок. Пишіть про це величезними літерами, подавайте приклад іншим, все чудово. Назва з місця, яке прямо асоціюється з боєм чи трагедією - ідіть *****. Це не був ваш бій, це не була ваша трагедія. Ви тут ні до чого, ви просто хайпуєте на чужій крові. Пишіть на всіх товарах, що у вас працюють ветерани. Пишіть, що ви допомагаєте армії. Пишіть, що у вас був бізнес у Росії, але ви вийшли після початку війни. Пишіть, це круто і правильно. Нехай конкуренти наздоганяють і працевлаштовують більше ветеранів, ніж ви. Але з редискою «Азовсталь» і всім іншим - ну правда, ідіть *****. В житті такого не куплю.
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22.03.2023 16:57 Відповісти
а це взагалі якесь збочення у мізках, контужених кацапізмом. Просто напрошуються знайти та ввалити піздюлєй.
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22.03.2023 17:02 Відповісти
Ще **** зеленнсьеого лайна заборонили крізь тиеати. Остогид цей тупий *********** башка
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22.03.2023 16:59 Відповісти
поки що не заборонили. Вам у бронзі чи може м'яку іграшку для дитини замість ведмедика для сну??


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22.03.2023 18:34 Відповісти
Ага , цукерки в кольорах прапора і потім обгортки від цукерок по урнах і дорогах .
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22.03.2023 17:14 Відповісти
так топтатися по прапору - закладено ще з часів сцени на День Незалежності, по якій скакав сонцессяйний із своєю зеко-******.
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22.03.2023 18:53 Відповісти
тому сьогодні у насєлєнія є попит на таку хєрню:
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22.03.2023 18:55 Відповісти
Оригінал , скрин в студію хочу глянути
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23.03.2023 09:23 Відповісти
 
 