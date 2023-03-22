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Новини Війна
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Росіяни планують створити 200 пропагандистських осередків в школах окупованої частини Донбасу

крым,севастополь,коммунизм,комсомол

У закладах освіти на окупованій частині Луганської та Донецької областей планується створити 200 пропагандистських осередків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Луганської ОВА.

"Цьогоріч у закладах освіти так званих "ЛНР" та "ДНР" планують створити 200 пропагандистських осередків, які є аналогом комсомольського руху", - йдеться у заяві.

Зазначається, що на це до бюджету РФ закладено 18,5 млрд рублів.

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"Вступ до організації буде примусово-добровільним, а членство, за обіцянками пропагандистів, "має полегшити" навчання дитині", - додали в ОВА.

Автор: 

ОДА (1625) пропаганда (2795) школа (2203) Луганська область (4872)


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Цього вонючого лайна в нас в державІ не повинно бути.
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22.03.2023 17:30 Відповісти
В кожній новині "росіяни..."Люди вже почали привикати що то кацапи,а залишки імперії то московія, а хтось постійно ,в кожній новині ,-"росіяни"...
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22.03.2023 17:35 Відповісти
Для бамбасян саме те що треба.
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22.03.2023 17:48 Відповісти
Напоминает политику Российской империи по русификации не русских территорий - Украины, Беларуси , Польши, Литвы , Латвии, Эстонии , Ингерманландии ( Ленинградской области ) , Финляндии , Молдовы . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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22.03.2023 18:00 Відповісти
Пропаганда у кацапів - це їхне всьо....
Доречі,вони промивали мізки в ссср так,що народ вірив....
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22.03.2023 18:24 Відповісти
Эти организации уже развернуты. Еще в 2015 году Пушилин заявил о создания таковых для информационного сопротивления Украине. Именно от туда вылазят пророссийские тролли пишущие комментарии на украинском языке.
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22.03.2023 18:38 Відповісти
 
 