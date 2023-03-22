Росіяни планують створити 200 пропагандистських осередків в школах окупованої частини Донбасу

У закладах освіти на окупованій частині Луганської та Донецької областей планується створити 200 пропагандистських осередків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Луганської ОВА.

"Цьогоріч у закладах освіти так званих "ЛНР" та "ДНР" планують створити 200 пропагандистських осередків, які є аналогом комсомольського руху", - йдеться у заяві.

Зазначається, що на це до бюджету РФ закладено 18,5 млрд рублів.

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"Вступ до організації буде примусово-добровільним, а членство, за обіцянками пропагандистів, "має полегшити" навчання дитині", - додали в ОВА.