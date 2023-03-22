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Новини Боротьба з корупцією
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НАБУ підозрює ексглаву Фонду держмайна Сенниченка у заволодінні зі співучасниками 500 млн грн коштів ОПЗ та ОГХК. ВIДЕО

Детективи НАБУ викрили злочинну організацію на чолі з колишнім главою Фонду держмайна України, учасники якої протягом 2019-2021 рр. заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "ОПЗ", становить понад 2 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У зазначений час Фондом керував Дмитро Сенніченко, який у 2019-2020 роках тричі здавав НАБУ тих, хто пропонував йому хабарі, зокрема $5 млн за призначення директора ОПЗ.

Як стверджує тепер НАБУ, до очолюваної Сенниченком злочинної організації входили також наближена до нього особа (співорганізатор), радник голови ФДМ, два в.о. директора ОПЗ, в.о. керівника ОГХК, два власники ТОВ – переможця аукціону на давальницьку переробку на ОПЗ та ще дві фізособи.

НАБУ підозрює ексглаву Фонду держмайна Сенниченка у заволодінні зі співучасниками 500 млн грн коштів ОПЗ та ОГХК 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я особисто здав у НАБУ кількох хабародавців: перший мені $5 млн намагався дати, другий - $800 тис., третій - $100 тис., - глава ФДМ Сенниченко

У повідомленні зазначається, що в.о. директора ОПЗ та радника глави ФДМ затримано. Сімом особам – ексглаві ФДМ, наближеній до нього особі, в.о. директора ОПЗ, в.о. керівника ОГХК, двом власникам ТОВ та одній фізичній особі – повідомлено про підозру у порядку ст.135, ст. 278 КПК (письмово), а ще одна особу – особисто.

Автор: 

НАБУ (5066) ОПЗ (477) ОГХК (181) ФДМУ (1602) Сенниченко Дмитро (127)


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Топ коментарі
+12
а коли НАБУ висуне підозри д'Єрмаку+Татарову+Смірнову+Кубракову+еtс???
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22.03.2023 18:41
+6
а Пивоварского или Коболева туда никак нельзя привязать?
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22.03.2023 18:27
+6
призначенці ЗеЄрмака так все роблять - звичайна справа

До речі, у моєї дружини на роботі сьогодні скидалися добровільно-примусово на прожектор для ППО проти Шахедів, а до цього на чоботи для воїнів ЗСУ
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22.03.2023 18:38
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(з цікавістю):
Гниди нагорі! Чого ви так любите "заволодівати коштами"?
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22.03.2023 18:22 Відповісти
Там еще есть в ОП ,как минимум один ,которому тоже заносили.
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23.03.2023 05:48 Відповісти
СБУ викрила на Хмельниччині ворожу ботоферму, через яку розганяли фейки про війну в Україні Про це https://t.me/SBUkr/7621 повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.
За інформацією слідства, ботоферму організував житель Кам'янця-Подільського, колишній поліцейський.
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22.03.2023 18:27 Відповісти
а Пивоварского или Коболева туда никак нельзя привязать?
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22.03.2023 18:27 Відповісти
призначенці ЗеЄрмака так все роблять - звичайна справа

До речі, у моєї дружини на роботі сьогодні скидалися добровільно-примусово на прожектор для ППО проти Шахедів, а до цього на чоботи для воїнів ЗСУ
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22.03.2023 18:38 Відповісти
Виходить чесна людина наверху на вагу золота -- кожен хто доривається до влади починає малювати схеми як почистити державу .
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22.03.2023 18:39 Відповісти
а коли НАБУ висуне підозри д'Єрмаку+Татарову+Смірнову+Кубракову+еtс???
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22.03.2023 18:41 Відповісти
Татарову є підозра, але справу у НАБУ забрали через Печерський суд і віддали СБУ.
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22.03.2023 20:09 Відповісти
Теперь НАБУ на поводке Ермака -Татарова , если они смогли купить комиссию ,выбравшую самого Паршивого кандидата подставного ФУНТА СЕМЕНА КРИВОНОСА !
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23.03.2023 00:43 Відповісти
----
а коли НАБУ висуне підозри д'Єрмаку+Татарову+Смірнову+Кубракову+еtс???
.....
відповідаю...
...
не раніше як рак на горі свисне або риба заспіває
...
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30.06.2023 13:20 Відповісти
У нас регулярно повідомляють про підозри та відкриття справ стосовно розкрадання чиновниками величезних коштів. А скільки з них реально отримали серйозні терміни з конфіскацією? Та, практично, ніхто. Відтак, крали, крадуть і будуть красти, бо знають, що нічого їм за це не буде.
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22.03.2023 18:49 Відповісти
Високого польоту птах. Дрібних хабарників, що заносили по якомусь мільйону, здав нафіг. Бо націлився на мільярди. Вміє падло розставляти пріоритети. Зараз би взяти за жопу того, хто його на посаду рекомендував...
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22.03.2023 18:52 Відповісти
З 2019 року, кажете? Кхи-кхи!
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22.03.2023 19:21 Відповісти
Та що там викривати. Члени жаліються, що їх кинули на "бабки". Невже там Агрохімія опинився ? Навіть Дєд "відійшов". Дєд - скоріш за все Святий Бенджамін. Звичайна справа для ОПГ -кидати при розподілі грошей. Це 100 закінчується фіаско для всіх, навіть для Коза Ностри.
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22.03.2023 19:32 Відповісти
це той підарас, що про гнилі яблучка розказував, гендлюючи заводом Гетнера?(більшовик)
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22.03.2023 19:47 Відповісти
Оце так дивлюся на це зелене ******** всередині країни і випливає сумний висновок - ***** перемагає.
Вся надія на ЗСУ.
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22.03.2023 19:49 Відповісти
Українські правоохорнці каліки по зору. Вони важко страждають на далекозорість. Злодіїв, які розкрадають державне майно під самим носом ні СБУ, ні НАБУ. ні БЕБ, ні НАЗК ніц не бачать, а вже коли ті злодії від'їзджають подалі - до Монако, Лондона чи Парижу, можуть помітити і то в основному чомусь попєрєдніків.
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22.03.2023 20:11 Відповісти
Ну викрили, а далі що? Бабло забрали і відпустили. Або от зараз у тренді: під заставу у невеличку суму.
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22.03.2023 20:53 Відповісти
Було б дивно якби влада дєрьмака не доїла ОПЗ, який доїть кожна(!) українська влада
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22.03.2023 21:00 Відповісти
Все зелене лайно,насране зеленими мухами, воняє однаково.
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23.03.2023 08:19 Відповісти
Скільки було розслідувань у пресі та ані слова за Шефіра, батько, якого боровся з "бандерівцями" і на якого був "замах". Забули, як курирував ОПЗ , мабуть)
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23.03.2023 09:02 Відповісти
Від того, що цей злочин висвітлено не холодно не спекотно, а от хто і яку поніс відповідальність за це і скільки грошей і де було повернуто це б було цікавіше...
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23.03.2023 12:19 Відповісти
 
 