НАБУ підозрює ексглаву Фонду держмайна Сенниченка у заволодінні зі співучасниками 500 млн грн коштів ОПЗ та ОГХК. ВIДЕО

Детективи НАБУ викрили злочинну організацію на чолі з колишнім главою Фонду держмайна України, учасники якої протягом 2019-2021 рр. заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "ОПЗ", становить понад 2 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У зазначений час Фондом керував Дмитро Сенніченко, який у 2019-2020 роках тричі здавав НАБУ тих, хто пропонував йому хабарі, зокрема $5 млн за призначення директора ОПЗ.

Як стверджує тепер НАБУ, до очолюваної Сенниченком злочинної організації входили також наближена до нього особа (співорганізатор), радник голови ФДМ, два в.о. директора ОПЗ, в.о. керівника ОГХК, два власники ТОВ – переможця аукціону на давальницьку переробку на ОПЗ та ще дві фізособи.

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У повідомленні зазначається, що в.о. директора ОПЗ та радника глави ФДМ затримано. Сімом особам – ексглаві ФДМ, наближеній до нього особі, в.о. директора ОПЗ, в.о. керівника ОГХК, двом власникам ТОВ та одній фізичній особі – повідомлено про підозру у порядку ст.135, ст. 278 КПК (письмово), а ще одна особу – особисто.