НАБУ закрило провадження по митнику, у автівці якого знайшли майже 700 тис. доларів
Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо колишнього начальника відділу митного оформлення 2 митного поста "Ягодин" Михайла Бурдейного.
Такий висновок можна зробити на основі ухвали Вищого антикорупційного суду від листопада 2022 року, яку знайшов Цензор.НЕТ.
Ухвала суду вказує, що до суду звернувся адвокат підозрюваного з клопотанням скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2021 у справі № 757/30547/2-к, а саме: коштів на загальну суму 690 300 доларів США, у тому числі: грошових купюр номіналом 100 доларів США у кількості 5 434 штук, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 913 штук на загальну суму 589 100 доларів США; грошових купюр номіналом 100 доларів США у кількості 924 штук та грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 36 штук на загальну суму 94 200 доларів США; грошових купюр номіналом 100 доларів США у кількості 70 штук на загальну суму 7 000 доларів США.
Також адвокат просив передати кошти на загальну суму 690 300 доларів США та 1000 гривень на потреби Збройних сил України.
В передачі коштів суд відмовив.
Водночас у матеріалах вказано, що 22.11.2022 старшим детективом Національного бюро винесено постанову, якою закрито кримінальне провадження № 62021000000000538.
У червні 2021 року стало відомо, що ДБР розслідує зловживання на Волинській митниці, а в одного з начальників митного поста вилучили понад 700 тисяч.
Тоді ж ДБР було заявлено, що ними встановлено, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів.
Схема за їх словами, була організована співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами.
Також слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено 704,3 тис. доларів США.
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- И за что с ним так?!
- Ну, так он был фоГменной сволочью! И не делился! Вэй!
- А за что его же его вчеГа Выпустили?
- Ну, так он же поделился!!!
ДБР ловит человека с полным багажником налички. Пачки налички подписаны. "Прокурору", "СБ" и так далее.
Открывают дело, ****** там как-то, ******, перекидывают дело в НАБУ, проводят следственные действия.
Денежки всё это время лежат под арестом.
Спустя два года обнаруживается, что пограничник вообще ни в чем не виноват, а деньги эти принадлежат не ему, а местному депутату, который продал гостиницу. А пограничника он просто попросил эти денежки покатать туда-сюда, и вот так совпало интересно, что именно в этот момент пограничника решили принять. Ну бывает, вероятно. Ни у кого, правда, не бывало, случай уникальный, но что поделать. Видимо так.
Суд решает дело закрыть. Арест с денежек снимается, денежки возвращаются пограничнику, чтобы он спустя два года довез их все-таки другу-депутату.
Но вместо этого друзья пограничник и депутат принимают важке, але виважене рішення подарить эти деньги родине. Конкретно фонду Зеленского United24 подарить, если быть точным.
А нам, соответственно, предлагается поверить в то, что именно так всё и произошло.
Извините, но я вынужден сделать ряд допущений на том основании, что я не дебил. Допущения эти таковы.
1. Пограничник действительно вор и деньги эти - за оформление контрабанды на границе. Именно о том, что конкретно этот пограничник - вор и кассир пропускного пункта, сидящий на приеме взяток, пишут форумы и сайты региона.
2. Из этого следует, что НАБУ и САП отпустили вора.
3. НАБУ и САП отпустили вора не просто так, а за выкуп. Выкуп составил в точности сумму изъятого черного нала.
4. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПУНКТ: о выкупе НАБУ и САП каким-либо образом договаривались с этим вором. "мы вас выпустили" и "в президентский фонд капнули бабки" - не изолированные, а связанные между собой события. Что доказывается тем фактом, что пресс-службы НАБУ и САП отчитались о произошедшем, как о победе.
5. Если вор предложил НАБУ, что дело будет слито, а он взамен закинет бабки на президентский фонд - мы имеем дело с дачей взятки, статьи 368-369 УК Украины.
6. Если всё наоборот, и это НАБУ предложило вору, что дело будет слито в обмен на закидывание бабок в президентский фонд - мы имеем дело с вымогательством, статья 189 УК Украины.
7. Ну и поскольку в конце концов ворованные деньги, собранный на таможне черный нал, поступил в президентский фонд United24, а люди, которые его собирали, благодаря этому из статуса обвиняемых перешли в статус меценатов и патриотов - то у нас на глазах произошла ещё и 209 статья УК Украины - легализация средств, полученных преступным путем.
Таким образом, друзья, дела наши плохи. Если начать рассматривать ситуацию серьёзно, то у нас не спортивная рыбалка в исполнении НАБУ происходит. Нет. Не просто "ловим коррупционера-отпускаем коррупционера". У нас происходит раубриттерство. Ловим коррупионера-ВЫМОГАЕМ ВЫКУП-отпускаем коррупционера.
У нас вместо антикоррупционной вертикали получается тогда бандитская организация. Мафия. А что заливает не в свой карман, а в президентский благотворительный фонд - так это не смягчающее обстоятельство, это отягчающее. Это вы всё государство в подельники своей мафиозной деятельности пытаетесь затянуть.
Таковы дела.
Це узгоджені дії привладних з *****м за непідкорену Україну???
Тобто, знайшовська, такий собі «власник», кривавих грошей на мародерстві України…??
За поліцейського з Тернопільщини, що не пішов на повідку у прикормлених гнид в уніформі, теж Стефанчук-Зеленський затихарили, як і за бананова івана!!!!
Брати Каськіви теж, мовчки точать грошима безпеку України на сотні млн грн…..
Виходить, справа портнова з ригоАналами якунОвоща щодо розкрадання України продовжилася з 2019 року і не зупиняється!!
Виходить, дивлячись не бездіяльний параліч привладних, знову, як і на Фронті, одна Надія на Українців та вірьовки!!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
раз на десять років, Українці роблять Майдан , якій е втілення терапії та еволюційного очищення Державних інституцій.))
цього року Майдан , як третій за рахунком, має відбутися після посадки картоплі.
А де, цікаво, оті "смєтуни", що верещали як різані свині "єслі что будіт ні так ми іво смітьом"?
"in no cent".
The whole 700 tsd $$ are his, then,
unlawfully taken away from him
by his "comrades" from other departments.
He can do now whatever he wants with
that money,
even pay human traffickers,
throw away his passport,
and reach Germany, and ask for asylum:
1'000 to 1'200 €uro worth of everything a month,
≈ 15 tsd a year, 300 tsd in 20 years,
and the money is granted, and cannot
be stolen from him anymore.
Недобре, коли журналісти ведуть себе некоректно і говорять лише напівправду, збурюючи тим суспільство. Слідчий суддя ВАКС відмовив не тільки в передачі коштів на потреби ЗСУ - він відмовив у клопотанні про зняття арешту з коштів, а відтак, оскільки питання передачі коштів на потреби ЗСУ є похідним від зняття арешту, то дійшов висновку, що питання про передачу розгляду не підлягає.
Ну погодьтеся, зовсім же ж інші акценти, ніж стаття сформульована, правда ? Бо виглядало, ніби суддя вирішив не передавати кошти на ЗСУ, а повернути їх митнику, якого обвинувачували . . .
Інше питання, що далі буде.
Ничего не поменяется, пока не будет финконтроля чиновников