УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11119 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
189 670 145

НАБУ закрило провадження по митнику, у автівці якого знайшли майже 700 тис. доларів

гбр

Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо колишнього начальника відділу митного оформлення 2 митного поста "Ягодин" Михайла Бурдейного.

Такий висновок можна зробити на основі ухвали Вищого антикорупційного суду від листопада 2022 року, яку знайшов Цензор.НЕТ.

Ухвала суду вказує, що до суду звернувся адвокат підозрюваного з клопотанням скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2021 у справі № 757/30547/2-к, а саме: коштів на загальну суму 690 300 доларів США, у тому числі: грошових купюр номіналом 100 доларів США у кількості 5 434 штук, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 913 штук на загальну суму 589 100 доларів США; грошових купюр номіналом 100 доларів США у кількості 924 штук та грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 36 штук на загальну суму 94 200 доларів США; грошових купюр номіналом 100 доларів США у кількості 70 штук на загальну суму 7 000 доларів США.

Також адвокат просив передати кошти на загальну суму 690 300 доларів США та 1000 гривень на потреби Збройних сил України.

В передачі коштів суд відмовив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст. ВIДЕО

Водночас у матеріалах вказано, що 22.11.2022 старшим детективом Національного бюро винесено постанову, якою закрито кримінальне провадження № 62021000000000538.

У червні 2021 року стало відомо, що ДБР розслідує зловживання на Волинській митниці, а в одного з начальників митного поста вилучили понад 700 тисяч.

Тоді ж ДБР було заявлено, що ними встановлено, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів.

Схема за їх словами, була організована співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами.

Також слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено 704,3 тис. доларів США.

Автор: 

НАБУ (5060) Волинь (840) корупція (4676) митниця (1871) ДБР (3472)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+123
ВЛАДА ДОПЛАТ НЕ ПОВЕРНЕ

Недорога влада. Цей неймовірно цинічний пост я пишу спеціально для тебе. Щойно ти відібрала у українських солдатів доплату у 30 тисяч, за службу у тилу. І цим ти, владо, неймовірно полегшила життя мені і всім іншим своїм противникам. Бо, влада, дивися.

Я, владо, твій переконаний противник і я цього ніколи не приховував. Я агітував проти тебе ще коли Зеленський не був президентом, я критикую тебе всі роки зеленого президентсва і я категорично не сприймаю тезу ніби допомога Заходу Україні це бодай якось заслуга Зеленського. Я буду проти тебе агітувати у будь-яких випадках, крім ситуації коли з ЗЕкоманди будуть ганебно випхані Гетманцев (азаровець), Бужанський (ватник), і подібні - аж до самого Єрмака (сірий кардинал) і Зеленський займеться зміцненням (а не знищенням, як зараз) українського виробника.

Тобто - ніколи.

І от, влада, ти мені зробила просто королівський подарунок. Одним рішенням ти показала багатьом українцям що ти, влада - збіговисько підлоти і нікчем. Бо якщо ти влада не зрозуміла, що ти зробила, я тобі поясню.

Розумієш, влада, солдат який служить у тилу, це далеко не волоцюга і нероба, як ти намагаєшся подати. Солдат у тилу - це інструктор навчальної частини, який має за огидних умов навчання і абсолютної нестачі техніки перетворити солдата на спеціаліста. Солдат у тилу, це водій який добами не вилазить з-за керма перевозячи на фронт харчі, пальне, **********, тощо. Це медсестра у шпиталі, яка чергує на прорив. Тощо й тощо.

Коли відмазаний тобою, владо, від корупції міністр Резніков заявляє "хочеш заробляти більше - пиши рапорт і йди на фронт" він цинічно бреше. По-перше, солдат не обирає де служити. Якщо ти потрібний в тилу, на фронт тебе просто ніхто не відпустить. По-друге, чимало солдатів у тил служити і так прийшли з фронту. Просто тому, що в тилу потрібні професіонали, які знають потреби фронту.

Бо хто приготує мобілізованих громадян до фронту? Арестович? Чи оті твої блогери які заявляють "навчати солдатів не треба, бо мої знайомі чоловіки самі готуються"?

Я вже не кажу про солдатів яких з фронту відводять на ротацію, доукомплектування і навчання. Всі вони миттю переїздять зі 100 тисяч фронтових (які в багатьох частинах платять з затримкою) на цілих аж 22 тисячі. З цих грошей вони ремонтують та заправляють автотранспорт, оплачують собі житло і утримують свої сім'ї.

Це суто матеріальний бік. А є ще й бік моральний. Ти, владо, намагаєшся переконати солдата, що наявні 22 тисячі кращі за 44 тисячі які були (14 тис окладу + 30 тис доплати). Але солдати бачать інше. Вони бачать, що гарно платили їм тоді, коли ти, влада, тремтіла від переляку через перспективу опинитися на колінах перед регочучою російською десантурою. Ти влада, була неймовірно щедрою коли ворог стояв під Києвом, і коли російські танки розстрілювали ваші дачі і ваше майно.

Але варто було тобі, владо, переконатися що небезпека далеко і боятися нічого, як ти, владо, почала економити. І економиш ти не на єдиних марафонах і не на власному піарі. Ти, владо, економиш на солдатах. На нас. Вже повір, владо, ЦЕ розуміють всі солдати без винятку.

Так от, владо, мені стало дуже просто пояснювати співрозмовникам що ти - збіговисько нікчем. Ні, я тебе зараз не критикую, боронь Боже. Я просто щоразу як мова заходить за ЗП (а заходить вона часто) починаю цитувати твого міністра Резнікова, твоїх депутангів, та твоїх пропагандистів. І це на солдатів діє краще за будь-яку пропаганду. А за кожним солдатом - сім'ї і родичі. А це все - виборці. Тямиш?

В принципі, владо, зроблене не складно виправити. Треба всього лише підтримати пропозиції Петра Порошенка і повернути солдатам доплату. Але ти, владо нічого не виправиш. Нічого!

По-перше, тому що ти панічно боїшся Порошенка. А по-друше тому, що ти, владо збіговисько дурнів. Ти нічого не розумієш.

Тому, владо, мені дуже просто зараз пояснювати сослуживцям хто ти, владо. Та власне, вони й самі все бачать.

Печера дракона
показати весь коментар
22.03.2023 18:55
+83
Читай уважніше! Суд відмовив в передачі грошей ЗСУ. Суд сам з ними справиться. очевидно.
показати весь коментар
22.03.2023 18:59
+79
новообраний голова почав працювать
показати весь коментар
22.03.2023 18:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
- Гоша! Ви слышали, что на пГошлой неделе аГестовали АбГамовича!
- И за что с ним так?!
- Ну, так он был фоГменной сволочью! И не делился! Вэй!
- А за что его же его вчеГа Выпустили?
- Ну, так он же поделился!!!
показати весь коментар
22.03.2023 21:09 Відповісти
Вішати вздовж доріг!!!
показати весь коментар
22.03.2023 21:17 Відповісти
ХТО буде вішати? У суспільстві запит на симпатичних зелених мегакрадунів.
показати весь коментар
23.03.2023 12:20 Відповісти
Хабар Злочевського на 6 млн. де ? Його випустили. Вже купує газові родовища.
показати весь коментар
22.03.2023 21:25 Відповісти
Це все, що траба знати по так званій "боротьбі" з корупцією. Нахіба ми платим високі зарплати суддям, Набу, ***** різним?
показати весь коментар
22.03.2023 21:25 Відповісти
Давайте-ка я ещё раз попробую сделать подход к снаряду. Этот вчерашний кассир-пограничник - это довольно интересная же на самом деле история.

ДБР ловит человека с полным багажником налички. Пачки налички подписаны. "Прокурору", "СБ" и так далее.

Открывают дело, ****** там как-то, ******, перекидывают дело в НАБУ, проводят следственные действия.

Денежки всё это время лежат под арестом.

Спустя два года обнаруживается, что пограничник вообще ни в чем не виноват, а деньги эти принадлежат не ему, а местному депутату, который продал гостиницу. А пограничника он просто попросил эти денежки покатать туда-сюда, и вот так совпало интересно, что именно в этот момент пограничника решили принять. Ну бывает, вероятно. Ни у кого, правда, не бывало, случай уникальный, но что поделать. Видимо так.

Суд решает дело закрыть. Арест с денежек снимается, денежки возвращаются пограничнику, чтобы он спустя два года довез их все-таки другу-депутату.

Но вместо этого друзья пограничник и депутат принимают важке, але виважене рішення подарить эти деньги родине. Конкретно фонду Зеленского United24 подарить, если быть точным.

А нам, соответственно, предлагается поверить в то, что именно так всё и произошло.

Извините, но я вынужден сделать ряд допущений на том основании, что я не дебил. Допущения эти таковы.

1. Пограничник действительно вор и деньги эти - за оформление контрабанды на границе. Именно о том, что конкретно этот пограничник - вор и кассир пропускного пункта, сидящий на приеме взяток, пишут форумы и сайты региона.

2. Из этого следует, что НАБУ и САП отпустили вора.

3. НАБУ и САП отпустили вора не просто так, а за выкуп. Выкуп составил в точности сумму изъятого черного нала.

4. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПУНКТ: о выкупе НАБУ и САП каким-либо образом договаривались с этим вором. "мы вас выпустили" и "в президентский фонд капнули бабки" - не изолированные, а связанные между собой события. Что доказывается тем фактом, что пресс-службы НАБУ и САП отчитались о произошедшем, как о победе.

5. Если вор предложил НАБУ, что дело будет слито, а он взамен закинет бабки на президентский фонд - мы имеем дело с дачей взятки, статьи 368-369 УК Украины.

6. Если всё наоборот, и это НАБУ предложило вору, что дело будет слито в обмен на закидывание бабок в президентский фонд - мы имеем дело с вымогательством, статья 189 УК Украины.

7. Ну и поскольку в конце концов ворованные деньги, собранный на таможне черный нал, поступил в президентский фонд United24, а люди, которые его собирали, благодаря этому из статуса обвиняемых перешли в статус меценатов и патриотов - то у нас на глазах произошла ещё и 209 статья УК Украины - легализация средств, полученных преступным путем.

Таким образом, друзья, дела наши плохи. Если начать рассматривать ситуацию серьёзно, то у нас не спортивная рыбалка в исполнении НАБУ происходит. Нет. Не просто "ловим коррупционера-отпускаем коррупционера". У нас происходит раубриттерство. Ловим коррупионера-ВЫМОГАЕМ ВЫКУП-отпускаем коррупционера.

У нас вместо антикоррупционной вертикали получается тогда бандитская организация. Мафия. А что заливает не в свой карман, а в президентский благотворительный фонд - так это не смягчающее обстоятельство, это отягчающее. Это вы всё государство в подельники своей мафиозной деятельности пытаетесь затянуть.

Таковы дела.
показати весь коментар
22.03.2023 21:30 Відповісти
Отличная работа,американские налогоплательщики будут довольны,оплата работы судей,прокуроров и всяких дэбззр из их кармана происходит не зря,а мнение наших налогоплательщиков никого нах не интересует.
показати весь коментар
22.03.2023 21:58 Відповісти
Дивує бездіяльність чи саботаж привладних Стефанчука-Зеленського з істотами на розкраданні України, а у цей же час ***** продовжує убивати Українців!!! Запоріжжя, Ржищів … Гомоніла України….
Це узгоджені дії привладних з *****м за непідкорену Україну???
Тобто, знайшовська, такий собі «власник», кривавих грошей на мародерстві України…??
За поліцейського з Тернопільщини, що не пішов на повідку у прикормлених гнид в уніформі, теж Стефанчук-Зеленський затихарили, як і за бананова івана!!!!
Брати Каськіви теж, мовчки точать грошима безпеку України на сотні млн грн…..
Виходить, справа портнова з ригоАналами якунОвоща щодо розкрадання України продовжилася з 2019 року і не зупиняється!!
Виходить, дивлячись не бездіяльний параліч привладних, знову, як і на Фронті, одна Надія на Українців та вірьовки!!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
показати весь коментар
22.03.2023 22:14 Відповісти
Яка влада таке й правосуддя. Суцільна ганьба.
показати весь коментар
22.03.2023 22:24 Відповісти
в Україні складається добра традиція , яка повинна відбутися цього року.))
раз на десять років, Українці роблять Майдан , якій е втілення терапії та еволюційного очищення Державних інституцій.))
цього року Майдан , як третій за рахунком, має відбутися після посадки картоплі.
показати весь коментар
23.03.2023 00:41 Відповісти
Майдану не буде. Поки не закінчать з кацапами
показати весь коментар
23.03.2023 08:53 Відповісти
то ему подбросили
показати весь коментар
22.03.2023 23:01 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 23:10 Відповісти
Ну не совсем так, икру с него все-таки скачали
показати весь коментар
23.03.2023 08:37 Відповісти
Збіговисько зелених підарасів. В "хорошому смислі".
А де, цікаво, оті "смєтуни", що верещали як різані свині "єслі что будіт ні так ми іво смітьом"?
показати весь коментар
22.03.2023 23:11 Відповісти
а разве ****** да еще зеленые бывают в ,,хорошем смысле,, они ****** хоть в кавычках хоть без кавычек --- резников вместо чтобы писать рапорт об отставке с довольным ****** ездит на рамштайн --- зеленые ****** даже на время расследования не отстранили его от должности , а там речь идет о миллиардах гривень
показати весь коментар
23.03.2023 08:07 Відповісти
Then that customs official is "innocent", then,
"in no cent".

The whole 700 tsd $$ are his, then,
unlawfully taken away from him
by his "comrades" from other departments.

He can do now whatever he wants with
that money,
even pay human traffickers,
throw away his passport,
and reach Germany, and ask for asylum:

1'000 to 1'200 €uro worth of everything a month,
≈ 15 tsd a year, 300 tsd in 20 years,
and the money is granted, and cannot
be stolen from him anymore.
показати весь коментар
22.03.2023 23:44 Відповісти
А на зуя такое набу нам нужно
показати весь коментар
23.03.2023 00:05 Відповісти
Це взагалі, так в відкриту: ви всі Лохи і бидло, а ми біла кість і робитиме що нам на потребу. Що набу, що суд! То там на передовій молодь за це своє життя віддає?! Вони віддають життя ! А ви правоохоронні органи не можете кар'єрою пожертвувати! ( Бо такі речі робляться по вказівці з верху) хто в Україні займається її добробутом і безпекою? Організми шлункового етапу розвитку в яких за бога золотий тілець. То просто жах. Будуть набивати свої кишені навіть якщо поруч будуть різати власну мати!
показати весь коментар
23.03.2023 00:20 Відповісти
650 тис дол на потреби зсу тт на дерибан?
показати весь коментар
23.03.2023 06:36 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/107509334 https://reyestr.court.gov.ua/Review/107509334


Недобре, коли журналісти ведуть себе некоректно і говорять лише напівправду, збурюючи тим суспільство. Слідчий суддя ВАКС відмовив не тільки в передачі коштів на потреби ЗСУ - він відмовив у клопотанні про зняття арешту з коштів, а відтак, оскільки питання передачі коштів на потреби ЗСУ є похідним від зняття арешту, то дійшов висновку, що питання про передачу розгляду не підлягає.

Ну погодьтеся, зовсім же ж інші акценти, ніж стаття сформульована, правда ? Бо виглядало, ніби суддя вирішив не передавати кошти на ЗСУ, а повернути їх митнику, якого обвинувачували . . .
показати весь коментар
23.03.2023 07:29 Відповісти
Або стаття написана по дебільному. Часто складається враження що пишуть аби щось написати і погано формулюють думки. Або виконують завдання для розхитування ситуації. Основне питання Де ті гроші зараз і чи пішли для потреб ЗСУ не розкрито.
показати весь коментар
23.03.2023 10:56 Відповісти
Та що там розкривати - раз арешт ще не знятий, то гроші на депозитному рахунку органу досудового розслідування поки.

Інше питання, що далі буде.
показати весь коментар
23.03.2023 11:08 Відповісти
Стаття не про те чи передані гроші у ЗСУ, чи ні, а про те, що У ЧЕРГОВИЙ РАЗ, навіть при затриманні з підтверджуючими злочин грошима, з злочинця знімають обвинувачення. І робить це служба яка створена заради боротьби з корупціонерами та мздоїмцями!!! А все інше - це наслідки цього, бо і суддя теж має рило у пушку!!!
показати весь коментар
23.03.2023 10:57 Відповісти
А де, де ці гроші тепер? Хто їх контролює??
показати весь коментар
23.03.2023 08:41 Відповісти
Гадаю що то була секретна спецоперація - той митник мав секретно придбати ще один притулин супутник.
показати весь коментар
23.03.2023 08:47 Відповісти
На кіл ГАНД@НІВ.
показати весь коментар
23.03.2023 09:33 Відповісти
Стидоба. Норм робота якщо попавсь віддав що вкрав. А не попавсь то лишив собі.
показати весь коментар
23.03.2023 09:43 Відповісти
немає слів.....ЩО РОБИТИ,БРАТТЯ?
показати весь коментар
23.03.2023 10:11 Відповісти
Відчувається "почерк" Єрмака-Татарова. Гидота!
показати весь коментар
23.03.2023 10:18 Відповісти
На які це "потреби ЗСУ"!!!!!??? Адресат доставки з Банкової буде незадоволений такою роботою митниці!!!! Гроші вже зачекались, половина вже повинна була бути сплачена за "хатинку за кордоном"!!!!! А інша половина мала піти на відосики!!!!
показати весь коментар
23.03.2023 10:19 Відповісти
А ви часом не ****** , 700000 готівкою доларів, в нас за 5000 $ в банку істерика. Ну ну....... далеко підете
показати весь коментар
23.03.2023 10:26 Відповісти
Наші рулять! Кругом свої люди. Тепер можна красти, брати взятки, і нічого нам за це не буде! Чи не так, пане Зеленський?
показати весь коментар
23.03.2023 10:44 Відповісти
Борьба с коррупцией идёт полным ходом.
показати весь коментар
23.03.2023 10:56 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2023 11:58 Відповісти
Ми всі раби в уяві держслужбовців.якщо так нагло знехтують відповідальністю за корупцію та зговір.Та за яку державу ль'ють кров молоді хлопці.Ща цих підарів на чолі.
показати весь коментар
23.03.2023 13:20 Відповісти
Хабар сила страшная.
показати весь коментар
23.03.2023 14:41 Відповісти
А скільки дали щоб все повернули ворюзі??!!! І не забудьте що це падло, буде красти і надалі, і ще й більше! Слава Україні та нашим бійцям захистникам!
показати весь коментар
24.03.2023 11:55 Відповісти
Питання не в наших абвгдейках, чиновниках та іншій срані - а в нас самих - чому ми даємо, чому не вимагаємо від себе і тих кого обрали якісного виконання роботи, за яку ми їм платимо!...
показати весь коментар
24.03.2023 12:39 Відповісти
Как был совок, так и остался (
Ничего не поменяется, пока не будет финконтроля чиновников
показати весь коментар
24.03.2023 14:15 Відповісти
Суд принял во внимание, что он делился и отпустил.
показати весь коментар
24.03.2023 16:48 Відповісти
С вороватых москалей смеялись, а оказывается своих крыс не меньше. Кому война, а кому мать родна. Все в душе москали.
показати весь коментар
25.03.2023 12:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 