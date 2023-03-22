НАБУ закрило провадження по митнику, у автівці якого знайшли майже 700 тис. доларів

Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо колишнього начальника відділу митного оформлення 2 митного поста "Ягодин" Михайла Бурдейного.

Такий висновок можна зробити на основі ухвали Вищого антикорупційного суду від листопада 2022 року, яку знайшов Цензор.НЕТ.

Ухвала суду вказує, що до суду звернувся адвокат підозрюваного з клопотанням скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2021 у справі № 757/30547/2-к, а саме: коштів на загальну суму 690 300 доларів США, у тому числі: грошових купюр номіналом 100 доларів США у кількості 5 434 штук, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 913 штук на загальну суму 589 100 доларів США; грошових купюр номіналом 100 доларів США у кількості 924 штук та грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 36 штук на загальну суму 94 200 доларів США; грошових купюр номіналом 100 доларів США у кількості 70 штук на загальну суму 7 000 доларів США.

Також адвокат просив передати кошти на загальну суму 690 300 доларів США та 1000 гривень на потреби Збройних сил України.

В передачі коштів суд відмовив.

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Водночас у матеріалах вказано, що 22.11.2022 старшим детективом Національного бюро винесено постанову, якою закрито кримінальне провадження № 62021000000000538.

У червні 2021 року стало відомо, що ДБР розслідує зловживання на Волинській митниці, а в одного з начальників митного поста вилучили понад 700 тисяч.

Тоді ж ДБР було заявлено, що ними встановлено, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів.

Схема за їх словами, була організована співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами.

Також слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено 704,3 тис. доларів США.