З 24 березня на Херсонщині скорочується тривалість комендантської години, - ОВА
Починаючи з п’ятниці, 24 березня, у Херсонській області скоротять тривалість комендантської години.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За словами Прокудіна, від п'ятниці тривалість комендантської години триватиме 10 годин.
"В Херсонській області зменшено тривалість комендантської години. З 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00", - пояснив голова Херсонської ОВА.
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