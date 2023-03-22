З 24 березня на Херсонщині скорочується тривалість комендантської години, - ОВА

Починаючи з п’ятниці, 24 березня, у Херсонській області скоротять тривалість комендантської години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, від п'ятниці тривалість комендантської години триватиме 10 годин.

"В Херсонській області зменшено тривалість комендантської години. З 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00", - пояснив голова Херсонської ОВА.

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