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Окупанти продовжують примусову паспортизацію. На Херсонщині погрожують не виплачувати пенсії, а на Луганщині силою розганяють збори викладачів, - Генштаб

паспорт,росія

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо заходів росіян щодо примусової паспортизації на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення тимчасово окупованих та зайнятих територій України. Так, в населених пунктах Херсонської області російська окупаційна так звана "влада" погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта.

Водночас в Старобільському фаховому коледжі Луганського національного аграрного університету проводились збори викладачів, які висловлювали невдоволення щодо примусової паспортизації педагогічного складу, через вказівку окупаційного так званого "керівництва" навчального закладу до 1 червня усім працівникам коледжу отримати паспорт громадянина російської федерації. Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти до осені хочуть примусово нав’язати російські паспорти 80% населення захопленої частини Запорізької області, - Федоров

Автор: 

Генштаб ЗС (6484) громадянство (1070) паспорт (1151) росія (64911)


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Перша в світі країна паспорта якої видаються під дулом автомата. Навіть Сомалі і те якесь солідніше...
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22.03.2023 20:12 Відповісти
"окупаційна так звана "влада" погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта". Так нужно договаривать, что речь идет о кацапской пенсии... Пристроились как и в Лугандоне по две пенсии получать... Правда лугандонцам приходилось выезжать на подконтрольную за украинской пенсией, а тут на карточки приходит... Правда с обналичиванием стало сложнее, да и цены космос.... И вот потом разбери, кто выжить хотел, а кто сам побежал за раша паспортом....
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22.03.2023 20:27 Відповісти
Я не в курсі.
Карточки, банкомати українських банків?
А банкоматах гривни? Хто заряджає?
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22.03.2023 20:37 Відповісти
Приват24(и прочие приложения наших банков), через ВПН, у менял, нелегально... А всего вами перечисленного естественно нет... Знаю что есть раша банки, но что и куда, и какие именно банки, даже не интересовался) И естественно они к обналичиванию гривневых карточек отношения не имеют, так как отключены от СВИФТа....
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22.03.2023 20:53 Відповісти
Там місцеві давно в курсі хто «побіг» а хто виживає. Немає чого на даному етапі виясняти. За рік вже вс проявили себе.
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22.03.2023 21:27 Відповісти
А ще цікава доля готівки у сховищах відділень банків... і не тільки гривневої... І хто ті сховища відчиняв для "асфабадітєлєй"... І що си стало із цінностями громадян в ідивідуальних коморках? З депзитами більш-менш зрозуміло - повернуті на картки або перекладені на новий строк. А з кредитами? Чомусь упевнений, що ніхто їх повертати не поспішає, навіть при наявності інтернет - банкінгу і коштів на тих же картках...
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22.03.2023 21:42 Відповісти
 
 