Окупанти продовжують примусову паспортизацію. На Херсонщині погрожують не виплачувати пенсії, а на Луганщині силою розганяють збори викладачів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо заходів росіян щодо примусової паспортизації на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення тимчасово окупованих та зайнятих територій України. Так, в населених пунктах Херсонської області російська окупаційна так звана "влада" погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта.
Водночас в Старобільському фаховому коледжі Луганського національного аграрного університету проводились збори викладачів, які висловлювали невдоволення щодо примусової паспортизації педагогічного складу, через вказівку окупаційного так званого "керівництва" навчального закладу до 1 червня усім працівникам коледжу отримати паспорт громадянина російської федерації. Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів".
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