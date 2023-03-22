Близько 30 українських пілотів вже півтора місяця навчаються на винищувачах Mirage 2000 у Франції, - Le Figaro
У Франції вже протягом півтора місяця відбувається навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах Mirage 2000.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на французьку газету Le Figaro.
За даними видання, близько тридцяти українських пілотів вже понад півтора місяця проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі.
Рішення про навчання пілотів було прийнято напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого.
У разі прийняття політичного рішення, Франція могла б поставити українській армії десяток винищувачів.
У французьких повітряних сил зараз 195 винищувачів - 96 Rafale та 99 Mirage 2000 різних серій, ще 40 літаків - на озброєнні військово-морських сил. Останнім часом Франція поступово відмовляється від Mirage на користь Rafale, проте модифікація Mirage 2000-C вважається досить непоганим літаком, який після додаткового ремонту можна продати зацікавленим країнам.
На початку березня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у спілкуванні з членами Сенату зазначив, що Франція поки не ухвалювала ніяких рішень щодо літаків для України чи підготовки пілотів, але визнав, що тема обговорюється.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах уже перебувають два українських пілоти з метою оцінки їхніх навичок, і, за даними CNN, до них можуть долучитись ще десять.
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Було б краще якби тільки ф16, це було б простіше, но і так добре бо могло б взагалі нічого не бути.
Чекаємо квітня.
То все діаспора та воєнторг 😎, і взагалі вилами по воді писано 😔. Тому очевидно що коли немає ніяких офіційних дій то і офіційні заяви казатимуть що вони не знають, що не правда, бо вони не мають до того відношення.
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