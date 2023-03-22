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Новини Війна
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Близько 30 українських пілотів вже півтора місяця навчаються на винищувачах Mirage 2000 у Франції, - Le Figaro

винищувач,2000,mirage

У Франції вже протягом півтора місяця відбувається навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах Mirage 2000.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на французьку газету Le Figaro.

За даними видання, близько тридцяти українських пілотів вже понад півтора місяця проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі.

Рішення про навчання пілотів було прийнято напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого.

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У разі прийняття політичного рішення, Франція могла б поставити українській армії десяток винищувачів.

У французьких повітряних сил зараз 195 винищувачів - 96 Rafale та 99 Mirage 2000 різних серій, ще 40 літаків - на озброєнні військово-морських сил. Останнім часом Франція поступово відмовляється від Mirage на користь Rafale, проте модифікація Mirage 2000-C вважається досить непоганим літаком, який після додаткового ремонту можна продати зацікавленим країнам.

На початку березня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у спілкуванні з членами Сенату зазначив, що Франція поки не ухвалювала ніяких рішень щодо літаків для України чи підготовки пілотів, але визнав, що тема обговорюється.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах уже перебувають два українських пілоти з метою оцінки їхніх навичок, і, за даними CNN, до них можуть долучитись ще десять.

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Автор: 

літак (2898) військові навчання (2775) Франція (3041)


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Топ коментарі
+11
вот интересно спросить свиноцабак - чьим оружием вас передастов ещё не уничтожали...?
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22.03.2023 20:31
+11
Нічого нового не сталося, французи давно поставляють нам озброєння... Гаубиці, БТР- и, МРАП, птрк, МЛРС з недавнього AMX-10 RC і багато іншого...
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22.03.2023 20:47
+10
Після війни у наших пілотів буде такий досвід боїв на літаках різних моделей, що ого-го. Хай тільки повертаються живі та здорові.
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22.03.2023 20:33
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ой у лузі червона калина підійме всю Україну!
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22.03.2023 20:26 Відповісти
вот интересно спросить свиноцабак - чьим оружием вас передастов ещё не уничтожали...?
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22.03.2023 20:31 Відповісти
Після війни у наших пілотів буде такий досвід боїв на літаках різних моделей, що ого-го. Хай тільки повертаються живі та здорові.
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22.03.2023 20:33 Відповісти
А шо сталосі? Макрону наскучило телефонувати вечорами )(уйлу?
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22.03.2023 20:38 Відповісти
Нічого нового не сталося, французи давно поставляють нам озброєння... Гаубиці, БТР- и, МРАП, птрк, МЛРС з недавнього AMX-10 RC і багато іншого...
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22.03.2023 20:47 Відповісти
Германия передает БМП Мардер. А противотанковые ракеты "Милан" именно к ним, передает Франция.
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22.03.2023 20:55 Відповісти
Походу и тут намечается "зоопарк") Цензор сообщает про двух пилотов на Ф-16, по другим источникам пилоты уже вернулись из обучения в США и их было не двое) Не очень удивлюсь если выясниться, что также обучение проходит и в Германии, и в Швеции))) Даренному коню в зубы не заглядывают)
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22.03.2023 20:43 Відповісти
Я читал что пилотов было 2, но после них, еще 10 прибыли в США.
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22.03.2023 20:49 Відповісти
В Великобританії навчаються і це 100%.Як багато ми ще не знаємо нащастя...
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22.03.2023 20:55 Відповісти
В Британии учатся на "Еврофайтере". Это достаточно новый самолет, его вряд ли дадут.....
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22.03.2023 20:56 Відповісти
Так. Якщо нічого не поміняється то буде зоопарк майже з усіх виробників. Бо Франція не одна, є ще Британія, є ще інші країни де йде навчання... Все майже так як з танками.

Було б краще якби тільки ф16, це було б простіше, но і так добре бо могло б взагалі нічого не бути.

Чекаємо квітня.
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22.03.2023 20:57 Відповісти
Мое мнение, что переподготовка пилотов, минимум 6 мес. Значит по самым оптимистичным расчетам, пилоты закончат обучение в конце июля. Если все так сложится, то в августе можно ждать истребители Мираж.
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22.03.2023 20:53 Відповісти
Так авіацію обіцяють на осінь. Включно із авіацією від США. Правда перед тим в квітні мають бути офіційні заяви. А там буде видно.
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22.03.2023 20:58 Відповісти
а ігнат сказав брехня.. хтось з вас киздить
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22.03.2023 20:58 Відповісти
Игнат не может и не должен много говорить. А будь я его начальником, я бы вообще запретил давать интервью. Не дело военному, языком болтать, он делами должен свою компетенцию показывать.
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22.03.2023 21:01 Відповісти
Правильно все Игнат сказал) Брехня) А то будете верить всяким газетенкам, а не дай Бог еще и коментам под всякими статейками)))
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22.03.2023 21:04 Відповісти
Яке навчання? Ви про що?) Немає ніякого офіційно навчання.

То все діаспора та воєнторг 😎, і взагалі вилами по воді писано 😔. Тому очевидно що коли немає ніяких офіційних дій то і офіційні заяви казатимуть що вони не знають, що не правда, бо вони не мають до того відношення.
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22.03.2023 21:07 Відповісти
Воєнторг то велика сила, особливо західний!)))
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22.03.2023 21:10 Відповісти
Мираж??? - красавцы...четвертое поколение, хоть его и заменяют на Рафал, но машина очень даже и очень
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22.03.2023 21:11 Відповісти
Французский легион.
Legio Patria Nostra
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22.03.2023 21:14 Відповісти
все ж хотілося б почути авіафахівців... 30 наших пілотів отак просто в розпал бойових дій зняти з фронту й послати на навчання? та й ще із неясною перспективою одержати ці борти. я б іще зрозумів це, якщо у нас є надлишок льотного складу.
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22.03.2023 21:45 Відповісти
Вірь в ЗСУ і допомагай ЗСУ. Слава ЗСУ.
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22.03.2023 21:53 Відповісти
я ні разу не військовий експерД, але припускаю, що на даний момент потреба в льотчиках не така величезна, як була минулого року. Фронт ніби щось там тримають виключно сухопутними військами, ракетні атаки вже набагато рідші з меншою кількістю ракет. Тому можна декого відправити на навчання, щоб потім пригодились і літаки і пілоти, якщо все-таки контр-наступ і де-окупація не є хворою фантазією зеленського і буде реалізовуватись в майбутньому....
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23.03.2023 03:18 Відповісти
Серйозно? Навчаються? Значить ці літаки будуть в Україні.
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23.03.2023 06:33 Відповісти
І що, навіть не треба було цим пілотам півроку французьку мову вчити ?
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19.08.2023 17:39 Відповісти
 
 