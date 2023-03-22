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Речник Повітряних Сил Ігнат спростував інформацію про навчання у Франції пілотів ЗСУ

ігнат

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію французьких ЗМІ про те, що українські пілоти навчаються у Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ігнат заявив у ефірі Радіо Свобода.

Речник Повітряних сил Ігнат заявив, що різні країні пропонують Україні свої майданчики для можливого майбутнього навчання пілотів ЗСУ, але наразі мова про навчання льотного складу не йде.

Як інформував Цензор.НЕТ, раніше французька газета Le Figaro повідомляла, що Франція вже понад півтора місяця навчає українських пілотів на винищувачах Mirage 2000.

Автор: 

авіація (4113) Франція (3041) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+12
игнату меньше вериться просто трындит чтобы впереди паровоза не бежали оффициоз будут когда они будут уже в украине
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22.03.2023 20:50
+9
зарано радіти, ще треба вчитися )
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22.03.2023 20:42
+8
Значить і Ігнату не потрібно про це знати. Головне щоб пілоти добре вчились
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22.03.2023 21:00
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А ми тільки зрадіти встигли...
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22.03.2023 20:41 Відповісти
зарано радіти, ще треба вчитися )
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22.03.2023 20:42 Відповісти
Тут багато ще й Президентові Чехії зрадіти встигли, а потім...
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22.03.2023 20:47 Відповісти
серед літаків зоопарк ми точно не потягнемо
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22.03.2023 20:47 Відповісти
игнату меньше вериться просто трындит чтобы впереди паровоза не бежали оффициоз будут когда они будут уже в украине
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22.03.2023 20:50 Відповісти
игнат - та же люся
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22.03.2023 21:15 Відповісти
Ni , Ļusja iģot vne očereģi ....ņiatņimai ievo pačotnoe ļiderstvo
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22.03.2023 21:22 Відповісти
А если отбросить тупые бессмысленные сравнения, то можно заметить, что Игнат - всего лишь говорящая голова Повітряних Сил ЗСУ.

Когда мудрец показывает на луну, собака лает на палец...
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22.03.2023 21:37 Відповісти
Ну підтвердив би, важко чи шо? Чому тільки "московське ІПСО" може бути?
На московії б палало, зродофіли б шукали щось новеньке, а наші хлопці готуються в іншому місці та на іншій техніці... Головне натяк, а далі московити самі себе порвуть і заплюють ядом
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22.03.2023 20:55 Відповісти
Це все фантазіі, що хтось там сам себе порве.
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22.03.2023 21:39 Відповісти
Ну добре, не себе, а свою дупу... Особливо на кремлівських каналах... Все одно нам весело було б, а пропаг@ндонам - заняття на тиждень
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22.03.2023 21:48 Відповісти
У ЗСУ трохи інші задачі.
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22.03.2023 21:49 Відповісти
Тобто дезінформація ворога не входить до задач ЗСУ?
Аплодую стоячи!
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22.03.2023 22:06 Відповісти
Значить і Ігнату не потрібно про це знати. Головне щоб пілоти добре вчились
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22.03.2023 21:00 Відповісти
кто вообще за язык тянет?
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22.03.2023 21:00 Відповісти
Вам словосочетание "пресс-служба" о чём-нибудь говорит?
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22.03.2023 21:40 Відповісти
Ігнат тепер що Догма ?Ігнат сказав те , Ігнат сказав це .Коли цього довбо...ба з новин приберуть .Він тупий як він ППО керує взагалі ?
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22.03.2023 21:08 Відповісти
З чого ви взяли, що речник керує ППО?)
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22.03.2023 21:32 Відповісти
Ігнату напевне заборонили розповсюджувати інформацію
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22.03.2023 21:09 Відповісти
У Ігната нема власної ініциативи росповсюджувати інформацію, тому йому ніхто не забороняє нічого, а просто формують кожний прес-реліз, що він має озвучити кожного разу.
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22.03.2023 21:52 Відповісти
Аватарку Игната поменяйте...что это за фото,сотрудники цензора???Не стыдно?
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22.03.2023 21:09 Відповісти
Якийсь ******* треш з цими зеленими піарниками.
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22.03.2023 21:09 Відповісти
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22.03.2023 21:11 Відповісти
Ігнат -їба...т ..Навіщо його висери за новину видавати .Сидить собі нікчемне тупе дно щось там говорить ...
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22.03.2023 21:11 Відповісти
Це офіційна заява Повітряних сил ЗСУ, дурік ти.
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22.03.2023 21:33 Відповісти
Очень много летчиков Украинских во Французском легионе. Украинцы очень там ценятся.
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22.03.2023 21:11 Відповісти
Игнат, не болтать, ты не можешь? Или для тебя кумир болтун абдристович?
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22.03.2023 21:15 Відповісти
Погугліть спочатку хто такий речник, бо трохи позорно виглядаєте із своєю тупою претензією)
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22.03.2023 21:35 Відповісти
А мені цікаво побачити штатні розписи (без ЗП чи окладів). Тупо штатний розпис на всі штатні одиниці - підрозділи, посади із зазначенням прізвищ, імен, побатькові. На всі держструктури. Починаючи з Банкової. Зі всьома секретаріатами, штатами помічників, радників. Депутатського корпусу теж. ВСІХ хто отримує зарплатню державним коштом, або за рахунок партій.

То ж не є військовою чи державною таємницею. В інтернеті то все фігня. А ось офіційне б побачити..думаю, ми б охрініли навіть без фінансової складової.
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22.03.2023 21:23 Відповісти
Це відкрита інформація, навіть із ЗП та формуванням надбавок. Вас мабуть цікавить не штатний розклад, а чорна бухгалтерія та частина ЗП у конвертах.
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22.03.2023 21:47 Відповісти
Ні. Мене цікавить саме те що я зазначила. ПОВНИЙ штатний розпис. А не шаройобитись по сайтам й реєстрам невнятні куски інформації видолбувати. Бажано затверджений.
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22.03.2023 22:46 Відповісти
..
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22.03.2023 21:31 Відповісти
Ну бывает. Лично на CNN (со ссылкой на американских военных) читал, что крейсер Москва на плаву и своим ходом идет на Севастополь.
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22.03.2023 21:32 Відповісти
Мираж, или Рафаль??
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22.03.2023 21:35 Відповісти
Міраж.
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22.03.2023 21:39 Відповісти
Ач, як тут кацапів корчить навіть від якогось речника.
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22.03.2023 21:40 Відповісти
Ігнат не з телеграм каналами боротись треба а БПЛА збивай ..
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23.03.2023 05:54 Відповісти
"...наразі мова про навчання льотного складу не йде"
Ага, тобто хлопці вже навчилися
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23.03.2023 09:59 Відповісти
 
 