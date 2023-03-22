Речник Повітряних Сил Ігнат спростував інформацію про навчання у Франції пілотів ЗСУ

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію французьких ЗМІ про те, що українські пілоти навчаються у Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ігнат заявив у ефірі Радіо Свобода.

Речник Повітряних сил Ігнат заявив, що різні країні пропонують Україні свої майданчики для можливого майбутнього навчання пілотів ЗСУ, але наразі мова про навчання льотного складу не йде.



Як інформував Цензор.НЕТ, раніше французька газета Le Figaro повідомляла, що Франція вже понад півтора місяця навчає українських пілотів на винищувачах Mirage 2000.